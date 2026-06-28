Nemoc, úraz nebo požár v destinaci. Kdy pojišťovna zaplatí zrušenou dovolenou
Nemoc, úraz, úmrtí v rodině nebo mimořádná událost v cílové destinaci mohou zrušit dovolenou i těsně před odjezdem. Stornovací poplatky přitom s blížícím se termínem často rostou a mohou dosáhnout až celé ceny cesty. Pojištění storna může část nákladů vrátit, platí ale jen pro přesně vymezené situace a je potřeba sjednat ho včas.
Sbalené kufry a zaplacená dovolená ještě neznamenají, že se cesta skutečně uskuteční. Nemoc, úraz nebo jiná vážná komplikace může odjezd zrušit i na poslední chvíli. Podle údajů pojišťoven už musel cestu někdy stornovat zhruba každý pátý Čech.
V takové situaci může pomoci pojištění storna zájezdu nebo cesty, nejčastěji sjednávané jako součást cestovního pojištění. Vztahuje se na stornovací poplatky, které může účtovat cestovní kancelář, ubytovatel nebo přepravce.
„Pojištění storna zájezdu nebo cesty se vztahuje na stornovací poplatky, které vám může účtovat cestovní kancelář, ubytovatel nebo přepravce, když svou dovolenou z vážného důvodu zrušíte. Tyto poplatky mohou dosahovat desítek procent ceny, s blížícím se termínem odjezdu ale často rostou až ke 100 procentům,“ říká Marek Seidl, pojistný analytik Broker Trustu.
Pojištění se nemusí týkat jen klasického zájezdu přes cestovní kancelář. Může pokrýt i individuálně plánovanou cestu, například samostatně koupené letenky, rezervované ubytování nebo předem uhrazené služby. Vždy ale záleží na konkrétních podmínkách, rozsahu krytí, limitu a důvodech, pro které lze storno uplatnit.
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Balíčky k zájezdům nemusí stačit
Pojištění storna bývá součástí rozšířenějších variant cestovního pojištění, v základních balíčcích často chybí. Nabízejí ho také cestovní kanceláře, obvykle ale jako pevně nastavený produkt konkrétní pojišťovny. Vyplatí se proto ověřit, na jaké situace se vztahuje, jakou má spoluúčast a do jakého limitu pojišťovna stornopoplatky proplatí.
„Pokud má člověk sjednané pojištění storna a splní podmínky pojistné smlouvy, pojišťovna mu zaplacené stornovací poplatky uhradí podle sjednaného rozsahu. U některých produktů je potřeba počítat se spoluúčastí, takže pojišťovna proplatí například 80 procent stornopoplatku. Jiné varianty ale mohou krýt i 100 procent, zpravidla do předem stanoveného limitu,“ uvádí Marek Kuneš, jednatel Bonites group, partnera Broker Trustu.
Rozhoduje čas i důvod zrušení
Pojištění storna se nevyplatí nechávat na poslední chvíli. U řady pojišťoven musí být sjednáno krátce po objednání nebo zaplacení cesty, často nejpozději do tří dnů. U last minute zájezdů může být nutné sjednat ho hned v den objednání. Pravidla se liší podle pojišťovny i konkrétního produktu.
Pojištění zároveň nekryje situaci, kdy si člověk cestu rozmyslí, vybere si jinou destinaci nebo se mu už nechce odjet.
„Nejde o pojistku pro případ, že si člověk dovolenou rozmyslí, začne se mu více líbit jiná destinace nebo se mu jednoduše přestane chtít odjet. Pojišťovny pracují s jasně vymezeným seznamem důvodů,“ upozorňuje Kuneš.
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Nejčastěji jde o akutní onemocnění nebo úraz, úmrtí v rodině, vážný zdravotní stav blízké osoby, nařízenou karanténu, úřední povinnost, rozsáhlou škodu na majetku, zdravotní komplikace v těhotenství nebo konání opravné či komisionální zkoušky. Některé produkty mohou zahrnovat také dopravní nehodu v den odjezdu, nezaviněnou ztrátu zaměstnání nebo zrušení události, která byla hlavním účelem cesty.
Pojistná událost musí vždy nastat až po sjednání pojištění a musí být doložitelná. Pojišťovna může požadovat lékařskou zprávu, potvrzení od úřadu, dokumentaci ke škodě nebo vyúčtování stornopoplatků.
Pozor je třeba dát i u cest ve více lidech. U rodiny uvedené ve stejné smlouvě bývá situace jednodušší. U skupiny přátel ale nemusí automaticky platit, že když jeden člověk nemůže odjet, pojišťovna proplatí storno i ostatním. Některé produkty to umožňují, jiné kryjí jen omezený počet spolucestujících.
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Mimořádné události v destinaci
Zvláštní kapitolou jsou požáry, povodně, zemětřesení nebo jiné mimořádné události přímo v cílové destinaci. I zde se pojistné produkty výrazně liší.
„Samostatnou kapitolou jsou živelní pohromy a mimořádné události přímo v cílové destinaci. I tady se pojistné produkty výrazně liší. Některé pojišťovny kryjí například situace, kdy oblast zasáhne rozsáhlý požár, povodeň, zemětřesení nebo jiná přírodní katastrofa, jiné ale podobné důvody ve stornu zahrnuté mít nemusí,“ říká Kuneš.
Pokud cestovní kancelář zájezd nezruší, nenabídne náhradní termín nebo jinou destinaci a klient kvůli mimořádné situaci nechce odcestovat, může pojištění storna pomoci s úhradou stornopoplatků. Rozhodující jsou ale konkrétní pojistné podmínky a také to, zda lze doložit, že se událost týká přímo místa pobytu nebo jeho okolí.
„Důležité může být i aktuální doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR, zejména pokud úřad cestu do konkrétní oblasti nedoporučuje,“ dodává Seidl.
Pokud klient zvažuje zrušení cesty, měl by nejprve kontaktovat cestovní kancelář, dopravce nebo ubytovatele a ověřit, zda cestu nelze přesunout, změnit nebo zrušit bez sankce. Vyjádření je vhodné mít písemně. Poté je potřeba obrátit se na pojišťovnu nebo finančního poradce a připravit pojistnou smlouvu, doklad o zaplacení cesty, vyúčtování stornopoplatků a dokumenty potvrzující důvod zrušení.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.