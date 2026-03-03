Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Leaders Šimon Toman povede Sdružení soukromých nemocnic ČR

Šimon Toman povede Sdružení soukromých nemocnic ČR

Šimon Toman
Sdružení soukromých nemocnic ČR, užito se svolením
nst
nst

Novým předsedou Sdružení soukromých nemocnic ČR (SSN ČR) se stal Šimon Toman. Do čela organizace jej zvolila nově ustavená pětičlenná rada sdružení. Vedle Tomana v ní zasednou Ing. Zuzana Hacklová, Mgr. Barbora Vaculíková, MUDr. Petr Zimmerman a Ing. Matyáš Baloun. Funkci místopředsedy bude zastávat MUDr. Petr Zimmerman.

Toman je advokát, který se dlouhodobě věnuje zastupování zájmů soukromých společností ve veřejném prostoru. Ve zdravotnictví již působí jako prezident Asociace soukromých poskytovatelů zdravotních služeb a předseda zdravotní a sociální sekce Hospodářské komory ČR.

Rozvoj telemedicíny

Podle Tomana mají soukromí poskytovatelé v českém zdravotnictví nezastupitelnou roli, zejména v době rostoucích nákladů a tlaku na efektivitu. Za klíčové oblasti označil například rozvoj telemedicíny, jednodenní chirurgie či domácí péče. Soukromý sektor chce být podle něj dlouhodobým a spolehlivým partnerem státu a doplňovat péči tam, kde ji veřejný sektor neposkytuje.

Lenka Škopová

Nestlé mění vedení. Škopová střídá Kernkampa

Zprávy z firem

Od 1. ledna řídí celý česko-slovenský byznys potravinářského gigantu Nestlé Lenka Škopová. Ve funkci vystřídala dlouholetá insiderka Michiela Kernkampa. Nyní přebírá odpovědnost za další růst.

nst

Přečíst článek

Nadcházející období označil nový předseda za zásadní s ohledem na plánované reformy ve zdravotnictví, které současná vláda připravuje. Od společného postupu soukromých poskytovatelů při jednání se státem si slibuje konkrétní výsledky.

Sdružení soukromých nemocnic ČR zastupuje zájmy svých členů v oblasti zdravotnictví a podílí se na odborné debatě o podobě českého zdravotního systému. Organizace sdružuje několik desítek významných soukromých zdravotnických zařízení v České republice.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Elitní advokátní kanceláře i nejlepší zákony. Sezona právnických ocenění je v plném proudu

Advokát
iStock
Jaroslav Kramer
Jaroslav Kramer

Které právnické firmy patří mezi ty nejlepší na českém trhu? Svůj aktuální pohled na trh právních služeb nabízí mezinárodní publikace Chambers and Partners nebo Lexology, píše ve svém pravidelném právním souhrnu Jaroslav Kramer, spolupracovník redakce. Věnuje také sedmnáctému ročníku českého Zákona roku, který vybírá ty nejvýznamnější legislativní počiny s pozitivním dopadem.

Mezinárodní rankingová agentura Chambers and Partners vybrala sedm českých finalistů letošního ocenění pro nejlepší advokátní kancelář v Česku. Jde o Dentons, Kocián Šolc Balaštík, Skils, PRK Partners, White & Case, Kinstellar a CMS. V rámci celého středoevropského regionu jsou pak mezi finalisty advokátní kanceláře CMS, Dentons, Kinstellar, Schoenherr a Wolf Theiss. „Chambers & Partners v rámci udělovaného ocenění každoročně vyzdvihují uznávané evropské advokátní kanceláře a právníky – vysoce hodnocené specialisty ve svých oborech, a to na základě dlouhodobého výzkumu trhu, referencí klientů a hodnocení odborné úrovně poskytovaných služeb ze strany konkurentů,“ přiblížila kancelář Kocián Šolc Balaštík.

Ocenění Chambers Europe Awards 2026 se bude vyhlašovat v polovině května v Madridu. V loňském roce si českou cenu odnesli právníci ze Skils. Středoevropskou, stejně jako celoevropskou cenu, pak získala advokátní kancelář CMS.

video

Úspěch vyžaduje odvahu, houževnatost a otevřenost, říkají Lucie Simpartlová, Lada Kičmerová a Jitka Lucbauerová z Partners

Money

Proč setrvávají skoro dvě dekády v jedné firmě? Díky čemu v ní uspěly? A čím je umí překvapit zástupci nastupující generace? Pozvání do podcastu #FinŽeny přijala trojice úspěšných dam z finanční skupiny Partners, a to partnerka Jitka Lucbauerová, zástupkyně CEO Lada Kičmerová a ředitelka Partners investiční společnosti a Partners Securities Lucie Simpartlová.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Dominance Havel & Partners

Další z předních mezinárodních ocenění, nejlepší advokátní kancelář v České republice v rámci Lexology Index Awards 2025 (dříve Who’s Who Legal), si nedávno odnesli právníci z Havel & Partners. Respektovaný mezinárodní právní žebříček při svém hodnocení vyzdvihl u kanceláře mimořádnou péči o klienty, silnou odbornou pozici na trhu a orientaci na inovace. „Havel & Partners tímto mezinárodním úspěchem, a také krátce po Právnické firmě roku v Česku, kde se stala absolutním vítězem soutěže, potvrdila svou pozici dlouhodobého lídra na středoevropském právním trhu a vysoký standard komplexních právních a daňových služeb,“ uvedli zástupci kanceláře, která letos slaví 25 let na trhu.

Právní mozky miliardových transakcí: kdo radí a pomáhá CSG, PPF a KKCG?

Zajímavostí je, že v Havel & Partners nedávno slavili i „nefiremní“ ocenění. Renáta Šínová, přední česká odbornice na rodinné právo a civilní proces a counsel právě v Havel & Partners, získala celojustiční ocenění Právník roku 2025 v oblasti rodinného práva. Cena Právník roku, udělovaná Českou advokátní komorou a mediální a vzdělávací skupinou Epravo.cz, dlouhodobě oceňuje výjimečné osobnosti českého práva za jejich odbornost, profesní integritu a lidský přístup k výkonu práva. Vedle advokátní praxe je Renáta Šínová i výraznou osobností akademického prostředí. Působí jako docentka na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde se specializuje na civilní proces a rodinné právo. V roce 2024 získala také česko-slovenské ocenění Flamma, udělované mimořádně inspirativním právničkám.

Jitka Chizzola a Blanka Dvořáková

Čím zaujmete? Zvládnutím úkolů bez detailního zadání, říkají Jitka Chizzola a Blanka Dvořáková

Money

Co vše obnáší strávit desítky let na jedné pozici? Jak přesvědčit nadřízené či akcionáře o svých přednostech? A proč je i pro ostřílené manažerky cenné setkávat se v platformách podporujících ženský leadership? Pozvání do dalšího dílu podcastu #FinŽeny přijaly dvě laureátky síně slávy projektu #FinŽeny, partnerka KPMG Blanka Dvořáková a generální ředitelka pojišťovny právní ochrany D.A.S. Jitka Chizzola.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Zákon roku již po sedmnácté

Technologicko-poradenská společnost Deloitte a její advokátní kancelář Deloitte Legal spustili 17. ročníku odborné ankety Zákon roku, která vyzdvihuje nejvýznamnější legislativní počiny s pozitivním dopadem na podnikání v České republice. Hlasování probíhá do 6. dubna a vybírat je možné, stejně jako v přechozích letech, finalisty ve dvou kategoriích.

V kategorii Nejlepší zákon pro byznys jsou oceňovány právní předpisy, které podnikatelům nejvíce usnadnily život nebo jsou pro ně jinak zásadní v pozitivním smyslu slova. Zákony jsou posuzované především z hlediska jejich věcného obsahu. Veřejnost bude letos moci vybírat ze šesti nominovaných předpisů, mezi kterými je například novela zákoníku práce přinášející výrazně větší flexibilitu v pracovněprávních vztazích. Další nominované zákony například sjednocují a zjednodušují pravidla pro digitální finance, ruší objemové limity při prodeji investic nebo posilují evropský obranný průmysl, čímž otevírají nové možnosti pro firmy zapojené do dodavatelských řetězců.

Kategorie Legislativní počin roku zase vyzdvihuje příklady dobré praxe legislativního procesu. Těmi může být zapojení odborné veřejnosti, srozumitelnost zákona pro adresáty nebo zjednodušení uložených povinností. Nominace zahrnují směrnici poskytující podnikatelům více času na splnění povinností ESG reportingu, dále novelu zákona omezující okruh firem, které podléhají povinnému auditu, novelu zvyšující limit pro daňově uznatelné opravné položky anebo novelu, která podstatně snižuje byrokratickou zátěž úpravou mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Dalibor Martínek: Pavel si přišel do Sněmovny pro úšklebky a parodii potlesku

Petr Pavel ve Sněmovně
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Prezident Petr Pavel přišel poprvé promluvit před novou Poslaneckou sněmovnu. Přišel se s ní prý seznámit, uváděl dopředu svou návštěvu. Samozřejmě dobře ví, s kým má tu čest. Pavel se ve svém desetiminutovém proslovu snažil působit jako pověstný svorník. Promluvil, ale všichni účastníci si dobře uvědomovali své pozice.

Ústředním poselstvím prezidenta Sněmovně byly výdaje na bezpečnost a obranu země. Není jediný ospravedlnitelný důvod, aby výdaje na bezpečnost stagnovaly, je mnoho důvodů, aby rostly. Posilování obrany není příprava na válku, ale cesta k míru, pravil. Na faktu, že Babišova vláda nehodlá výdaje na armádu zvyšovat, se však nic nemění.

Druhým tématem krátkého Pavlova proslovu byl apel na snahu o hledání společných stanovisek opozice a koalice, aspoň na hlavních společenských tématech. Těmi podle Pavla jsou bezpečnost, školství nebo inovace, oblasti, které přesahují jedno volební období.

Dalibor Martínek: Šejkové podle Okamury prchnou do Česka

Názory

Útok Spojených států a Izraele na Írán může podle Tomia Okamury zpustit další vlnu masové migrace. Prohlásil to před jednáním koaliční rady. Zakladatel SDP si dál jede svou protimigrační notu, která mu tolik zabírá u voličů. Ale zapomněl, že šejkové nejsou Ukrajinci.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

I Macinka se postavil

Milý, neškodný proslov. Zajímavé bylo sledovat záběry oficiálních kamer z Poslanecké sněmovny. V jednom záběru je řečnický pultík. Z pohledu pozorovatele vlevo pravá Babišova ruka Karel Havlíček, vpravo Petr Macinka. Uprostřed Pavel, za ním v zákrytu není vidět Andrej Babiš. Jiná kamera zabírá šéfa sněmovny Tomia Okamuru.

Při příchodu prezidenta zní prezidentská fanfára. I Macinka, který s prezidentem stále trucovitě nemluví, dostal jen Červeného a ne Turka, se postavil a zapnul si sako. Každá rebelie má své meze.

Když Pavel krátce hovořil, a nebyly to objevné myšlenky ani výrazný nebo překvapivý apel, prostě jen žádal hledání shody napříč spektrem a víc peněz na armádu, Havlíček si dělal poznámky, Macinka se neklidně vrtěl. Babiš nebyl vidět, předseda sněmovny Tomio Okamura si hrál na sochu.

Pavel také podpořil výdaje na neziskový sektor, který vláda ostentativně osekává. A uvedl, že nám chybí legislativa pro krizové situace. Nebylo to žádné burácivé naléhání, prostě četl projev. Jak to s výsledky bude je každému jasné. Žádné nebudou. Vláda má sto osm, prezident s tím nic nezmůže.

Michal Nosek: Kodex snese vše, jaká ale bude realita?

Názory

Vláda si schválila etický kodex. Dokument plný vzletných vět o důvěře veřejnosti, prevenci střetu zájmů a povinnosti opustit jednání už při pouhém „zdání“ konfliktu. Na papíře působí přesvědčivě. Jenže česká politika má dlouhodobě problém ne s tím, co píše do dokumentů, ale s tím, co skutečně dělá.

Michal Nosek

Přečíst článek

Jeho jedinou silou je, mít dobré vztahy s Andrejem Babišem. Oba to vědí, ani jeden nechce tomu druhému lézt do zelí. Občas nějaký ten proslov, ale hlavně klid na práci. V takovémto módu patrně nebude vládní koalici, hlavně Andreji Babišovi, patrně vůbec vadit, pokud by Pavel obhájil za dva roky svůj prezidentský post. A opozice zase nechce proti Pavlovi nasazovat svého kandidáta.

Hradu i vládě způsob vzájemné koexistence evidentně vyhovuje. Už není žádný střet Hrad versus vláda. Občas se možná vyskytnou nějaké třenice, ale obě strany budou vždy pro konsenzus. A to přesto, že se Pavel s Babišem nebo Macinkou nemusí. Když Pavel ukončil svůj krátký proslov, potlesk poslanců byl vlažný. Macinka si jen tak otřel ruce o sebe, Babiš třikrát vlažně tlesknul. Nejdéle předstíral potlesk slušně vychovaný Karel Havlíček.

Související

Doporučujeme