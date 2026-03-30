Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Evropa posiluje v AI. Mistral vybuduje datové centrum, které bude pohánět 13 800 čipů od Nvidie

Mistral
ČTK
nst
nst

Francouzský startup v oblasti umělé inteligence Mistral získal dluhové financování ve výši 830 milionů dolarů na vybudování datového centra poháněného tisíci čipů společnosti Nvidia. Informoval o tom server CNBC.

Mistral, založený v roce 2023, patří mezi několik málo evropských startupů vyvíjejících základní AI modely a snaží se konkurovat firmám jako OpenAI a Anthropic, i když s výrazně menšími finančními zdroji.

Společnost se stále více zaměřuje na budování vlastní infrastruktury pro umělou inteligenci. Už v únoru oznámila plán za 1,2 miliardy eur na výstavbu datových center a výpočetní kapacity ve Švédsku.

Podle generálního ředitele Arthura Mensche je rozšiřování infrastruktury v Evropě klíčové pro podporu zákazníků i pro zachování technologické autonomie regionu. Firma chce v této oblasti dál investovat, mimo jiné kvůli rostoucí poptávce ze strany vlád, firem a výzkumných institucí, které usilují o vlastní AI řešení místo závislosti na cloudových službách třetích stran.

Financování zajistilo konsorcium sedmi globálních bank, mezi nimiž jsou například BNP Paribas, HSBC nebo Crédit Agricole CIB.

Datové centrum, které Mistral vybral v roce 2025 poblíž Paříže, bude sloužit k trénování AI modelů a poskytování inferenčních služeb. Do provozu má být uvedeno ve druhém čtvrtletí letošního roku.

Pavel Řehák, Direct

Direct plánuje propouštění. Kvůli AI chce snížit stavy až o třetinu

Zprávy z firem

Skupina Direct plánuje do konce letošního roku propustit téměř třetinu ze zhruba 1200 zaměstnanců. Opatření se má dotknout Direct pojišťovny, sítě prodejen Direct auto i firmy Fidoo, která dodává systém pro firemní výdaje. Informoval o tom server Hospodářské noviny s odkazem na vyjádření šéfa skupiny Pavla Řeháka zaměstnancům. Důvodem má být širší využití umělé inteligence.

nst

Přečíst článek

Kapacita 44 megawattů

Centrum bude vybaveno 13 800 grafickými procesory Nvidia GB300 a jeho kapacita dosáhne 44 megawattů. Do konce roku 2027 chce Mistral v Evropě vybudovat infrastrukturu o kapacitě až 200 megawattů.

Přestože je Mistral podle platformy Dealroom nejlépe financovaným evropským startupem zaměřeným na velké jazykové modely a získal již 2,9 miliardy dolarů, za americkými konkurenty výrazně zaostává. OpenAI podle stejného zdroje získala 180 miliard dolarů a Anthropic 59 miliard.

Zároveň ale evropské AI startupy v poslední době získávají stále větší investice. Jen v roce 2026 získaly britské společnosti Nscale a Wayve dvě miliardy, respektive 1,2 miliardy dolarů, zatímco francouzská AMI Labs získala jednu miliardu dolarů.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Masaryčka se rozrůstá. Penta postaví další kanceláře za miliardu

Hybe
Penta, užito se svolením
ČTK
ČTK

Společnost Penta Real Estate postaví v pražské Hybernské ulici vedle komplexu Masaryčky další kancelářskou budovu. Projekt Hybe už získal stavební povolení. Vyjde na zhruba 1,1 miliardy korun, hotový má být ve třetím čtvrtletí roku 2028. Firma o tom dnes ČTK informovala v tiskové zprávě. Hybe je součástí rozsáhlé proměny Masarykova nádraží, který propojuje centrum metropole s Florencí.

Hybe vznikne na místě bývalé pošty. „Nabídneme oproti sousední Masaryčce komornější, avšak srovnatelně prémiovou kancelářskou budovu,“ uvedl výkonný ředitel Penta Real Estate David Musil. Existuje podle něj řada firem, které hledají reprezentativní sídla v centru města. Těch je přitom v Praze nedostatek. „Zájem evidujeme už nyní, dřív než se vůbec koplo do země. I proto nedaleko od HYBE stavíme další prémiové kanceláře, na místě bývalého Transgasu v projektu Vinohradská 8,“ podotkl šéf pronájmů Penta Real Estate Jan Kalaš.

Hybe Penta, užito se svolením

Podle Hospodářských novin nabídne Hybe asi 6300 metrů čtverečních ploch k pronájmu, převážně kancelářských. Obchody nebo restaurace budou jen v přízemí.

Hybe přímo naváže na paralelně připravované přestřešení kolejiště Masarykova nádraží. Projekt, jehož autorem je architekt Jakub Klaška, zachová historické části bývalé pošty, včetně památkově chráněných prvků a charakteristických oblouků v přízemí, které odkazují na původní nádražní architekturu území. Součástí projektu budou také venkovní terasy téměř na každém patře.

ilustrační foto

Málo nových kanceláří v loňském roce nevzniklo jen v Praze, ale i v Brně a Ostravě. V druhém největším českém městě byla v druhé polovině roku 2025 dostavěna jedna budova, a to Cerit III - Botanická Living Lab. V Ostravě loni nebyl dokončen žádný nový projekt. Vyplývá to z analýz realitně-poradenských společností.

ČTK

Přečíst článek

Česká část Penta Real Estate podle výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin měla předloni čistý zisk 13,2 milionu korun, meziročně o 5,5 procenta více. Tržby realitní části Penty vzrostly o 22 procent na 456,6 milionu korun. Celá skupina Penta Real Estate, která působí v Praze, Bratislavě a nově v Londýně, měla předloni provozní zisk ve výši 45,6 milionu eur, tedy více než jedné miliardy korun.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Spojené státy by se mohly zmocnit íránského ostrova Charg. V rozhovoru s listem Financial Times to prohlásil americký prezident Donald Trump. Ostrov, který leží asi 25 kilometrů od íránské pevniny, slouží jako exportní terminál pro 90 procent vývozu ropy z islámské republiky.

Server Axios nedávno napsal, že Trump zvažuje okupaci ostrova Charg, což nyní prezident naznačil. V této souvislosti řekl, že si chce vzít v Íránu ropu. Deník The New York Times pak v noci na dnešek napsal, že do blízkovýchodního regionu už dorazily stovky amerických příslušníků speciálních sil.

USA společně s Izraelem zaútočily na konci února na Írán s deklarovaným cílem zabránit Teheránu získat jaderné zbraně. Konflikt vedl k výraznému zdražení ropy, neboť íránské protiúdery prakticky zablokovaly Hormuzský průliv, který leží na klíčové trase pro export ropy z Perského zálivu.

Podle Trumpa ale Írán umožnil ropným tankerům pod pákistánskou vlajkou úžinou proplout. „Umožnil nám proplout s 20 velkými loděmi s ropou přes Hormuzský průliv, a to počínaje zítřejším ránem (dnes středoevropského letního času),“ citovala Trumpa agentura Reuters.

pochod No Kings v USA

Ulice plné lidí. Do protestů proti Trumpovi se zapojilo přes osm milionů Američanů

Politika

Sobotních shromáždění ve Spojených státech na protest proti politice amerického prezidenta Donalda Trumpa se zúčastnilo nejméně osm milionů lidí. Podle organizujícího hnutí No Kings (Žádní králové) jde o rekordní účast, napsala agentura AFP. Dvě předchozí vlny protestů měly celkem 12 milionů účastníků. V Los Angeles byli podle agentury Reuters zadrženi dva výtržníci kvůli napadení příslušníků bezpečnostních složek.

ČTK

Přečíst článek

Trump uvedl, že povolení tankerům vydal předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února útok na Írán. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, raketami a střelami útočit na Izrael a arabské státy v regionu, které hostí americké vojenské základny.

Mírové rozhovory se nyní snaží zprostředkovat Pákistán, podle kterého v nadcházejících dnech začnou. Trump nyní listu Financial Times řekl, že nepřímá jednání mezi USA a Íránem přes pákistánské vyslance postupují dobře a že dohoda o příměří může být uzavřena rychle. Podle Reuters Trump hovořil o přímých i nepřímých jednáních s Teheránem, která mohou vést k rychlé dohodě. Zároveň řekl, že je možné, že USA tuto dohodu chtít nebudou. „Dohodu v Íránu ale vidíme, může být brzo,“ dodal nicméně.

