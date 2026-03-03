Šimon Toman povede Sdružení soukromých nemocnic ČR
Novým předsedou Sdružení soukromých nemocnic ČR (SSN ČR) se stal Šimon Toman. Do čela organizace jej zvolila nově ustavená pětičlenná rada sdružení. Vedle Tomana v ní zasednou Ing. Zuzana Hacklová, Mgr. Barbora Vaculíková, MUDr. Petr Zimmerman a Ing. Matyáš Baloun. Funkci místopředsedy bude zastávat MUDr. Petr Zimmerman.
Toman je advokát, který se dlouhodobě věnuje zastupování zájmů soukromých společností ve veřejném prostoru. Ve zdravotnictví již působí jako prezident Asociace soukromých poskytovatelů zdravotních služeb a předseda zdravotní a sociální sekce Hospodářské komory ČR.
Rozvoj telemedicíny
Podle Tomana mají soukromí poskytovatelé v českém zdravotnictví nezastupitelnou roli, zejména v době rostoucích nákladů a tlaku na efektivitu. Za klíčové oblasti označil například rozvoj telemedicíny, jednodenní chirurgie či domácí péče. Soukromý sektor chce být podle něj dlouhodobým a spolehlivým partnerem státu a doplňovat péči tam, kde ji veřejný sektor neposkytuje.
Nadcházející období označil nový předseda za zásadní s ohledem na plánované reformy ve zdravotnictví, které současná vláda připravuje. Od společného postupu soukromých poskytovatelů při jednání se státem si slibuje konkrétní výsledky.
Sdružení soukromých nemocnic ČR zastupuje zájmy svých členů v oblasti zdravotnictví a podílí se na odborné debatě o podobě českého zdravotního systému. Organizace sdružuje několik desítek významných soukromých zdravotnických zařízení v České republice.
