Čínská invaze na Tchaj-wan by zničila světový obchod a polovodičový průmysl, varuje britský ministr zahraničí

Spory o nezávislost Tchaj-wanu na Číně možná přijdou mnohým v Evropě vzdálené, ale případná čínská invaze by měla dalekosáhlé důsledky pro celý globální obchod a zničila by polovodičový průmysl, který se již několik let potýká s nedostatečnou výrobou čipů. Prohlásil to britský ministr zahraničí James Cleverly ve svém projevu o vztazích Británie s Pekingem.

Reklama

Čínská invaze na Tchaj-wan by zničila světový obchod a ani velká vzdálenost Evropy by nenabízela žádnou ochranu před nevyhnutelným katastrofálním úderem globální ekonomice, citoval deník The Guardian britského ministra zahraničí a v letech 2019 až 2020 šéfa Konzervativní strany Jamese Cleverlyho z jeho projevu ve sněmovně o vztazích Británie s Pekingem.

Cleverly se liší od Macrona

Britský šéf diplomacie se tak liší od francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který se snaží distancovat Evropu od jakéhokoli případného zapojení USA do budoucího konfliktu o Tchaj-wan. „Žádná země se nemůže ochránit před následky války na Tchaj-wanu,“ prohlásil Cleverly.

Čipový hladomor se potáhne až do roku 2026. Hrozí obří propad v produkci aut Zprávy z firem Celosvětová výroba automobilů by do roku 2026 mohla klesnout asi o 20 procent, což je zhruba o 18 milionů vozidel, pokud se nepodniknou potřebné kroky k řešení přetrvávajícího nedostatku čipů. Ve své zprávě to uvedlo německé sdružení automobilového průmyslu VDA. Odvolává se přitom na studii, kterou si nechalo vypracovat. ČTK Přečíst článek

Cleverly vyzval obě strany – Čínu i Tchaj-wan – aby nepodnikly žádné jednostranné kroky ke změně statu quo. „Životně důležitými vodami Tchajwanského průlivu každoročně proplouvá asi polovina světových kontejnerových lodí, naložených zbožím směřujícím do Evropy a vzdálených koutů světa. Tchaj-wan je prosperující demokracií a klíčovým článkem v globálních dodavatelských řetězcích, zejména pro oblast pokročilých polovodičů,“ uvedl jako důkaz, jak je Tchaj-wan relevantní pro zájmy Velké Británie.

Škody za biliony dolarů

„Tato válka by nebyla jen lidskou tragédií, ale zničila by světový obchod v hodnotě 2,6 bilionu dolarů,“ dodal Cleverly s odkazem na odhad prestižního asijského byznysového deníku Nikkei Asia. Svým postojem se Cleverly odlišil od zastánců nevměšování do čínsko-tchajwanské otázky včetně některých řadových poslanců jeho Konzervativní strany.

První diplomatická roztržka. Čína „rezolutně protestuje“ proti telefonátu Pavla a tchajwanské prezidentky Politika Čínské ministerstvo zahraničí je silně nespokojeno s tím, že si zvolený český prezident Petr Pavel telefonoval s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen, napsala dnes agentura Reuters. Pavel podle čínské diplomacie ustoupil od svých slov, že je třeba respektovat princip jedné Číny, což podle Pekingu uváděl v době volební kampaně. ČTK Přečíst článek

Připustil, že Čína představuje nemilosrdně autoritářskou vládnoucí tradici, která je v naprostém rozporu s britskou. „Ale vůči budoucím generacím máme povinnost se do problému zapojit, protože jinak bychom selhali ve své povinnosti utvářet a udržovat mezinárodní řád. Vyhnout se této výzvě by nebylo znamením síly, ale slabosti," míní Cleverly.

Reakce Pekingu na Cleverlyho projev byla utlumená. Mao Ning, mluvčí ministerstva zahraničních věcí Mao Ning obvinila Cleverlyho z „nepodloženého“ obvinění a řekla, že cílem čínských obranných aktivit je zajištění její vlastní bezpečnosti. „Nikdy jsme nenapadli žádnou zemi. Čína vždy prosazovala politiku národní obrany, která má defenzivní povahu," uvedla na pravidelné tiskové konferenci.

Dořinčeli zbraněmi. Čínské cvičení kolem Tchaj-wanu po třech dnech končí Politika Čínská armáda v pondělí ukončila třídenní vojenské cvičení v okolí Tchaj-wanu, jehož cílem bylo podle Pekingu nacvičit "úplné obklíčení" tohoto ostrova. Čínské velení oznámilo, že manévry byly úspěšné a že země je "připravena k boji". Informovala o tom agentura AP. Tchajwanská armáda uvedla, že aktivity Číny v okolí ostrova bedlivě sledovala; stejně jako je monitorovaly Spojené státy. ČTK Přečíst článek

Čína bude letos více zbrojit. Armádní rozpočet spolkne takřka čtvrt bilionu dolarů Politika Nedělní rozpočtový návrh čínského ministerstva financí doplňuje obrázek roustoucího napětí v jihočínském moři a vyostřující se rétoriky vůči Tchaj-wanu: Peking hodlá letos mimořádně navýšit výdaje na armádu, a to o 7,2 procenta na 1,56 bilionu jüanů, zhruba 230 miliard dolarů. nst Přečíst článek