Čipový gigant v potížích. Propad prodejů PC poslal Intel do největší ztráty v historii firmy

Propad prodejů osobních počítačů ve světě poslal čipového giganta Intel do největší čtvrtletní ztráty v historii firmy založené v roce 1968. A i v tomto v aktuálním čtvrtletí očekává červená čísla, neboť trh s PC by se měl vrátit na standardní úroveň až koncem roku, napsal deník The Wall Street Journal.

Také tržby od ledna do března klesly na úroveň, kterou firma nezaznamenala od roku 2010. Činily 11,7 miliardy dolarů (asi 249 miliard korun), což oproti stejnému období loňského roku znamená pokles o 36 procent.

Propad tržeb Intelu se promítl do ztráty 2,76 miliardy dolarů za první čtvrtletí. Byla to druhá ztráta společnosti v řadě a překonala svou dosud největší ztrátu ve výši 687 milionů dolarů v posledním čtvrtletí roku 2017. Intel uvedl, že v aktuálním čtvrtletí pravděpodobně vykáže další ztrátu, napsal The Wall Street Journal.

Pandemie přiměla spotřebitele se předzásobit

Celosvětové prodeje počítačů, které tvoří velkou část příjmů Intelu, klesly v prvním čtvrtletí meziročně o 29 procent, podle údajů společnosti International Data. Prohloubil se tak propad, který začal již na začátku minulého roku. Spotřebitelé začali spěchat na nákup počítačů, chytrých telefonů a další elektroniky na začátku pandemie, která mnohé přiměla pracovat a studovat na dálku na home office, podotkl deník.

Divize PC čipů Intelu v té souvislosti oznámila 38procentní pokles tržeb za první čtvrtletí na 5,8 miliardy dolarů. Nicméně finanční ředitel David Zinsner míní, že trh je na cestě k návratu k normálu koncem tohoto roku, jakmile výrobci počítačů vyčerpají již delší dobu nadbytečné zásoby čipů a začnou zadávat nové objednávky.

Stamiliardové investice do nových továren

„Již ve čtvrtletí jsme byli svědky zlepšující se situace na trhu PC,“ řekl WSJ generální ředitel Intelu Pat Gelsinger. Firma se rozhodla čelit ekonomickým potíží propouštěním zaměstnanců a snahou o další snižování nákladů s cílem ušetřit až 10 miliard dolarů ročně do roku 2025.

Gelsinger podotkl, že se snaží vyvážit úspory tím, že podnikne stamiliardové investice do továren na výrobu čipů, aby Intel dohnal své asijské rivaly v závodě o výrobu nejrychlejších procesorů s nejmenšími tranzistory.

Aby se přizpůsobila poklesu a pomohla investice zaplatit, společnost omezila projekty a prodala některé ze svých podniků. Rovněž uzavřela neobvyklou finanční dohodu s kanadskou Brookfield Asset Management, podle které si společnosti rozdělují náklady na expanzi továrny v Arizoně ve výši 30 miliard dolarů a Brookfield získá podíl z jejích příjmů.

