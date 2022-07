Nenechávejte pasivně ležet peníze na účtu, vzkazují banky klientům. Plusy a minusy spořicích účtů s investováním

Spořicí účty spojené s investicemi nabízí u nás už minimálně trojice největších tuzemských bank. Cílem je přimět klienty, aby si spořili a současně pravidelně investovali a získali tak v součtu vyšší zhodnocení než ze samostatného spořicího účtu. Nápad to není špatný. Samotná sazba ani jednoho z takto nastavených spořicích účtů až tak závratná ale není. Nejvyšší je 4,5 procenta a má ještě speciální podmínky. ČNB přitom zvedla už v polovině června základní sazbu na sedm procent a je reálné, že bude záhy zvedat dál. Kdy na to zareagují banky u svých spořicích účtů s investicí?

Trojice největších tuzemských bank se v poslední době intenzivně pokouší motivovat klienty k investování. Dokonce tak, že pravidelnou investicí podmiňuje i zvýhodněnou úrokovou sazbu u spořicích účtů. Snaží se tím do určité míry prolomit obecnou nechuť Čechů k investičním finančním nástrojům, jak o tom hovoří někteří investiční experti. Současně takto mohou banky zlepšit i úročení spořicího účtu a přiblížit výslednou sazbu těm nejlepším sazbám spořicích účtů od konkurence.

Jak to funguje?

Princip spoření s investicí je jednoduchý. Noví i stávající klienti vybraných běžných účtů získají od banky pro své úspory zvýhodněnou úrokovou sazbu, která je ještě bonusově navýšená za to, že budou u ní investovat. Musí se zavázat k investici do podílových fondů v rámci bankovní skupiny. Klienti si také zpravidla mohou sami vybírat, do kterých fondů chtějí své prostředky investovat.

Samotné spoření je bez poplatků, investování ale bez nich nebývá. Do výsledného zhodnocení je proto třeba započítat i případné vstupní a výstupní poplatky. Také je dobré mít na paměti, že část peněz ze spořicího účtu je sice k dispozici do druhého dne, druhá investovaná část, ale přijde na účet nejdříve za několik dnů. V neposlední řadě je třeba vzít v úvahu i to, že hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky vám banka nezaručuje.

Banka Produkt Zvýhodněná sazba při investování

(v procentech) Podmínky ČSOB Duo Profit – spořicí účet 4,50 Investice i vklad na spořicí účet minimálně 60 tisíc a minimálně polovinu z toho jsou investice. Česká spořitelna Spoření ČS 4,25 Investice minimálně 300 korun měsíčně, limity 200 tisíc, 400 tisíc, milion korun dle typu účtu. Komerční banka Bonus Invest 4,00 Nyní není v nabídce pro nové klienty.

Podmínky ČSOB nejsou pro každého

V tuto chvíli má nejvyšší sazbu s takovýmto spořením banka ČSOB. Kombinaci investice se zvýhodněným spořicím účtem s názvem Duo Profit nabízí se sazbou 4,5 procenta. Podmínkou je, že minimálně stejnou částku ve výši vkladu na spořicí účet, klient investuje do vybraných investičních produktů bankovní skupiny ČSOB. Podle dalších informací z webových stránek banky, ale musí mít na investici a spoření dohromady určitou minimální sumu, a to 60 tisíc korun. Přinejmenším polovinu či více z toho pak musí investovat. Zbývající část mu zůstává na spořicím účtu se zvýhodněnou sazbou.

Pokud nemáte zrovna tolik volných prostředků k dispozici, které banka požaduje, ČSOB má pro nižší sumu místo spořicího účtu podobně zvýhodněný i roční vklad. Duo Profit s ročním termínovaným vkladem je úročený 6 procenty a musíte na něj uložit minimálně 5 tisíc korun a stejnou částku investovat. Horní limit pro tento termínovaný vklad je milion korun. Pokud budete chtít peníze z tohoto vkladu vybrat dříve, můžete je mít k dispozici, stejně jako na spořicím účtu, do druhého dne, ale za poplatek. Bez investice má ČSOB v nabídce Spoření s bonusem se sazbou 3,30 procenta a nižší sazba 5 procent platí i pro termínovaný vklad bez investic.

Česká spořitelna chce investování každý měsíc

Dlouhodobé zvýhodnění sazby pro své klienty nabízí také největší tuzemská banka podle počtu klientů – Česká spořitelna. Roční úroková sazba 3,25 procenta na spořicím účtu Spoření ČS se týká ale jen těch, kdo disponují s účty Plus nebo ti, kteří využívají služby Erste Premier či Erste Private Banking.

Suma, kterou mohou klienti s touto sazbou spořit, se liší podle typu účtu. Horní limit je 200 tisíc korun pro účet Plus, 400 tisíc korun pro Exclusive a pro klienty zmiňovaných služeb Erste platí horní hranice milionu korun. V případě, že se klient bance zaváže, že bude do podílových fondů pravidelně každý měsíc investovat ve výši alespoň 300 korun a investuje s pravidelným pokynem, Česká spořitelna mu automaticky zvýší roční úrokovou sazbu na Spořicím účtu o dalších jedno procento na finálních 4,25 procenta. Bez investice a se stejnými limity můžete v České spořitelně na vybraných účtech spořit jen se sazbou 3,25 procenta.

V KB nyní zvýhodněný jen termínovaný vklad s investováním

Spořicí konto Bonus Invest se sazbou 4,00 procenta měla pro své klienty do konce června také Komerční banka. Podmínky takto zvýhodněného úročení sice stále ještě platí, ale jen pro ty, kdo si toto spoření sjednali do konce trvání akce. Pro nové zájemce banka nyní nabízí už jen podobně laděný termínovaný vklad Bonus Invest se zvýhodněnou roční úrokovou sazbou 5,5 procenta. Minimální výše investice na tomto termínovaném vkladu na šest měsíců je 5000 korun a stejná částka platí pro minimální investici. Také platí, že si můžete fondy, do kterých chcete investovat vybírat sami.

Od 1. července 2022 banka nabízí už jen spořicí účet KB Spořicí konto Bonus se základní a bonusovou sazbou 2,5 procenta do výše 200 tisíc korun. Další změny úrokových sazeb chce pak představit v průběhu následujícího čtvrtletí.

