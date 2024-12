Kampaň s Kim Kardashian zabrala. Mladí Briti vykupují Guinness, ten bude na příděly

Tmavé pivo značky Guinness ve Velké Británii zažívá renesanci. Dostalo se do hledáčku mladých konzumentů, kteří ho nakupují po litrech a fotkami s pintami v ruce plní sociální sítě. Ostrovní hospody nakonec budou muset dostávat od irského výrobce na Vánoce příděly.

Britské hospody si už několik měsíců pochvalují, jak jde na odbyt irský světoznámý stout Guinness. Jenže úspěch má i svou odvrácenou stranu. Na Vánoce se možná na všechny Brity, kteří si se těší na sváteční pintu, nedostane. Poptávka totiž zaskočila i skupinu Diageo, která pivo vyrábí, a musela přijít s týdenními příděly pro britské hospody. Jinak to prý nejde, dublinský pivovar už teď jede na plné obrátky.

Už v létě provozovatel řetězce hospod Young’s informoval, že vzrůstající zájem o Guinness napomohl k rekordním ziskům. Tmavé pivo s typickou nasládlou chutí je stálicí ostrovních výčepů, Británie je pro něj největším odbytištěm. Poptávka však bývá stabilní, tak proč je po něm najednou taková sháňka?

S vysvětlením přišel i zakladatel další restaurační sítě JD Wetherspoon s více než osmi sty zařízeními. „Bohové módy se usmáli na Guinness , který dříve konzumovali muži mého věku, ale nyní si ho oblíbily i mladší generace,“ uvádí devětašedesátiletý Tim Martin. Dříve pivo této značky v Británii popíjeli zejména starší muži, ale za zvýšenou poptávkou stojí mladí „pijáci“. Generace Z přitom podle průzkumů má o alkohol menší zájem než jejich rodiče.

Efekt influencerů

Guinnessové šílenství však není tak úplně spontánním jevem nýbrž v jádru úspěšným marketingovým kouskem. Diageo totiž oslovilo ke spolupráci influencery s globálním dosahem. Fotka celebrity Kim Kardashianové nebo zpěvačky Olivie Rodrigové s půllitrem černého moku v roce se tak stala skvělou reklamou. Rodrigová k tomu na koncertě v Dublinu vystupovala v tričku s tradičním reklamním sloganem „Guinness is good 4U“ (Guinnes je pro tebe dobrý).

Mimo to výrobce mistrně využil spontánního marketingu na sociálních sítích Instagram a TikTok, které ovládla virální výzva #GuinnessChallenge nebádající k otestování správného čepování Guinnnesse. S populárním irským pivem to totiž není jen tak, kam se na to hrabou naše disputace, zda se v Praze nebo na Moravě umí čepovat pivo.

Guinness by se měl správně čepovat takřka dvě minuty. V létě jsem dostal v irské hospodě od jednoho Dubliňana instruktáž, jak si ho správně vychutnat. Nemá se prý „lemtat“ hned jak vám dosedne na podtácek, ale pěkně počkat, až se všechny bublinky usadí.

V rámci zmíněné výzvy amatérští kritici pivo podrobují takzvanému „náklonovému testu“, kdy sklenici natočí do úhlu 45 stupňů. Pokud je řádně načepované s typickou hustou pěnou, neměl by se vylít. Výsledek je samozřejmě záhodno vyfotit a hned „lupnout“ na Instagram či video na TikTok. The Guardian připomíná, že v londýnské bohémské části Soho, která rozhodně není zemí zaslíbenou konzervativním pití, se v kultovní hospodě The Devonshire sešel dav, jen aby si pivo otestoval. Na instagramu má virální kampaň i svou stránku nazvanou „Shit London Guinness“.

Irský národní poklad

Pokud bude trend nadále trvat, pivovar slibuje, že napříště bude připraven. Už nyní rozšiřuje výrobní kapacity v ikonickém St James’s Gate v Dublinu. V hrabství Kildare západním Irsku k tomu britská skupina Diageo (mimo Guinness třeba vodka Smirnoff, rum Captain Morgan či Gordon's gin) začal budovat nový provoz za 200 milionů eur (cca 5 miliard korun), který se měl rozjet v roce 2026.

Pivovar Guinness, založený v osmnáctém století stejnojmenným rodinným klanem, je nejhodnotnější irskou značkou a také je jedním ze symbolů země. Muzeum přímo v dublinském pivovaru nazvané Guinness Storehouse je turisty vůbec nejnavštěvovanější atrakcí, do kapsy strčí všechny přírodní divy včetně Moherských útesů.

Mimo typický stout v Dublinském pivovaru vyrábí i další varianty, například evropsky laděný ležák Harp či další typické irské pivo – červený ale Smithwick's.