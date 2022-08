Řeky se kvůli změně klimatu vypařují. Říční pilíře evropského obchodu kolabují

Letošní horké léto s teplotními rekordy po cele Evropě způsobilo razantní vysychání hlavních evropských řek, které se stávají neprůjezdnými pro lodní nákladní dopravu. Kolabuje tak jeden ze základních pilířů evropského obchodu a například ve Francii komplikuje chlazení tamních jaderných elektráren. Škody způsobené nízkým stavem vody půjdou do miliard eur, napsala agentura Bloomberg.

Říční doprava je v celé Evropě jedním ze základních prvků obchodu, který byl nyní potlačen změnou klimatu. Rýn – pilíř německé, nizozemské a švýcarské ekonomiky po staletí – se koncem tohoto týdne na klíčovém trasovém bodu stane prakticky neprůchodným a zastaví obrovské toky nafty a uhlí.

Rýn hraje klíčovou roli v tom, že pomáhá dopravit uhlí do německých elektráren a pomáhá tak kompenzovat dopady ruského tlaku na dodávky plynu. Administrativa kancléře Olafa Scholze se ale obává, že ztichnutí lodních motorů by podle lidí obeznámených se situací mohlo podkopat plány na oživení některých zakonzervovaných uhelných elektráren, napsala agentura Bloomberg.

Nouzové operace na Dunaji

Dunaj, který se jako had táhne 1800 mil střední Evropou až k Černému moři, je také poloprázdný a brzdí obilí a další obchod. Na Dunaji probíhají nouzové bagrovací operace v Bulharsku, Rumunsku a Srbsku a lodě jsou zastaveny a čekají na uvolnění kanálů. Nejkritičtější místa jsou v oblasti Zimnicea podél rumunsko-bulharské hranice a dále po řece v Cernavodě, která ovlivňuje lodní dopravu na Ukrajinu. „Je to nejvážnější situace, jakou jsme za posledních 20 let měli,“ řekl Gabriel Techera, ředitel pro vztahy s investory ve společnosti Transport Trade Services, největší rumunské společnosti zabývající se říční přepravou.

A v italském údolí Pádu – kde se nachází asi 30 procent zemědělské produkce země – úmorná vedra a výjimečně suché podmínky poškodily produkci kukuřice a slunečnice a donutily pěstitele rýže snížit výsadbu poté, co řeka klesla na nejnižší úroveň za 70 let.

Zatímco přerušení vodních cest by bývalo v lepších dobách výzvou, nyní jsou regiony kolem řek již na pokraji recese, protože ruská invaze na Ukrajinu podporuje inflaci omezením dodávek potravin a energie. Situace – pouhé čtyři roky po historickém zastavení lodní dopravy na Rýně – zvyšuje naléhavost úsilí Evropské unie učinit vnitrozemskou lodní dopravu odolnější.

Řeky a kanály evropského kontinentu přepraví ročně více než tunu nákladu na každého obyvatele EU a podle výpočtů založených na údajích Eurostatu přispívají do ekonomiky celého regionu přibližně 80 miliardami dolarů jen díky lodní dopravě. Ale škody z vyschlých vodních toků jdou hlouběji.

Podle Alberta Jana Swarta, ekonoma dopravy z ABN Amro Bank, se očekává, že špatné podmínky srazí ekonomiky regionů kolem hlavních řekl mnohem více než škody ve výši pět miliard eur (asi 123 miliard korun) způsobené problémy s tranzitem na Rýně v roce 2018. „Kapacita vnitrozemské lodní dopravy bude značně omezena, dokud v oblasti nebude hodně pršet,” řekl. „Připočítejme také škody způsobené v Německu vysokými cenami elektřiny. Mluvíme o miliardách,” dodal.

I ostřílení veteráni jsou v šoku. „Začátkem měsíce jsem spadl ze židle, když jsem viděl náklady na přepravu, přičemž sazba jednoho člunu vzrostla až o 30 procent za jediný den,” uvedl Gunther Jaegers, výkonný ředitel společnosti Reederei Jaegers spojené léta s Rýnem. „Nikdy jsem nic takového neviděl. Je to šílené,” dodal.

Jaegers a další přepravci mohou sice účtovat vyšší cenu za tunu nákladu, jsou však omezeni v tom, kolik nákladu mohou přepravit – protože nižší hladina vody znamená, že musí nalodit menší náklady, aby mohli bezpečně plout. „A není vidět žádná úleva. Když se podíváte na předpovědi počasí, bude to jako na poušti,” řekl.

Francie a Norsko omezují export elektřiny

Francouzská energetická krize se zhoršila, protože řeky Rhôna a Garonne jsou příliš teplé na to, aby účinně chladily jaderné reaktory. Francie – obvykle exportér energie – nemůže pomoci zmírnit energetickou krizi, protože v zemi je k dispozici jen asi polovina jaderných reaktorů a zbytek je vypnutý na údržbu. Norsko se také připravuje na omezení vývozu elektřiny, protože země upřednostňuje doplňování nízkých nádrží před výrobou elektřiny.

Vlivy, které vysušily evropské řeky, jsou podle Silje Eriksen Holmenové, hydroložky ze společnosti Volue, spíše součástí dlouhodobého trendu než několika špatných měsíců. „Právě teď je půda tak vyprahlá, že by absorbovala většinu dešťů. Teprve když se půda naplní, začne dešťová voda téct i do řek,” řekla.

A bude hůř

Jak se klimatická krize zesiluje, bude se to jen zhoršovat. Hlavní evropské říční systémy jsou částečně napájeny alpskými ledovci. Na jaře a v létě tání ledovců zvyšuje srážky, ale toky ledové vody se snižují. Alpská oblast zaznamenala od druhé poloviny 19. století oteplení o dva stupně, což je asi dvojnásobek celosvětového průměru, uvádí Evropská agentura pro životní prostředí.

To spustí smyčku zkázy, kdy neúrodné skály absorbují sluneční teplo – místo aby ho odrážely, jak to dělají ledovce – a proces oteplování urychlí. Vědci očekávají, že se alpská ledová pokrývka do roku 2050 sníží na polovinu a do konce tohoto století zmizí téměř všechny ledovce.