Není ferrata jako ferrata. Také u cestovního pojištění záleží na obtížnosti, říká Leona Živnůstková z Partners Banky
Pojištěných zahraničních cest přibývá, přesto ještě Češi některá rizika podceňují. Někdy zapomenou na pojištění odpovědnosti, jindy vyrazí do vzdálenějších destinací s nízkými limity léčebných výloh. „Přitom ve Spojených státech nebo Kanadě mohou být náklady na zdravotní péči mnohonásobně vyšší než v Evropě,“ upozorňuje Leona Živnůstková z Partners Banky.
Jaké problémy dnes lidé na cestách nejčastěji řeší?
Mezi nejčastější pojistná plnění patří léčebné výlohy spojené s nemocí nebo úrazem, případně využití asistenčních služeb. Současně přibývají i věci jako opožděné nebo zrušené lety, ztracená zavazadla, storna cest, předčasné návraty domů nebo komplikace spojené s půjčenými vozidly. Charakter pojištění se mění, už to není jen o návštěvě lékaře v zahraničí, ale o komplexní ochraně celé cesty.
Jsou Češi v cestovním pojištění zodpovědnější než dřív?
Počet sjednaných pojištění dlouhodobě roste, ale nemyslím si, že by to bylo dáno jen větší zodpovědností. Roli hrají i další faktory. Cestujeme víc, obvykle už nejde jen o jednu letní dovolenou ročně. Lidé častěji vyrážejí na prodloužené víkendy, poznávací pobyty nebo pracovní cesty a absolvují několik kratších zahraničních cest během celého roku. I proto roste zájem o celoroční cestovní pojištění, které jsme aktuálně zařadili do naší nabídky. Lidé si stále více uvědomují finanční rizika spojená s cestováním. Náklady na zdravotní péči v zahraničí rostou, stejně tak i ceny dopravy, ubytování nebo samotných zájezdů. Pokud dnes člověk investuje desítky tisíc do dovolené, dává mu mnohem větší smysl chránit se i pro případ, že bude muset cestu zrušit nebo řešit nečekané komplikace během pobytu.
Plné nástupiště lidí, ale vlak, který měl před dvaceti minutami odjíždět, ještě ani nedorazil. Z rozhlasu se ozývá hlášení o poruše lokomotivy a čekání na její náhradu. Nejen na české železnici nejsou takové situace ničím výjimečným, poruchám zcela zabránit nelze. Přesto podle Jana Otýpky ze společnosti TTC Marconi existuje elegantnější způsob, jak zajistit plynulý chod železnice. Na scénu přichází umělá inteligence.
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Plné nástupiště lidí, ale vlak, který měl před dvaceti minutami odjíždět, ještě ani nedorazil. Z rozhlasu se ozývá hlášení o poruše lokomotivy a čekání na její náhradu. Nejen na české železnici nejsou takové situace ničím výjimečným, poruchám zcela zabránit nelze. Přesto podle Jana Otýpky ze společnosti TTC Marconi existuje elegantnější způsob, jak zajistit plynulý chod železnice. Na scénu přichází umělá inteligence.
Cestovní pojištění bývá zahrnuto v bankovních službách, je běžným doplňkem k prémiovým debetním či kreditním kartám. Stačí to na běžnou dovolenou?
Často ano, kvalita cestovního pojištění k účtům a platebním kartám se v posledních letech výrazně zlepšila a některé banky dnes nabízejí velmi kvalitní krytí. Řada lidí ovšem ani neví, zda takové pojištění má, případně jaké jsou jeho limity, koho přesně kryje nebo na co se nevztahuje. Raději pak sáhnou po psychologické jistotě samostatného pojištění, protože vědí, co přesně kupují, mají k dispozici smlouvu a znají podmínky. U pojištění, které získali automaticky k účtu nebo kartě, jim tato jistota často chybí.
Kdy už je skutečně nutné sáhnout po lepším pojištění?
Zejména v situacích, kdy člověk plánuje delší pobyt, než umožňují podmínky pojištění, chce provozovat rizikové sporty nebo má specifické požadavky na rozsah krytí. Řada pojištění ke kartám je omezena délkou jedné cesty, nejčastěji na 90 nebo 120 dní, a mohou tam být i další výluky. Podmínky bych doporučila pečlivě kontrolovat i v případě, že s sebou vezete dražší sportovní vybavení.
Zvýšenou pozornost bych pak věnovala cestám do destinací, kde mohou být náklady na zdravotní péči mimořádně vysoké, typicky do Spojených států nebo Kanady, kde se hospitalizace a operace může vyšplhat do řádu milionů korun. Pojištění s vyššími limity většinou zahrnuje i kvalitnější asistenční služby nebo vyšší limity odpovědnosti za škodu třetím osobám. V těchto případech bych doporučila celkový limit alespoň padesát milionů korun. Přestože mnohá pojištění už vysoké limity nabízejí, není od věci si je před cestou zkontrolovat. Specifickou skupinou jsou také těhotné ženy.
Na co si dát pozor?
Pojištění mívají omezení či výluky vztahující se k vyššímu stupni těhotenství a případným komplikacím. Pokud klientka cestuje v pokročilejší fázi těhotenství, určitě bych doporučila důkladně prostudovat podmínky nebo zvážit pojištění, které poskytne širší krytí. Jde o to, do jakého týdne je těhotenství kryto, jak se řeší neočekávaný porod nebo péče o novorozence.
Když co chvíli beru do rukou mobil, zapínám troubu nebo si na displeji kávovaru vybírám velikost kafe, ani mi nedochází, jak moc spoléhám na svůj zrak. Přechod od tlačítek k dotykovým displejům pro mě byl vítaným technologickým pokrokem, ne všichni ovšem sdílí stejné nadšení. „Jakmile je spotřebič kompletně dotykový, pro nevidomé je to problém,“ vysvětluje Zdeněk z organizace SONS ČR, který se sám potýká s poruchou zraku.
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Zprávy z firem
Když co chvíli beru do rukou mobil, zapínám troubu nebo si na displeji kávovaru vybírám velikost kafe, ani mi nedochází, jak moc spoléhám na svůj zrak. Přechod od tlačítek k dotykovým displejům pro mě byl vítaným technologickým pokrokem, ne všichni ovšem sdílí stejné nadšení. „Jakmile je spotřebič kompletně dotykový, pro nevidomé je to problém,“ vysvětluje Zdeněk z organizace SONS ČR, který se sám potýká s poruchou zraku.
Co když na dovolené plánuji adrenalinové sporty nebo vysokohorské výstupy?
Většina pojišťoven dnes nabízí připojištění rizikových sportů nebo speciální varianty cestovního pojištění pro aktivní cestovatele. Nekoukejte ale jen na to, jestli je název sportu zahrnutý. Důležité jsou také konkrétní podmínky. Typickým příkladem jsou via ferraty, kde může záležet na obtížnosti. Zatímco ferrata nižší obtížnosti může být součástí základního krytí, náročnější stupně už mohou spadat mezi rizikové sporty a vyžadovat speciální připojištění. Podobné je to u vysokohorské turistiky, potápění a dalších aktivit, kde může rozhodovat nadmořská výška, hloubka ponoru nebo způsob provozování daného sportu. Většinou je třeba zpozornět u vysokohorské turistiky nad 3000 metrů nad mořem. Ferrata je potom běžně do rizikových sportů zahrnuta od obtížnosti C, někdy D. Stále platí, že je nutné projít podmínky konkrétní pojišťovny.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Roste zájem o taková pojištění? Vyhledávají dnes Češi aktivnější dovolené?
Určitě ano, u aktivních forem cestování vidíme rostoucí zájem, i když stále značně převažují cesty bez rizikových sportů. Lidé častěji vyrážejí na horské túry, sportovní pobyty, cyklistické dovolené nebo kombinují poznávání destinací s outdoorovými aktivitami.
Co už v rámci běžných produktů pojistit nelze?
Typicky jde o extrémně rizikové nebo profesionální sporty, případně expedice do velmi odlehlých oblastí. Příkladem mohou být polární expedice, výstupy na osmitisícovky nebo jeskynní potápění. Řešením je speciální připojištění nebo individuálně sjednané pojištění podle charakteru plánované aktivity, v některých případech může být přímo součástí expedice. Problém je, že u podobných akcí nebývá největším nákladem případná léčba, ale pátrání, záchranná akce nebo evakuace z oblasti. Právě na tyto situace se proto expediční pojištění zaměřuje mnohem víc než běžné cestovní pojištění.
Na co si obecně dát při výběru pojištění pozor?
Nejdůležitější jsou limity léčebných výloh, rozsah asistenčních služeb, pojištění odpovědnosti a výluky z pojištění. Lidé často řeší hlavně cenu, mnohem důležitější je přitom to, co pojištění skutečně kryje. Nešetřila bych zejména na léčebných výlohách a odpovědnosti.
Silné příběhy s konci, které jen málokdo označí za šťastné. Pro pacienty s neléčitelnými onemocněními ale může být odchod doma v kruhu blízkých největší výhrou. Umožňují jim to mobilní hospice. Postupně jich přibývá, musejí však bojovat se stigmatizací i nejistým financováním. „V hospicích jsou šťastní, když z veřejných peněz pokryjí půl roku fungování, zbytek si musí sehnat jinde. Velmi důležitou roli v jejich rozvoji hraje soukromý sektor,“ říká Radek Perman, místopředseda představenstva Buřinky.
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Filantropie
Silné příběhy s konci, které jen málokdo označí za šťastné. Pro pacienty s neléčitelnými onemocněními ale může být odchod doma v kruhu blízkých největší výhrou. Umožňují jim to mobilní hospice. Postupně jich přibývá, musejí však bojovat se stigmatizací i nejistým financováním. „V hospicích jsou šťastní, když z veřejných peněz pokryjí půl roku fungování, zbytek si musí sehnat jinde. Velmi důležitou roli v jejich rozvoji hraje soukromý sektor,“ říká Radek Perman, místopředseda představenstva Buřinky.
Je to něco, co Češi stále podceňují?
Ano, u odpovědnosti si řada lidí neuvědomuje, že i běžná nehoda na sjezdovce nebo škoda způsobená v ubytování může znamenat náklady v řádech statisíců, v případě vážnějších zdravotních komplikací i milionů korun. Limity léčebných výloh pak podceňují zejména při cestách do vzdálenějších destinací. Přitom ve Spojených státech nebo Kanadě mohou být náklady na zdravotní péči mnohonásobně vyšší než v Evropě.
Co když si na dovolené půjčují auto? Na co si dát pozor?
Základní pojištění odpovědnosti a často i havarijní pojištění poskytuje primárně autopůjčovna. Ve většině případů je tam ovšem spoluúčast, kterou při škodě na vozidle naúčtují klientovi. Často to může být i několik stovek eur. Proto je dobré zkontrolovat, jestli cestovní pojištění zahrnuje právě i pojištění spoluúčasti na půjčeném vozidle. Třeba u našeho dlouhodobého cestovního pojištění klientům proplatíme spoluúčast do výše třiceti tisíc korun. V každém případě se také vyplatí zkontrolovat stav vozidla při převzetí a vše si pečlivě zdokumentovat.
Když už jste zmínila dlouhodobé cestovní pojištění, jak se v jeho rámci řeší specifika pobytů? Přece jen každá cesta může vypadat trochu jinak.
Je důležité si říct, jakým způsobem klient nejčastěji cestuje, a podle toho vybírat variantu pojištění. Pokud obvykle absolvuje jen běžné cesty, postačí základní varianta pojištění. Rozsah krytí lze následně rozšířit před cestou s rizikovými sporty nebo jinou nestandardní aktivitou. Jestliže klient za rizikovými sporty cestuje pravidelně, už by měl zvolit variantu, která jeho způsobu cestování odpovídá. O tu nyní plánujeme rozšířit naši nabídku.
Logicky se asi takové pojištění nevyplatí každému. Kdy smysl dává, a kdy naopak ne?
Záleží na tom, jak často klient cestuje. Pokud do zahraničí vyráží jen výjimečně, třeba jednou ročně na týdenní dovolenou, pak celoroční pojištění smysl nedává a doporučíme mu raději běžné jednorázové pojištění. Jestliže během roku absolvuje víc zahraničních cest, ať už soukromých nebo pracovních, pak už dlouhodobé cestovní pojištění smysl dává. Obecně se vyplatí těm, kteří zvládnou alespoň dvě nebo tři cesty ročně.
Jak to vychází cenově?
Celoroční pojištění v nejvyšší rodinné variantě vyjde na 2628 korun za rok. U desetidenní rodinné dovolené by se klient s jednorázovým pojištěním pohyboval kolem dvou tisíc korun, takže při jakékoli další cestě do zahraničí už se celoroční pojištění vyplatí. Čím víc cest, tím je úspora výraznější. Pojištění navíc pokryje cesty všech členů rodiny. Třeba i dětí, které vyrazí se školou, prarodiči nebo na sportovní soustředění.
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Leona Živnůstková
Vystudovala kybernetiku na Technické univerzitě v Ostravě. Působila ve společnostech Adastra nebo AirBank, nyní už pátým rokem zastává pozici manažerky digitálních kanálů ve finanční skupině Partners a produktové manažerky v Partners Bance. Zaměřuje se na rozvoj digitálních řešení, věnuje se integraci obchodníka s cennými papíry nebo přípravě investiční platformy a je produktovou manažerkou Dlouhodobého cestovního pojištění.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.