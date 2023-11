Ženy málo investují. Sázka na spořící účty se jim brzy vymystí, varuje Markéta Jelínková z Amundi

Ženy investorky na rozdíl od svých mužských protějšků investují mnohem konzervativněji a s dlouhodobější strategií. Jejich hlavním cílem je zajištění na stáří. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro investiční společnost Amundi, největšího evropského správce majetku. „V posledních měsících se snažíme investorkám vysvětlovat, že se začátkem nové fáze cyklu, kdy začnou klesat úrokové sazby centrálních bank a s nimi úroky na spořících účtech, bude nutné volit jiné nástroje, zejména dluhopisy,“ uvedla pro newstream.cz portfolio manažerka Amundi Markéta Jelínková.

Většina žen neinvestuje. Podle průzkumu agentury STEM/MARK pro investiční společnost Amundi jsou důvodem zejména nízké sebevědomí, nedostatek volných prostředků, ale také nedůvěra vůči investičním nástrojům.

„Investiční produkty využívá každá šestá Češka, mezi muži je to pak každý čtvrtý. V tomto segmentu jsou zdaleka nejpopulárnější podílové fondy, které ženy volí stejně často jako muži (41 %), méně ale investují do akcií, komodit, dluhopisů či kryptoměn,“ uvedla portfolio manažerka Amundi Markéta Jelínková. „Průzkum nám potvrdil, že zájem o investování mezi ženami kontinuálně roste. Podle výsledků se za posledních pět let podíl investorek do 44 let dokonce zvýšil o 10 procent a samotný potenciál trhu je ještě mnohem výš. Ženy si tedy začínají uvědomovat důležitost úspor a potřebu se o ně starat, tak aby se neznehodnocovaly nebo ideálně aby jejich hodnota postupně rostla,“ dodává Jelínková.

Tematické investice

Ženy podle průzkumu zaujímají v investování odlišné pozice a přístupy než muži. Na rozdíl od nich jsou méně orientovány na krátkodobou výnosnost investice, naopak preferují dlouhodobost. Mají obecně nižší sklon k riziku, proto volí konzervativnější nástroje. Hlavním cílem je zajištění na stáří. Ženy pak při rozhodování o investici často vycházejí ze svých hodnot.

„I proto vidíme, že ženy se více orientují na tematické investice, například do podpory životního prostředí,“ dodala Jelínková z Amundi.

Konec spoření?

Pro většinu populace je zatím běžnější spíše spořit než investovat. V dobách vysokých úrokových sazeb jde o poměrně přirozenou tendenci, kdy lidé ukládají volné prostředky do „bezrizikových“ spořících titulů (zejména spořící účty či termínované vklady).

Nyní se však blíží období, kdy centrální banky po celém světě začnou své úrokové sazby snižovat. A to se projeví také na úročení vkladů u těchto spořících účtů.

„My to říkáme všem klientům, nejen klientkám. Až klesnou sazby, na spořících účtech se to projeví okamžitě. Myslíme si, že nyní je proto vhodná doba vybrat jiný nástroj, ideálně investiční. A co se týče poměru rizika a výnosnosti, v tuto chvíli jsou nejzajímavější dluhopisy,“ dodala pro newstream.cz Markéta Jelínková.

To potvrzují i top čeští makroekonomové, kteří na investiční konferenci Global Investment Summit označili právě aktuální dobu za ideální pro nákup dluhopisů.

„Splaskla dluhopisová bublina a nyní můžeme sledovat to, co bychom u akcií nazývali dnem a blíží se období razantního růstu. Výhledově dluhopisy slibují dobrý výnos,“ prohlásil na GIS hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

