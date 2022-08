Potřinácté za sebou. Inflace v Česku stoupla na 17,5 procenta, kvůli energiím i dovoleným

Inflace v Česku v červenci meziročně stoupla o 17,5 procenta, což bylo o 0,3 procentního bodu více než v červnu. Oproti červnu se spotřebitelské ceny zvýšily o 1,3 procenta. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami energií, pohonných hmot a v oddíle rekreace a kultura, uvedl Český statistický úřad. Inflace v červenci stoupla potřinácté za sebou. Nárůst je však nižší, než očekávali analytici i ČNB.

Spotřebitelské ceny v Česku v červenci pokračovaly v meziročním růstu. Ten dosáhl hodnoty 17,5 procenta. „Oproti minulému měsíci ceny vzrostly o 1,3 procenta, což byl nejmírnější meziměsíční nárůst od letošního února,“ uvedla Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ. Inflace v červnu dosáhla 17,2 procenta a byla nejvyšší od roku 1993.

zdroj: ČSÚ

Co se týče bydlení, meziročně vzrostly v sedmém měsíci roku především ceny elektřiny o 33,6 procenta, zemního plynu (+59,8 procenta) a tuhých paliv (+41,1 procenta). V oddíle doprava zmírnil růst cen pohonných hmot a olejů na 43,6 procenta (v červnu 47,5 procenta).

Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo zejména v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje (nárůst na 19,3 procenta z červnových 18 procent). Růst cen masa zrychlil na 21,7 procenta (v červnu 20,4 procenta), sýrů a tvarohů na 20,5 procenta (v červnu 17,5 procenta) a olejů a tuků na 53,4 procenta (v červnu 42 procent).

Analytici odhadovali, že míra inflace v červenci vyskočí na 17,6 procenta, odhad České národní banky byl 18,8 procenta, uvedl již dříve analytik České bankovní asociace Jakub Seidler.

„Zpomalování meziměsíčního růstu je pozitivní signál, ale bohužel na vrcholu ještě asi nejsme. Po prázdninovém klidu se dá očekávat, že se ekonomika opět rozběhne a zejména na základě drahých energií a dalších vstupů bude velký tlak na firmy, aby ceny zboží a služeb nadále zdražovaly. Dá se očekávat, že se kvůli tomu množství firem dostane do problémů,“ uvedl ředitel strategického poradenství PwC v Česku Jan Hadrava.

„Inflace dál narůstá, i když pomalejším tempem než v předchozích měsících. Stále jsou ovšem před námi nové ceníky energetických a plynárenských společností, takže můžeme počítat s jejím dalším nárůstem,“ uvedl hlavní ekonom Creditas Petr Dufek. „Když se podíváme na ceny energií, tak jejich růst byl v tomto měsíci spíše jen symbolický, a proto se dá předpokládat, že je to jen krátká přestávka v jejich jinak prudkém zdražování,“ míní.

Dvacet procent na dohled

„Je pravděpodobné, že s upgradovanými ceníky energií se inflace bude sunout ještě vzhůru a přiblíží se zřejmě na dohled dvaceti procentům. V každém případě levnější pohonné hmoty a zmírnění u cen vlastnického bydlení by mohlo inflaci začít konečně brzdit. Totéž lze říct i o potravinách, které vystřelily před sklizní o téměř 20 procent. Nemluvě o ustřelených cenách oblečení a obuvi nebo prudkém zdražování v restauracích,“ dodal Dufek k výhledům na další měsíce.

Na rostoucí rekordní inflaci Česká národní banka reagovala v posledních měsících zvyšováním úrokových sazeb, naposledy v červnu na sedm procent. V červenci však podle očekávání ponechala úrokové sazby na stávající úrovni. V novém týmu kolem nového guvernéra Aleše Michla se nenašla dostatečná podpora pro zpřísňování měnové politiky.

ČNB také zlepšila odhad vývoje ekonomiky, pro letošní rok čeká její růst o 2,3 procenta, a zvýšila odhad inflace. Ta by letos měla podle bankéřů vystoupat na průměrných 16,5 procenta, přičemž měsíční inflace by měla v některém z podzimních měsíců vyšplhat až na psychologickou hranici 20 procent.

