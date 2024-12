Bitcoin nalákal další tradiční hráče. Třeba obří fond

Je to jízda. Po zvolení Donalda Trumpa prezidentem se kryptoměny odbrzdily a cena těch hlavních vylétla skoro na dvojnásobek. A optimismus nekončí: největší fond světa BlackRock doporučuje bitcoin do portfolií.

Bitcoin zaznamenal další úspěch ve smyslu pronikání do světa konzervativních investic. BlackRock, největší správce aktiv na světě, uvedl, že kryptoměna má své místo v investičních portfoliích, ač v omezeném rozsahu. Podle zprávy BlackRock Investment Institute, zveřejněné tento týden, by podíl bitcoinu v portfoliu ve výši jednoho až dvou procent znamenal podobnou míru rizika jako investice do technologických akcií Magnificent Seven v klasickém portfoliu 60/40. BlackRock toto rozmezí považuje za rozumné – protože cokoliv nad dvě procenta by výrazně zvýšilo podíl kryptoměn na celkovém riziku portfolia.

„Vidíme prostor pro investory, kteří mají vhodně nastavenou správu aktiv a toleranci k riziku, zahrnout bitcoin do portfolia složeného z různých typů aktiv,“ uvedl tým čtyř vedoucích pracovníků společnosti BlackRock, včetně Samary Cohenové, investiční ředitelky ETF, a Paula Hendersona, hlavního portfoliového stratéga BlackRock Investment Institute, ve stručné zprávě pro klienty.

Cena bitcoinu se výrazně zvýšila od zvolení Donalda Trumpa prezidentem a poté, co jmenoval příznivce kryptoměn Paula Atkinse předsedou Komise pro cenné papíry (SEC), čímž bitcoin překonal hranici 100 tisíc dolarů.

Ač zmíněné sdělení BlackRock pro investory podporuje bitcoin v portfoliu, fond varuje zároveň před podvody v rostoucím digitálním měnovém sektoru. Agentura Bloomberg uvedla, že dle FBI bylo v USA v loňském roce kvůli kryptoměnovým podvodům ztraceno přibližně 5,6 miliardy dolarů. Mnoho investorů totiž považuje kryptoměny za rychlou cestu k bohatství, což z nich činí snadné cíle pro podvodníky.

BlackRock je jednou z deseti společností, které letos v lednu po uvolnění legislativy otevřely ETF fondy investující do kryptoměn. Fond BlackRock iShares Bitcoin Trust spravuje přes 50 miliard dolarů v hlavní kryptoměně.