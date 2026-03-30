Evropa posiluje v AI. Mistral vybuduje datové centrum, které bude pohánět 13 800 čipů od Nvidie
Francouzský startup v oblasti umělé inteligence Mistral získal dluhové financování ve výši 830 milionů dolarů na vybudování datového centra poháněného tisíci čipů společnosti Nvidia. Informoval o tom server CNBC.
Mistral, založený v roce 2023, patří mezi několik málo evropských startupů vyvíjejících základní AI modely a snaží se konkurovat firmám jako OpenAI a Anthropic, i když s výrazně menšími finančními zdroji.
Společnost se stále více zaměřuje na budování vlastní infrastruktury pro umělou inteligenci. Už v únoru oznámila plán za 1,2 miliardy eur na výstavbu datových center a výpočetní kapacity ve Švédsku.
Podle generálního ředitele Arthura Mensche je rozšiřování infrastruktury v Evropě klíčové pro podporu zákazníků i pro zachování technologické autonomie regionu. Firma chce v této oblasti dál investovat, mimo jiné kvůli rostoucí poptávce ze strany vlád, firem a výzkumných institucí, které usilují o vlastní AI řešení místo závislosti na cloudových službách třetích stran.
Financování zajistilo konsorcium sedmi globálních bank, mezi nimiž jsou například BNP Paribas, HSBC nebo Crédit Agricole CIB.
Datové centrum, které Mistral vybral v roce 2025 poblíž Paříže, bude sloužit k trénování AI modelů a poskytování inferenčních služeb. Do provozu má být uvedeno ve druhém čtvrtletí letošního roku.
Kapacita 44 megawattů
Centrum bude vybaveno 13 800 grafickými procesory Nvidia GB300 a jeho kapacita dosáhne 44 megawattů. Do konce roku 2027 chce Mistral v Evropě vybudovat infrastrukturu o kapacitě až 200 megawattů.
Přestože je Mistral podle platformy Dealroom nejlépe financovaným evropským startupem zaměřeným na velké jazykové modely a získal již 2,9 miliardy dolarů, za americkými konkurenty výrazně zaostává. OpenAI podle stejného zdroje získala 180 miliard dolarů a Anthropic 59 miliard.
Zároveň ale evropské AI startupy v poslední době získávají stále větší investice. Jen v roce 2026 získaly britské společnosti Nscale a Wayve dvě miliardy, respektive 1,2 miliardy dolarů, zatímco francouzská AMI Labs získala jednu miliardu dolarů.
