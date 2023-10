Claudia Vacanti: samotné investice nestačí. Je třeba mít komplexní strategii i spořicí plán

Díky nejnovější investiční iniciativě se skupina UniCredit vrací k asset managementu v Česku i na Slovensku. Přináší sem správu majetku na principu otevřené architektury. Klientům tak bude díky tomu moci nabízet fondy i pod vlastní značkou, uvedla v rozhovoru pro newstream.cz globální ředitelka UniCredit pro investice Claudia Vacanti, která přijela do Česka představit zbrusu nový investiční koncept.

Dnes byl koncept onemarkets Fund představen nově i v Česku a na Slovensku. O co se jedná? A jaké výhody tento koncept přinese zdejším klientům?

onemarkets Fond je v Česku a na Slovensku zbrusu nová iniciativa, která umožňuje skupině UniCredit návrat k asset managementu, ke správě majetkového portfolia. Výhodou je, že i u vás budeme moci nabízet klientům fondy i pod vlastní značkou. Můžeme našim klientům nabídnout možnost investic do zcela jedinečných strategií, které pro ně vyberou naši asset manažeři. A to je kompletně jiný obchodní model než, když jste jen pouhým distributorem, který nabízí obecně produkty od všeobecných správců majetku. Funguje to tak celé na principu otevřené architektury (princip, kdy banka může poskytovat svým klientům nejen produkty z vlastní finanční skupiny, ale i produkty od třetích stran, pozn.ed). Díky tomu můžeme poskytovat klientům schopnosti nejlepších mezinárodních asset manažerů, kteří pracují pod společnou značkou pro UniCreditBank.

Proč by tedy lidé měli investovat do fondů právě přes tento koncept?

Například proto, že jsme tvůrci i správci aktiv. Nabízíme jednak produkty, které asset manažeři kvalifikovaně pro nás vybírají a skupina je současně také monitoruje, a to na globální úrovni. Tento globální nadhled pak dokážeme přenést i na regionální úroveň. Jednotlivé produkty jsou navíc vytvářeny exkluzivně přímo pro nás našimi asset manažery, kteří mají ty nejlepší schopnosti na trhu, díky kterým jsme je také vybrali. Investování prostřednictvím onemarkets Fund však není jen o investičních produktech, ale je to pro naše klienty i komplexní sada řešení. Spolu s poradenstvím od našich privátních a retailových bankéřů získávají ucelené řešení svých investic. Jako tvůrci máme také přímý přístup k těm nejdůležitějším informacím a našim bankéřům tak poskytujeme kvalitní a správně načasované informace. Součástí konceptu je i spořicí plán „Savings plan“, kdy klienti po malých částkách pravidelně každý měsíc investují.

Globální ředitelka UniCredit pro investice Claudia Vacanti UniCredit

Kde všude a jak budou nové fondy dostupné?

Do Česka a Slovenska přicházíme se 14 fondy onemarkets Fund. Máme dvě strategie pro zafixování a které stojí na evropských základech. Dále máme 6 smíšených strategií s kombinací 85 procent dluhopisů a 15 procent akcií až k té naprosto vyrovnané variantě 50 procent dluhopisů a 50 procent akcií. Máme tak různá řešení s různým podílem akcií. A všechny naše strategie jsou navíc globální, což na volatilních trzích může snižovat riziko.

Mezi jakými strategiemi si bude moci klient u vás vybírat?

Tak například máme velmi konzervativní strategii, která se zaměřuje na kvalitu dividend. Máme dynamičtější a aktivní strategii a dále máme také americké akcie. Nabízíme také strategii, která sleduje primárně klimatologické priority, ta je moje nejoblíbenější a velmi v ní věřím, protože klimatologická témata jsou dnes velmi aktuální a ve středu zájmu velkého množství firem. Do této strategie jsou vybírány firmy, které považují za svou prioritu snižování uhlíkových emisí a udržitelnost, nebo ty, které například vyvíjejí technologie podílející se na zlepšování situace ohledně změn klimatu.

Další strategie zaměřené třeba na katolické hodnoty hodláme uvést na trh v příštím roce. A stejně tak i strategie zahrnující akcie českých firem. Ty v tuto chvíli v nabídce v našich strategiích nemáme, ale v roce 2024 už se tak stane.

Jaké jsou vaše zkušenosti z Itálie, Německa a Rakouska, kde již onemarkets fund funguje?

Letos slavíme roční narozeniny tohoto konceptu a v tuto chvíli máme už 3 miliardy aktiv. S konceptem jsme vyšli současně v Itálii, Německu a Rakousku a myslím, že se tento náš vstup na trh opravdu podařil. A k dnešku máme 18 různých fondů pod tímto zastřešujícím konceptem a během následujících několika měsíců přijdeme na trh s dalšími 11 fondy.

Jaký investiční přístup byste doporučila retailovým klientům?

Retailovým zákazníkům bych doporučila zaměřovat se na vyvážené fondy a na fondy fondů, které nabízejí nejvíce diverzifikovaná řešení. Což je ideální a nejefektivnější a s nejnižší rizikovostí především pro ty, kdo s investováním teprve začínají. Také pro ně totiž platí, že musí investovat pravidelně a dlouhodobě, protože čas pracuje pro ně a může jim přinést nejvyšší hodnotu. Čím déle investují, a jsou-li disciplinovaní a investují v malých částkách a pravidelně, tím mají větší šanci, že takto sníží nebo zmírní rizika ohledně načasování a volatility trhu.

