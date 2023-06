Česko může dát miliardy na 5G a 6G sítě, povolil Brusel

Čtrnáct zemí Evropské unie, včetně Česka a Slovenska, smí dát firmám státní subvence dohromady až za 8,1 miliardy eur, v přepočtu 191 miliard korun, z veřejných rozpočtů. Peníze mají společnostem pomoct s projekty na výzkum a vývoj mikroelektroniky a komunikačních technologií, schválila Evropská komise.

Podpora se týká „výzkumných a vývojových projektů pokrývajících mikroelektroniku a komunikační technologie v celém hodnotovém řetězci, od materiálů a nástrojů až po návrhy čipů a výrobní procesy," uvedla komise.

Projekty mají za cíl umožnit digitální a zelenou transformaci, a to vytvářením inovativních mikroelektronických a komunikačních řešení a vývojem energeticky účinných elektronických systémů a výrobních metod, které šetří zdroje. Přispějí k technologickému pokroku v mnoha odvětvích, včetně komunikací (5G a 6G sítě), autonomního řízení, umělé inteligence a kvantových počítačů. Budou také podporovat společnosti působící v oblasti výroby, distribuce a využívání energie při jejich přechodu na zelenou energii.

Brusel kvůli Číně a USA povolí omezenou státní podporu „zeleným“ firmám Politika Evropská unie se chystá v reakci na masivní americké a čínské státní subvence povolit dočasnou a omezenou státní podporu firmám tvořícím takzvanou zelenou ekonomiku. Lídři členských zemí se v noci na dnešek na mimořádném summitu v Bruselu dohodli na obrysech plánu podpory ekonomik, podrobnosti včetně možného financování však nechali na další vrcholné schůzky. ČTK Přečíst článek

Schválená pomoc představuje podle místopředsedkyně EK Margrethe Vestagerové jeden z dosud nejrozsáhlejších programů veřejné podpory vůbec. Kromě státní podpory za 8,1 miliardy eur počítá Evropská unie s dalšími investicemi ze soukromého sektoru v objemu 13,7 miliardy eur.

Evropa potřebuje kybernetický štít proti hackerům, stát bude miliardu eur Money Evropská unie by od příštího roku mohla účinněji předcházet velkým kybernetickým útokům díky celoevropské síti operačních center. Počítá s tím návrh Evropské komise, která hodlá propojit národní a unijní střediska odpovídající za kybernetickou bezpečnost. Brusel odhaduje, že do projektu „evropského kybernetického štítu” vloží EU a členské země 1,1 miliardy eur (25,7 miliardy korun). Plán budou v příštích měsících projednávat členské státy a Evropský parlament. ČTK Přečíst článek

Zájem mají desítky firem

Do projektů se chystají zapojit i společnosti jako Aribus, ASML, Bosch, Renault nebo Ericsson, celkem to bude 56 firem. První nové takto vzniklé produkty by mohly přijít na trh už v roce 2025, zatímco celkový projekt by měl být dokončen do roku 2032.

„Musíme být průkopníky. Musíme vyvinout skutečně inovativní řešení a samozřejmě jejich první průmyslové nasazení v Evropě,” řekla komisařka Vestagerová. Eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton uvedl, že projekty urychlí vývoj evropského dodavatelského řetězce pro komponenty pro radarové a vesmírné aplikace a zavádění elektrických vozidel a také přispějí k vývoji špičkových čipů umělé inteligence.

Kromě Česka a Slovenska budou státní subvence poskytovat Rakousko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Malta, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko a Španělsko.

Evropě ujíždí vlak v inovacích. V Top 50 nejlepších firem světa je nahrazují asijské Zprávy z firem Mezi 50 nejvíce inovativními firmami světa je jen osm společností z Evropy, což je o polovinu méně než před dvěma lety. Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti Boston Consulting Group (BCG). V první polovině žebříčku jsou podle něj pouze dvě evropské společnosti. Výrazně naopak roste zastoupení asijských firem. ČTK Přečíst článek