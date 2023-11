Analytici: Inflace je zpět. V říjnu kvůli statistice vzrostla nad osm procent

Meziroční inflace v říjnu po osmi měsících poklesu vzrostla a bude se pohybovat mezi osmi a devíti procenty po zářijových 6,9 procenta. Shodují se na tom oslovení analytici. Důvod růstu inflace je ale podle nich čistě statistický, protože Český statistický úřad (ČSÚ) loni započítal vládní úsporný tarif na energie jako zlevnění elektřiny, které letos působit nebude. Meziměsíčně se v říjnu ceny podle analytiků téměř nezměnily. ČSÚ zveřejní hodnotu říjnové inflace v pátek.

"Od října se do vývoje meziroční inflace promítne nižší srovnávací základna loňského roku, a to v souvislosti se zavedením úsporného energetického tarifu, který ve čtvrtém čtvrtletí 2022 vedl ke snížení cen energií pro konečné zákazníky. Ve výsledku tak čekáme, že meziroční inflace v říjnu zrychlí k osmi až devíti procentům a do konce roku neklesne pod sedm procent," uvedl analytik Komerční banky Martin Gürtler. Bez vlivu úsporného tarifu by podle něj inflace byla o dva až tři procentní body nižší.

Na statistický efekt loňského úsporného tarifu upozorňují i analytici Raiffeisenbank. "Očekáváme, že meziroční inflace se v říjnu zastaví na hodnotě 8,2 procenta," uvedli. Ve směru nižší inflace podle nich působily ceny pohonných hmot. Proti září cenová hladina poklesla o 0,2 procenta, míní analytici.

"V průběhu října již zřejmě nepokračoval předchozí pokles cen potravin, které namísto toho spíše stagnovaly. Zlevnění jsme se dočkali u benzínu, ovšem opačným směrem se pohybovala motorová nafta. Pohonné hmoty si tak v souhrnu zhruba udržely zářijovou cenovou úroveň. Mírné zdražování pravděpodobně pokračovalo v kategorii oděvů a obuvi a také stravování a ubytování, naopak lehce směrem dolů zřejmě zamířily ceny rekreací," uvedl hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil. Také on upozornil na statistický dopad úsporného tarifu, který zvýší inflaci v oddílu bydlení. "Ačkoliv tedy v říjnu podle nás oproti září zůstane cenová hladina v Česku prakticky nezměněna, meziroční inflace poskočí k 8,4 procenta," dodal Hradil.

Za celý letošní rok se průměrná inflace podle analytiků přiblíží 11 procentům, když loni byla 15,1 procenta. Čtvrteční prognóza České národní banky (ČNB) odhaduje celoroční inflaci na 10,8 procenta.