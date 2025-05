AKAT: Kryptoměny Čechy nelákají. Pořád se jich bojí

Třetina Čechů prohlásila, že by do kryptoměn nikdy neinvestovala. Naopak pouhých 12 procent přiznalo, že investici do těchto rizikových aktiv vyzkoušelo. Údaje zveřejnila Asociace pro kapitálový trh na základě svého průzkumu. Jedním z klíčových důvodů přetrvávajícího odmítavého přístupu ke kryptu přitom je jejich složitost a z ní pramenící neznalost.

Češi se nadále ukazují jako konzervativní investoři. Častěji spoří, než by investovali. Když už investují, nejčastěji tak činí prostřednictvím podílových fondů nebo fondů penzijního připojištění. Investiční chování Čechů dlouhodobě sleduje Asociace pro kapitálový trh, která aktuálně zkoumala, jak tuzemští investoři vnímají potenciál moderních digitálních aktiv v čele s bitcoinem.

Kryptoměny podle průzkumu zatím Čechy příliš nelákají. Třetina respondentů uvedla, že by do krypta nikdy neinvestovala. Meziročně přitom jde o výrazný nárůst, v loňském průzkumu totiž stejně odpověděla jen pětina respondentů. Naopak aktivní investice do krypta přiznala jen desetina respondentů, do budoucna takovou investici zvažuje dalších 9 procent.

„Přestože obecně roste objem dostupných informací o kryptoměnách, narůstá počet osob, které uvádějí, že jim příliš nerozumí. Takže zatímco loni se k neznalosti tohoto prostředí přiznalo 28 procent respondentů, v letošním roce to je už 30 procent. Tento trend může souviset s případným investorským zklamáním, ale i s tím, že více dostupných podrobnějších informací zvyšuje pro mnohé lidi nepřehlednost kryptoměnového trhu,“ vysvětluje výkonná ředitelka AKAT ČR Jana Brodani.

Lidé si zvykají na kolísavé trhy

Kryptoměny stále na svojí adopci u širší skupiny populace čekají. Svět kryptoměn je stále pro mnohé příliš složitý a nepřehledný. „Ti, kteří již investování do kryptoměn vyzkoušeli, mají, bohužel, zkušenosti s neseriózními nebo podvodnými nabídkami. To světu kryptoměn příliš neprospívá,“ myslí si Jaromír Sladkovský, předseda AKAT ČR.

Přesto podle něj mají investice do kryptoměn také některé pozitivní dopady.

„S ohledem na jejich kolísání pozorujeme u investorů menší averze k výkyvům trhu, která se projevuje větší tolerantností k poklesům i na trzích tradičních aktiv,“ připomíná Sladkovský.

Volatilita je jedním z klíčových vlastností kryptoměnového trhu, a to i na třech klíčových aktivech, tedy bitcoinu, ethereu a solaně. Bitcoin, který je největší kryptoměnou a zároveň udává trend celému trhu, se dostal na rekord vloni v polovině prosince. Jeho cena tehdy krátkodobě překonala hranici 106 tisíc dolarů za jeden bitcoin. Od té doby se ale propadla až k 76 tisícům. Aktuálně se obchoduje na úrovni 94 tisíc dolarů.

