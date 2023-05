Čínští vědci mění sluneční energetiku

Rostoucí poptávka po sluneční energii povzbuzuje nabídku i od výzkumníků. A tak v posledních dnech přinesly vědecké časopisy odborné texty o dalších vylepšeních solárních panelů. Autoři kompaktních, účinných a odolných panelů vesměs pocházejí z Číny.

Přímo na své titulní stránce poutá špičkový vědecký týdeník Nature tento týden ve svém papírovém vydání odbornou studii o nových poznatcích, které umožňují vyrábět ohýbané křemíkové panely pro získávání elektřiny ze slunce.

Zhruba 95 procent dnes používaných slunečních článků se vyrábí z krystalického křemíku. Nevýhodu je, že panely z něj musí být ploché, umístěné na rovném povrhu. Jsou křehké, při ohnutí praskají – jak dosvědčí leckterý jejich uživatel, který dostal zásilku poškozenou během dlouhé přepravy nebo jemuž sluneční panely na střechu montoval nešikovný řemeslník.

Existují sice také ohebné sluneční panely, ale ty jsou z jiných materiálů (amorfního křemíku, sloučenin různých kovů, některých minerálů nebo organických látek). A mají nevýhody. Zejména se vyznačují nízkou účinností přeměny sluneční energie na elektřinu, uvolňují do životního prostředí toxické materiály a vytvářejí nestabilní provozní podmínky. V praxi se moc neosvědčily.

Testy v drsných podmínkách

Nyní však v Nature popisuje Wen-ču Liou (v mezinárodním přepisu Wenzhu Liu), který působí v ústavech patřících pod čínskou Akademii věd v Šanghaji a Pekingu, že s kolegy vypracoval nový postup úpravy solárních článků z krystalického křemíku. Křemíkovou destičku (wafer) se jim podařilo ztenčit na třetinu, takže je ohebná jako papír. Solární panely se díky tomu dají i srolovat.

Čínští vědci své výtvory testovali v drsných podmínkách Antarktidy, upevněné na dronu letícím ve výšce 20 kilometrů a na balónu v silném větru. Podle nich se ukázalo, že fungují stejně dobře nebo někdy i lépe než pevné solární články a mají špičkovou účinnost až přes 24 procent dopadající sluneční energie převedené na elektřinu.

Díky ohebnosti a menší hmotnosti by jejich vynález měl křemíkovým solárním článkům otevřít nové možnosti využití v energetice i elektronice.

Čínské úspěchy

V témže čísle přináší Nature ještě další zajímavé informace o solárních článcích. První z nich od autorů z čínských, jihokorejských a evropských vědeckých ústavů popisuje úpravu minerálu perovskit pro výrobu solárních článků tak, aby z nich neunikaly do životního prostředí ionty toxického olova.

Druhý článek představuje zatím předběžnou informaci o možnosti vylepšení perovskitových solárních článků až na účinnost přes 25 procent. Všech čtrnáct autorů této studie pochází z čínských vědeckých institucí.

A do třetice nahlédnutí do jiného periodika z rodiny Nature, konkrétně do publikace Nature Energy. V ní najdeme studii o zvyšování účinnosti křemíkových solárních článků až na téměř 27 procent. Odkud jsou vědci, kteří to vymysleli? Pokud si myslíte, že určitě z Číny, máte pravdu jen z části. Ze šestnácti autorů pochází z Číny čtrnáct, dva jsou z Evropy.

Nicméně je zřejmé, že Čína vskutku dělá hodně pro to, aby si nejenom zachovala globálně dominantní postavení nejen ve výrobě slunečních panelů, ale i v jejich modernizaci a dalším vývoji.

Robot čistí panely a dopraví jej dron

A tak trochu na odlehčení: Zvyšovat efektivitu solárních článků se dá i úplně jinak, dokazuje izraelský start-up BladeRanger. Na panelech se totiž usazuje prach, případně sníh, přes který proniká méně slunečního záření, takže se vyrobí i méně elektřiny. Zamést je dokáže lehký autonomní čisticí robot, který se dostane i na střechy a do míst, kam má jiná používaná čisticí technika obtížný či nemožný přístup. Robot je vybaven rotujícími kartáči a odstraněním nečistot zvýší výrobu elektřiny až o 15 procent, popisují jeho tvůrci pro časopis New Scientist.

Robot nazvaný Pleco je vyvíjen tak, aby jej na místo nasazení mohl dopravit dron a pak jej zase odtud odnést. Po čištěné ploše dokáže jezdit i v náklonu 45 stupňů. Ale potřebuje rovné panely. Na těch srolovaných by se mu uklízelo špatně.

