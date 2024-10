Kauza Growing Way. Strůjci investičního letadla hrozí deset let vězení

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) navrhli obžalovat člověka a firmu z podvodu v souvislosti s investičním fondem Growing Way. Škodu kriminalisté vyčíslili na 1,5 miliardy korun, více než miliardu se jim podařilo zajistit. Informoval o tom mluvčí centrály Jaroslav Ibehej. Podle dřívějších informací byl v případu obviněn jednatel firmy Ondřej Janata. V médiích už dříve popřel tvrzení policie, že šlo o takzvané Ponziho schéma.

„Podle závěrů vyšetřování založila fyzická osoba alternativní investiční fond, prostřednictvím kterého v období let 2020 a 2021 neoprávněně, soustavně a hlavně pod nepravdivou záminkou měla nabízet široké veřejnosti nereálné zhodnocování vkladů na finančním trhu,“ popsal Ibehej.

Obviněný podle policistů žádnou investiční činnost nevykonával a peníze používal pro sebe. „V uvedené věci je evidentní, že proklamované výnosy měly být zcela nereálné a v případě, že byly hrazeny, tak pouze z finančních prostředků dalších klientů,“ dodal Ibehej. V případu figuruje více než 4000 poškozených.

Činnost podle kriminalistů nese znaky tzv. Ponziho schématu, nazývaného také letadlo či pyramida, kdy lidé svěřují peníze investičnímu fondu s vidinou vysokého zhodnocení, ale provozovatel fondu si peníze nechává pro svou potřebu. Vyplácí z nich jen část některým investorům jako údajný zisk s cílem nalákat další klienty. Když už ve fondu nezbudou žádné peníze, investiční firma zkrachuje.

Obviněný je podle NCOZ stíhaný na svobodě, hrozí mu až desetileté vězení. Návrh policie nyní posoudí žalobce z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Fond Growing Way poslal Městský soud v Praze do konkurzu v prosinci 2021.

Ibehej upozornil, že policie se s podobným druhem trestné činnosti setkává opakovaně. „Kriminalisté NCOZ doporučují občanům zvýšenou obezřetnost a ostražitost v souvislosti s investicemi finančních prostředků do produktů, které slibují neobvykle vysoké zhodnocení, neboť s podobným druhem trestné činnosti se policie opakovaně setkává,“ uzavřel mluvčí.

