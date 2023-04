Německo se připojí k USA a jde do boje s Čínou. Přestane tam vyvážet suroviny na výrobu čipů

Olaf Scholz byl osočován z příliš vřelého vztahu s Čínou. Nyní to vypadá, že Německo svůj postoj vůči druhé největší ekonomice světa přehodnotí. Podle agentury Bloomberg ji navíc zasáhne na docela citlivém místě. Scholzův kabinet zvažuje konec vývozu surovin potřebných pro výrobu polovodičů do Číny. Výrazně by to zasáhlo výrobu čipů. Akcie německé chemičky BASF kvůli tomu padají.

Německo čeká velká změna. A to v citlivé otázce vztahu s Čínou, která je pro Němce největším obchodním partnerem. Zároveň však bývá častým cílem kritiky za to, že ekonomické zájmy staví nad cíle politické či lidskoprávní. Nyní by se to však mohlo změnit.

Podle agentury Bloomberg totiž německá vláda zvažuje, že zastaví, nebo alespoň výrazně omezí vývoz surovin pro výrobu polovodičů. To by přitom znamenalo výrazný zásah pro čínský chemický průmysl, ale také strojírenství a místní big tech sektor. Tyto suroviny jsou totiž základem pro výrobu čipů, které jsou potřeba ve většině produktů čínské nové ekonomiky od mobilních telefonů přes spotřební elektroniku po elektrovozy.

Podle Bloombergu by takové rozhodnutí bylo součástí širšího ekonomického souboje Západu s Čínou a podílely by se na něm všechny evropské státy i USA. Právě USA přitom v posledních měsících vedou s Čínou nevyhlášenou obchodní válku i kvůli udržení situace na Tchaj-wanu. Podporu americkému tažení již oznámilo Nizozemsko.

Akcie BASF padají

Pokud by k takovému rozhodnutí v Německu skutečně došlo, výrazně by se to podepsalo na bilanci evropských chemických a logistických firem. Podle agentury Bloomberg by dotčené byly zejména společnosti BASF, jejíž akcie klesly po oznámení záměru o více než čtyři procenta, nebo Merck. Produkty těchto společností jsou údajně pro výrobu čipů zcela zásadní. „Produkty nebo služby společnosti Merck jsou přítomny úplně v každém čipu na světě,“ připomíná Bloomberg.

Čínský prezident Si Ťin-pching si je závislosti na cizích zdrojích v této zásadní výrobě vědom. Již před časem proto snahu najít alternativní způsoby pro výrobu čipů z čistě domácí provenience označil za jeden z hlavních cílů země, na jehož řešení se mají podílet veškeré dostupné kapacity. Čínská výroba čipů však stále zaostává za tchajwanskou a americkou o několik let.

