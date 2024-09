PŘEHLEDNĚ. Co potřebujete doložit při nahlášení škody z povodní

Povodňové stavy v Česku ještě neskončí, na mnoha místech už však voda opadla a přichází na řadu likvidace nemalých škod. Jejich výše sice ještě není známa, ale je zřejmé, že se do statistik pojišťoven zapíší extrémními čísly. Počty škod, které nyní sčítají tuzemské pojišťovny, se už pohybují v desítkách tisíc a jejich výše už překročila hranici jedné miliardy korun. Přečtěte si, jak postupovat při nahlášení škody a co vše k tomu potřebujete. Kontakty pro hlášení škod u jednotlivých pojišťoven najdete na konci článku.

Hlášení o vysokých škodách přichází podle pojišťoven z celé republiky. K nejvíce povodněmi zasaženým regionům přitom patří Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Největší počet případů se pak podle Jana Marka z Generali České pojišťovny týká následků záplav, prudkých dešťů a vichřice. Do mnoha zaplavených oblastí se však stále ještě nedá ani dostat, takže tam nemohou ani majitelé domů a bytů či provozovatelé obchodů a ani pojišťovny a jejich terénní likvidátoři. Musí se čekat na povolení vstupu od bezpečnostních a záchranných složek.

Co potřebujete k nahlášení škody z povodní

Jakmile voda opadne, je nutné nejprve zajistit, co nejrychlejší odčerpání vody a odstranit bahno i trosky z objektu a jeho okolí. „Je přitom třeba dbát na bezpečnost i hygienické normy, zajistit fotodokumentaci rozsahu škody a zničené a poškozené věci shromáždit pro pozdější prohlídku likvidátorem. Dovolí-li to hygienické podmínky, nic nevyhazujte,“ doporučuje Eva Svobodová z Uniqa pojišťovny.

Nahlášení škody je následně třeba udělat, co nejdříve to je možné, respektive jakmile je do dané oblasti bezpečný přístup. Je sice výhoda mít k tomu k dispozici číslo pojistné smlouvy, ale není to bezprostředně nutné. Ani ti, kdo tak nemají u sebe žádné doklady o pojištění, nemusejí zoufat. Pojišťovny umí vyhledat pojistnou smlouvu i podle rodného čísla nebo adresy klienta. „Pokud někdo přijde o všechny doklady, je možné škodu zlikvidovat po prohlídce technika, ale musí vidět jak domácnost, tak poškozené věci, aby je mohl ocenit,“ říká Milan Káňa z Kooperativy a dodává, že proces je pak samozřejmě kvůli tomu o trochu delší.

Ve snaze pomoci co nejvíce lidem ze zasažených oblastí bude ale kupříkladu pojišťovna Uniqa plánuje většinu škod likvidovat ve zrychleném řízení bez obhlídky a v případě potřeby je také připravena poskytnout klientům zálohy na pojistná plnění. „Stačí v hlášení uvést tento požadavek a likvidátor na základě výše škody rozhodne o výši zálohy,“ upozorňuje mluvčí Eva Svobodová.

Vedle osobních informací budete při nahlašování škody potřebovat uvést také kontaktní mobilní telefon na osobu, která bude na místě škody nebo která může být k zastižení kvůli prohlídce. Připravte si rovněž informace, kam budete chtít poslat peníze. Některé pojišťovny vám totiž mohou část pojistného plnění vyplatit na základě žádosti poměrně rychle jako zálohu.

Fotodokumentace škody je základ

A nesmíte zapomenout ani udělat fotodokumentaci, kterou pak budete přidávat k hlášení škody. Nafotit byste ji měli, co nejdříve to půjde a rozhodně dříve, než se pustíte do likvidace škod. „Než začnete s jakýmkoli úklidem nebo opravami, důkladně zdokumentujte škody. Pořiďte fotografie poškozených prostor a věcí, které budou sloužit jako důkaz pro pojišťovnu,“ shrnuje analytik neživotního pojištění Jiří Váchal z Broker Consulting. Nafocení škody se týká přitom jak nemovitostí a věcí v nich, tak i aut a dalších vozidel. Ideální podle mluvčí pojišťovny Direct Nela Maťašeje je nafotit vše z různých úhlů i v detailu, aby na fotkách byl přesně vidět rozsah a povaha škody.

Současně s fotodokumentací je pak třeba připravit si seznam veškerého poškozeného majetku včetně stavebních součástí jakou jsou dveře, okna, malby či třeba dlažba. A pokud je to možné specifikovat i rozměry, materiály, stáří i popis poškození. Lidé také často řeší, jestli potřebují dokládat účtenky k poškozenému majetku. „Ujišťuji, že nutné to není, i když je samozřejmě výhoda, když ji mají,“ podotýká Maťašeje.

Nahlášení škody na dálku jde všude

V posledním kroku je třeba přímo kontaktovat vaši pojišťovnu nebo vašeho finančního konzultanta z poradenské společnosti, který s vámi pojistky nastavoval. Škodu můžete nahlásit více vzdálenými způsoby a rozhodně není třeba do pojišťovny jezdit osobně. U většiny pojišťoven jsou v těchto dnech v pohotovosti speciální telefonní linky. Nahlásit škodu ale můžete přes online formuláře pro hlášení škod způsobených přírodními katastrofami přímo na webech pojišťoven a často i přes aplikace pojišťoven pro mobilní telefony. Samozřejmě ale můžete škodu nahlásit i osobně na pobočce vaší pojišťovny.

Největší pojišťovny pak přímo do těch nejpostiženějších oblastí vysílají své terénní likvidátory a techniky, na které dostanete kontakt od pojišťovny po nahlášení škodné události. A například Generali Česká pojišťovna má v těch kritičtějších místech také své mobilní poradenské stany, a to již v několika městech Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

A když voda vezme celý dům...

V případě totální škody, tedy když je dům kvůli škodám z vody či jiného živle neobyvatelný nebo zcela zničený, pojišťovna by měla pomoci ve vícero věcech. Z dobře nastavené pojistky byste měli například podle KB Pojišťovny získat peníze nejen na opravu, či výstavbu nového domu, ale i na náhradní ubytování po určitou dobu, či na splátky úvěru.

Co se děje po nahlášení škody

Po oznámení škody vás bude v nejbližší době kontaktovat likvidátor vaší pojišťovny, a to buď telefonicky, SMS či emailem. Podle rozsahu škody se pak s vámi likvidátor dohodne o dalším postupu. Buďto si s vámi domluví obhlídku škody přímo na místě anebo vás požádá o doložení dalších informací či fotografií. K průběhu likvidace škody pak obdržíte od pojišťovny dopis se sumou, kolik vám pojišťovna slibuje vyplatit jako pojistné plnění.

Jak pustošily povodně Česko v září 2024

Kde je v Česku kvůli povodním nejvíce škod

Aktuální počty škod z letošních zářijových povodní rostou skokově. Zatímco v pondělí ráno měla například pojišťovna Uniqa nahlášeno ještě jen necelých 300 škod v částce kolem 300 milionů korun, v úterý odpoledne evidovala už více jak tisícovku škod za 240 milionů korun. „Předpokládáme, že částka bude v dalších dnech stále stoupat, protože lidé se teprve nyní budou moci po opadnutí vody vracet do svých domovů a sčítat škody,“ poznamenává mluvčí Eva Svobodová. A podobně hovoří i zástupci všech ostatních pojišťoven.

Zdaleka největší počet škod zatím hlásí pojišťovna Generali Česká, která měla v úterý odpoledne už 8131 nahlášených případů v odhadované výši 519 milionů korun. Téměř 3700 škod za 318 milionů korun eviduje Kooperativa a u Allianz jich je aktuálně zhruba 2800. Podle mluvčí Marie Petrovové z Allianz pojišťovny ale škody je u jejich pojišťovny porostou na minimálně 800 milionů korun.

Počty nahlášených škod z povodní k 17.9. 2024 k 12:00

ALLIANZ – 2800 škod odhad, že budou nakonec 800 milionů Kč

– 2800 škod odhad, že budou nakonec 800 milionů Kč ČPP – přes 1400 škod s celkovým odhadem ve výši 140 milionů Kč

– přes 1400 škod s celkovým odhadem ve výši 140 milionů Kč ČSOB Pojišťovna – 2000 škod za 200 milionů Kč

Pojišťovna – 2000 škod za 200 milionů Kč DIRECT – 600 škod – očekávají minimálně 2000 škod

– 600 škod – očekávají minimálně 2000 škod GENERALI ČESKÁ Pojišťovna - 8131 pojistných událostí v odhadované výši 519 milionů Kč

- 8131 pojistných událostí v odhadované výši 519 milionů Kč KOOPERATIVA - 3670 škod za 318 milionů Kč

- 3670 škod za 318 milionů Kč UNIQA –1069 škodních událostí v částce 240 milionů korun

Zdroj: pojišťovny

Kontakty pojišťoven pro vzdálené hlášení škod na majetku:

ALLIANZ

Telefonicky: +420 241 170 000,

Web: https://www.allianz.cz/cs_CZ/online-hlaseni/hlaseni-skody-majetku.html

Aplikace: Moje Allianz

ČPP (Česká podnikatelská pojišťovna)

Telefonicky: na klientské lince ČPP +420 957 444 555 (od 7 do 19 hodin)

Web: https://www.cpp.cz/klientsky-servis/reseni-skody

E-mail pro hlášení škod: info@cpp.cz

Klientská zóna ČPP: moje.cpp.cz

ČSOB Pojišťovna

Telefonicky: na infolince +420 466 100 777

Web: https://moje.csobpoj.cz/oznameni-skody-z-pojisteni-majetku

DIRECT pojišťovna

Telefonicky: na lince 270 270 777

Web: https://www.direct.cz/online/hlaseni-skody-majetekhttps://www.direct.cz/online/hlaseni-skody-majetek

Aplikace: Direct App

GENERALI ČESKÁ Pojišťovna

Telefonicky: ve všední dny od 8 do 19 hodin na čísle 241 114 114 (o tomto víkendu také od 9 do 19 hodin)

Web: https://hlaseni.generaliceska.cz/gclaim-nonlife/property/vyber-udalosti

Mobilní aplikace: Moje Generali

KB Pojišťovna

Telefonicky: na lince +420 955 527 777

Web: https://www.kbpojistovna.cz/cs/hlaseni-skody/pojisteni-majetku-a-odpovednosti

Emailem: likvidace@komercpoj.cz

KOOPERATIVA

Telefonicky: na infolince 957 105 105

Web: https://insure.koop.cz/hlasenky-web/faces/vstup_info.xhtml

UNIQA

Telefonicky: na lince 488 125 125 (aktuálně posilujeme provoz)

Web: https://skody.uniqa.cz/majetek-odpovednost/majetek/

