Analýza: Ruce pryč od Číny. Proč se investoři slétají na indický trh

Indie se zásadně modernizuje. Pověst chudé rozvojové země je minulostí. Skoro všichni Indové mají občanku i účet v bance. Velmoc láká peníze z celého světa, nahradila kvůli geopolitickému riziku dlouho oblíbenou Čínu.

Indická ekonomika se podle investičních expertů v posledních letech neustále zrychluje a její dynamika i výkonnost je pro investory čím dál zajímavější. Na tom má svůj podíl také indická vláda, která masivně láká do země zahraniční investory, pro které se snaží všemožně vylepšovat daňové, logistické i výrobní podmínky. Do Indie proto nyní přesouvá výrobu nebo alespoň call centrum snad každá větší evropská či americká firma. Díky vládním pobídkám a rostoucí spotřebě se také lépe daří indickým firmám. A to je podle investičních expertů z Amundi vidět nejen na výkonnosti jejich vlastního akciového fondu, ale i při porovnání zdejších akcií s konzistentní výkonností.

Indické akcie versus jiné trhy

Celkový počet akcií s tržní kapitalizací vyšší než 500 milionů amerických dolarů byl vloni v Indii 720, ve Spojených státech amerických 2650, v Japonsku 1038 a v Číně (China – A) pak 3263. Stabilních akciových titulů je ovšem nyní v Indii dlouhodobě nejvíce ze všech. Mají jich 138 oproti 56 v USA, 28 na Taiwanu, 23 v Japonsku, 10 v Číně či například pouhým třem v Německu. A zatímco za deset let se v Indii více než 5krát zhodnotilo 281 akcií, v USA to bylo jen 186, v Japonsku 88 a u našich sousedů v Německu už pouze 26. Podle investičního specialisty pro rozvíjející trhy Rajiva Nihalaniho z Amundi Asset Management je tak zřejmé, že indický akciový trh je velký, diverzifikovaný a s velkým potenciálem růstu.

Atraktivita indického akciového trhu poroste i kvůli geopolitické nestabilitě ve světě a snižování závislosti firem na Číně. Pro posouzení smyslu a efektivnosti investování do něj je ovšem podle Nihalaniho nutné porozumět nejen vlivu geopolitických událostí na akciové trhy, ale i současné indické ekonomice. Dnes tak podle něj existují minimálně čtyři lokální důvody, kvůli kterým se do budoucna může vyplatit mít v dynamickém portfoliu část peněz investovanou i na indickém akciovém trhu.

Indie se mění v silnou ekonomiku

Prvním argumentem je, že se jedná o velkou a dynamickou ekonomiku s velkým potenciálem růstu. Aktuálně jde o pátou největší ekonomiku světa z pohledu HDP, která si má do tří let polepšit na třetí místo. Od loňska, kdy předběhla komunistickou Čínu, je Indie také nejlidnatější zemí světa. Druhým argumentem tak je, že se očekává masivní růst pracovní síly i zvětšování střední třídy, která je i hnacím motorem ekonomiky. A to vše bude přinášet vyšší tržby zdejším firmám.

Kvůli rychle rostoucí indické populaci se také intenzivně všude staví a rozvíjí se i zdejší infrastruktura včetně masivní digitalizace. Začalo to už před několika lety, kdy se indická vláda rozhodla, že do dvou let vybaví obyvatele identifikační kartou s biometrickými údaji. A to se jí podle indoložky Soni Bendíkové povedlo, protože největší světový program digitální identity pokryl 99 procent indické populace, a to s nákladem pouhé dva dolary na registraci. Dnes má v Indii své ID s biometrií 1,37 miliardy lidí a i díky tomu se mohly uskutečnit nejrozsáhlejší volby na světě, které ve 28 státech Indie nyní probíhají.

Roste masivní spotřeba, ale třeba i výstavba dálnic

Následným krokem v plánu indického kabinetu bylo, aby měl každý svůj účet v bance, protože pak bude moci disponovat vlastními financemi a získávat přímo sám i příspěvky od vlády, a ne přes šéfy místních komunit, jak bylo dosud zvykem. To má podle Nihalaniho multiplikační efekt a podporuje to další sektory ekonomiky od finančních až po klasickou spotřebu.

Vedle digitalizace má vláda v plánu zlepšit i dopravní infrastrukturu, kterou firmy i obyvatelé nutně potřebují. V dalších 25 letech hodlá zdesetinásobit stávající železniční síť včetně výstavby vysokorychlostní železnice, šestinásobně rozšířit počet přístavů a pětinásobně vylepšit silniční síť, přičemž denně se v Indii prý postaví 48 kilometrů dálnic. Modernizují se tu i letiště a podle Bendíkové má vlastní moderní letiště každé významnější indické město.

Indie láká investory

To vše zlepšuje situaci i pro příchozí zahraniční investory a je to součástí plánu indické vlády na snižování logistických nákladů. Vláda už také přes 10 let prosazuje velkolepý strategický program „Make in India“ na podporu průmyslu, investic a domácí výroby ve 14 strategických růstových odvětvích. Jeho součástí jsou motivační příspěvky pro firmy, aby stavěly v Indii továrny, utrácely zde peníze za rozvoj a vytvářeli sta tisíce pracovních míst. Má se díky tomu zvýšit například organizovaný i medicínský turismus, a posílit mimo jiné například automobilový průmysl, biotechnologie či farmaceutický průmysl.

Všechny uvedené argumenty o rozvoji Indie mají podle expertů dokazovat, že rozvoj indické ekonomiky a indických firem je nevyhnutelný a má pozitivní směr. Podle vedoucí geopolitického oddělení Amundi Institute Anny Rosenberg je navíc dnes ve světě velká geopolitická nestabilita a nedá se očekávat, že by se tato situace do budoucna jen tak zlepšila. Naopak se dá předpokládat, že invaze Ruska na Ukrajinu bude trvat i v roce 2025 a bude i nadále nutná podpora Ukrajiny ze strany EU.

„Také předpokládáme, že Izrael se propadne ještě hlouběji do svého konfliktu. Jako další rizikový pak vidíme region jižního Libanonu a Íran. Neočekáváme sice válku mezi Spojenými státy a Čínou, vidíme ale výrazné ochlazení vztahů a oslabování vlivu USA do budoucna,“ predikuje Rosenbergová. Další změny podle ní nepochybně přinesou volby do Evropského parlamentu a pochopitelně i americké prezidentské volby, u kterých se analytici přiklánějí v predikcích k vítězství Donalda Trumpa.

Indické akcie mají pomáhat diverzifikaci

Zklidnění situace ve světě tak není podle Rosenbergové bohužel na pořadu dne a geopolitická rizika tady budou vždy a pravděpodobně v nejbližších letech se budou ještě zvětšovat. A to hraje do karet právě Indii, jejímu rozvoji a růstu atraktivity pro investory, a to nejen ty zahraniční, ale i místní, kteří prý věří svému trhu. A to je podle expertů další bod pro optimismus.

Amundi se také podle Nihalaniho spojila s největší indickou bankou State Bank of India do společného podniku, kde nyní s 60procentním podílem aktivně spravuje vlastní indický akciový fond s 30 až 50 akciemi a s aktivy pod správou ve výši 743 milionů amerických dolarů. Jeho dosavadní výsledky s 207procentní výkonností za 10 let jsou sice obdivuhodné, ale jako u každé investice i zde platí, že minulá výkonnost nezaručuje tu budoucí. Investoři do indických akcií proto musí počítat s vysokým kolísáním hodnoty investice a riziky souvisejícími s rychle rozvíjejícím se trhem.

