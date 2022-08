Inflace v Česku i přes zdražení dovolených zaostala za očekáváním. Je to nadějná zpráva pro novou radu ČNB

Inflace v Česku po dlouhé době zaostala za prognózami. V červenci činila meziročně 17,5 procenta, zatímco ČNB počítala s 18,8 procenta. Trh pak čekal 17,6 procenta. Meziměsíčně inflace dosáhla 1,3 procenta, trh přitom čekal až 2,9 procenta, v konsensu 1,6 procenta. Meziměsíční růst cen pohánělo zejména markantní zdražení dovolených, o 23 procent v porovnání s červnem. Silný růst cen dovolených odráží skutečnost, že Češi na ni letos rozhodně nešetří, míní hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

I když si obyvatelé ČR uvědomují pokles kupní síly způsobený inflací a obávají se své vlastní finanční budoucnosti nejvíce v historii sledování od roku 2003, zahraniční dovolenou si velmi často odepřít nedokázali. I kvůli dvouletému „půstu“, jejž způsobila pandemie covidu a s ní související restrikce, které turistické cestování znesnadnily, ba znemožnily.

Nakonec se tedy nenaplnily nejčernější expertní odhady, podle nichž měla inflace meziměsíčně přidat až takřka tři procenta. Růst cen energií mezi červnem a červencem totiž nebyl tak vydatný, aby takový meziměsíční nárůst způsobil.

Meziročně pak inflace zrychlila, i když méně, než se obecně čekalo, zejména kvůli zdražení potravin, hlavně masa, sýrů a olejů. Výrazně, ovšem víceméně v souladu s o čekáváním, narostly meziročně ceny energií, třeba plynu o takřka 60 procent. Zatímco v červnu činila inflace 17,2, nyní je tedy 17,5 procenta. Nejvyšší expertní odhady přitom počítaly s meziroční inflací 19,3 procenta.

V příštích dvou měsících by tak inflace v meziročním vyjádření mohla zůstat pod psychologickou úrovní dvaceti procent, i když nová prognóza ČNB počítá s jejím zářijovým růstem nad tuto úroveň. To je příznivá zpráva pro současnou bankovní radu ČNB. Zvyšuje se totiž pravděpodobnost, že by už letos nemusela být razancí inflace dotlačena k zvednutí základní úrokové sazby nad úroveň sedmi procent. Mohla by pak argumentovat, že inflační tlaky jsou skutečně převážně dovážené, když inflace v porovnání s očekáváním zmírňuje i při stabilizaci úroků.

Inflace by se v posledních třech měsících letošního roku měla stabilizovat na úrovni pod dvaceti procent, v příštím roce pak začít postupně citelněji zmírňovat. Za celý letošní rok vykáže inflace průměrné nejpravděpodobněji celoroční tempo 16,5 procenta. Příští rok pak zhruba 11 procent.