Brusel posvětil stavbu další továrny na polovodiče v EU za téměř dvě stě miliard

Evropská komise (EK) schválila plán americké firmy GlobalFoundries a nizozemské společnosti STMicroelectronics postavit ve Francii s finanční podporou státu závod na výrobu polovodičů. Celková hodnota projektu činí 7,4 miliardy eur (173,8 miliardy korun), oznámila komise.

Firmy svůj záměr oznámily loni v červenci. Nový závod by měl stát vedle stávajícího závodu STMicroelectronics v Crolles, nedaleko hranic se Švýcarskem a Itálií. Vyrábět by měl čipy, které se využívají v automobilovém průmyslu, pro internet věcí a v mobilních aplikacích.

Plné výroby, která bude činit 620 tisíc čipových destiček o velikosti 18 nanometrů, by měl závod dosáhnout do roku 2026. Počítá se s tisícovkou nových pracovních míst.

Podmínkou je, že přednost budou mít dodávky do EU

„Podpora bude poskytnuta formou přímých grantů společnostem STMicroelectronics a GlobalFoundries na podporu jejich investic do projektu v celkové hodnotě 7,4 miliardy eur," uvedla EK. Firmy podle ní souhlasily, že při nedostatku dodávek vyřídí ty, které budou pro EU prioritní a že se s francouzským státem budou dělit o případné dodatečné zisky.

Spojené státy a Evropská unie usilují o zvýšení výroby čipů na svém území, aby se snížila závislost na asijských dodavatelích a zmírnil celosvětový nedostatek čipů. Nabízejí proto miliardové státní dotace.

Evropská unie minulý týden schválila normu European Chips Act na podporu výroby čipů. Unie chce do konce desetiletí zdvojnásobit svůj podíl na světovém trhu s těmito momentálně nedostatkovými produkty na 20 procent.

