Hotel neodpovídá fotkám, let má zpoždění. Co nejčastěji řeší Češi na dovolené?
Češi letos plánují rekordní počet dovolených a do zahraničí chce vyrazit zhruba každý druhý. Spolu s tím ale přibývá i sporů, které už nestačí řešit jen přes cestovní pojištění. Podle zkušeností společnosti Lexia lidé nejčastěji narážejí na problémy s ubytováním, zpožděnými lety, autopůjčovnami nebo pojistným plněním po zdravotních komplikacích v zahraničí.
Letní sezona bude letos podle cestovatelských plánů Čechů mimořádně silná. Aktuální výzkum agentury CzechTourism ukazuje, že dovolenou v tuzemsku plánuje 77 procent Čechů a Češek, do zahraničí se chystá přibližně každý druhý.
Více cest ale znamená také více komplikací. A některé z nich nekončí jen nepříjemnou recenzí hotelu nebo dlouhým čekáním na letišti. Ve chvíli, kdy hotel odmítá vrátit peníze, aerolinka nereaguje na žádost o kompenzaci nebo autopůjčovna požaduje tisíce korun za škodu, kterou klient podle svého tvrzení nezpůsobil, se z běžného dovolenkového problému rychle stává právní spor.
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„Lidé často nevědí, že i běžná komplikace na dovolené může přerůst v právní spor. Ve chvíli, kdy druhá strana odmítá komunikovat nebo uznat odpovědnost, bývá pro klienty nejtěžší zorientovat se v tom, jaká mají práva a jak postupovat dál,“ říká Zdeněk Santler, výkonný ředitel Lexia.
Hotel jako z katalogu? Realita bývá jiná
Podle zkušeností Lexia patří mezi nejčastější dovolenkové spory problémy s ubytováním. Klienti po příjezdu často zjistí, že hotel neodpovídá fotografiím v nabídce, pokoj má nižší standard, než za jaký zaplatili, nebo se ubytování nachází v jiné lokalitě, než očekávali.
Výjimkou nejsou ani případy, kdy hotel kvůli přeprodané kapacitě nemá pro hosty místo a nabídne jim náhradní ubytování v horší kvalitě. Spory vznikají také kvůli nefunkční klimatizaci, omezeným službám all inclusive nebo výrazně horší stravě oproti tomu, co cestovní kancelář či hotel slibovaly v nabídce.
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Problém často komplikuje i načasování. Mnozí lidé začnou situaci řešit až po návratu domů. Jenže v tu chvíli už bývá dokazování výrazně složitější.
„Lidé často vědí, že mají na kompenzaci nárok. Málokdo ale ví, jak ji skutečně vymoci. V zahraničí navíc hraje roli jazyková bariéra, stres i neznalost místních pravidel. Mnoho lidí proto situaci raději vzdá,“ doplňuje Zdeněk Santler.
Zpožděné lety, ztracená zavazadla i účty za škodu na autě
Vedle ubytování řeší čeští turisté také zpožděné nebo zrušené lety, ztracená zavazadla a spory s autopůjčovnami. Právě půjčení auta v zahraničí se může snadno proměnit v nepříjemný finanční problém, pokud půjčovna po návratu vozu požaduje úhradu škody, kterou klient odmítá uznat.
Právní komplikace mohou vzniknout také po zdravotních potížích v zahraničí. Typicky jde o situace, kdy pojišťovna odmítne uznat část pojistného plnění nebo neproplatí všechny náklady na léčbu.
Mnoho lidí přitom automaticky spoléhá na cestovní pojištění. To ale nemusí stačit ve chvíli, kdy už nejde jen o samotnou škodu, ale o spor s hotelem, aerolinkou, autopůjčovnou nebo pojišťovnou.
Největší chyba? Neřešit problém hned na místě
Podle právníků Lexia lidé nejčastěji podcení první chvíle po vzniku problému. Neřeší situaci přímo na místě, nepořídí fotografie, neschovají si písemnou komunikaci a často vše vyřizují jen telefonicky. Po návratu domů pak zjistí, že bez důkazů, potvrzení nebo dokumentace se reklamace prosazuje mnohem hůře.
Řada klientů nakonec spor vzdá. Důvodem bývá nejistota, jak dál postupovat, obava z jazykové bariéry i strach z vysokých nákladů na právní pomoc.
Právě v těchto případech může podle Lexia pomoci pojištění právní ochrany. Na rozdíl od běžného cestovního pojištění se nezaměřuje pouze na samotnou škodu, ale také na právní řešení sporu. Klientům může zajistit přístup k právníkům a pokrytí nákladů spojených s vymáháním jejich nároků.
„Pro většinu lidí je největší úlevou hlavně to, že na řešení celé situace nezůstávají sami. Ve chvíli, kdy se člověk dostane do sporu v cizím prostředí, často neřeší jen peníze, ale hlavně to, kdo mu pomůže situaci skutečně vyřešit,“ uzavírá Santler.
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