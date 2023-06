Domácnosti se naučily šetřit elektřinou. Klesla její spotřeba i výroba

Češi dál šetří s elektřinou. V prvním čtvrtletí letošního roku její spotřeba v Česku klesla meziročně o pět procent. Z odběratelů nejvíce šetřily domácnosti. Ještě výrazněji se snížila výroba elektřiny, která meziročně klesla o více než sedm procent, uvedl Energetický regulační úřad (ERÚ).

Spotřeba elektřiny klesala už loni, za celý rok se snížila meziročně o 3,9 procenta. Důvodem energetických úspor jsou podle odborníků především loňské zdražování energií a teplé počasí.

Čistá spotřeba elektřiny v prvním čtvrtletí roku činila podle údajů ERÚ 16,1 terawatthodiny (TWh), což je o 5,1 procenta méně než za stejné období před rokem. Snížení spotřeby je patrné ve všech kalendářních měsících, přičemž nejvyšší úspory ve výši 7,2 procent byly v lednu.

Nejvíce šetřily domácnosti

Nejvíce spotřeba podle ERÚ klesla u domácností, a to o 6,4 procenta. S úsporou 5,2 procenta za nimi následovali velkoodběratelé na hladině velmi vysokého napětí. Na hladině vysokého napětí byl pokles 4,6 procenta. Podnikatelé a maloodběratelé na hladině nízkého napětí spotřebu snížili o 2,4 procenta.

"Především domácnosti letošními úsporami navázaly na rekordní pokles spotřeby z minulého roku. Pokud bychom nedělali jen meziroční srovnání, ale podívali se na první čtvrtletí roku 2021, klesla spotřeba domácností za dva roky téměř o 15 procent,“ podotkl předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.

Soláry vyrobily méně, nárůst hlásí jaderné a vodní elektrárny

Čistá výroba elektřiny se ve čtvrtletí zastavila na 20,1 TWh, což je meziročně o 7,1 procenta méně. Nejvíce se proti loňsku snížila výroba u fotovoltaických elektráren, a to o 28,5 procenta. U paroplynových elektráren meziročně klesla o 18,4 procenta, u přečerpávacích vodních elektráren o 18,3 procenta a u parních elektráren o 15,7 procenta. O 5,1 procenta více naopak vyráběly jaderné elektrárny, vodní elektrárny navýšily výrobu o 28 procent.

"U produkce fotovoltaických elektráren hrálo hlavní roli slunce, respektive délka osvitu. Ta byla v prvním letošním čtvrtletí podprůměrná, zatímco v loňském roce, se kterým data srovnáváme, svítilo slunce naopak nadprůměrně. To vedlo k poklesu jejich výroby více než o čtvrtinu, ačkoliv jejich instalovaný výkon dokonce mírně vzrostl,“ řekl Trávníček.

I přes pokles výroby zůstala Česká republika podle ERÚ vývozcem elektřiny. Saldo exportu a importu dosáhlo v prvním čtvrtletí 2,8 TWh.

