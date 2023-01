Čipový hladomor se potáhne až do roku 2026. Hrozí obří propad v produkci aut

Celosvětová výroba automobilů by do roku 2026 mohla klesnout asi o 20 procent, což je zhruba o 18 milionů vozidel, pokud se nepodniknou potřebné kroky k řešení přetrvávajícího nedostatku čipů. Ve své zprávě to uvedlo německé sdružení automobilového průmyslu VDA. Odvolává se přitom na studii, kterou si nechalo vypracovat.

Studie upozorňuje, že v roce 2021 vedl nedostatek čipů k poklesu celosvětové produkce automobilů o devět procent. Podle VDA se očekává, že poptávka automobilového průmyslu po čipech se do roku 2030 ztrojnásobí kvůli přechodu automobilek k elektromobilům a čím dál většímu využívání různých elektronických systémů ve vozech. Poroste tak mnohem výrazněji než v ostatních odvětvích.

Sdružení rovněž uvedlo, že soubor opatření Evropské unie pro rozvoj čipového průmyslu označovaný jako Chips Act musí zahrnovat podporu výroby čipů potřebných pro automobilový sektor.

„Evropa teď musí investovat do výroby čipů pro automobilový průmysl,” prohlásila prezidentka VDA Hildegard Müllerová. „Jen tak lze minimalizovat závislost na polovodičích z Asie a posílit odolnost německého a evropského automobilového průmyslu. A jen tak si může německý a evropský automobilový průmysl v budoucnu udržet vedoucí roli ve světě,” dodala.

Problémy s nedostatkem součástek, zejména čipů, již delší dobu komplikují výrobu automobilů po celém světě. Listopadová studie poradenské společnosti Alix Partners předpověděla, že globální automobilový průmysl se bude s omezováním výroby v důsledku nedostatku čipů potýkat přinejmenším do roku 2024.

Nedostatek čipů panuje od jara 2020, kdy byly automobilky nuceny uzavřít továrny kvůli rychle rostoucímu počtu případů nemoci covid-19. Výrobci čipů se tak zaměřili na odvětví spotřební elektroniky, aby podpořili prudký růst prodeje počítačů a her. Když automobilky výrobu znovu obnovily, což bylo dříve, než se očekávalo, nevyráběli výrobci čipů tolik, aby byli schopni uspokojit poptávku.

Polovodiče pro automobily musejí být vyrobeny tak, aby byly schopny odolat vibracím a obrovským teplotním extrémům. Výroba čipů pro automobily se už sice zlepšila, nevrátila se ale stále na úroveň z doby před pandemií, takže ani automobilky se stále nevrátily k plné výrobě.

