Banky se vrhly na lov klientů mezi mladými. Slibují jim peníze navíc i nejnovější iPhone

Začátek nového školního roku i studijního semestru je tady a s tím už i tradiční novinková lákadla bank pro studenty a mladé lidi do třiceti let. Nejnovější bankovní marketingové akce cílí právě na nové mladé klienty, aby si zvykli na danou banku ještě, než si začnou sami vydělávat. Ti konzervativní totiž v bance obvykle pak už zůstanou. Noví klienti teď za sjednání účtu a splnění pár podmínek mohou získat finanční odměnu, mobil či případně další výhody. Připravili jsme pro vás přehled těch nejzajímavějších benefitů k tuzemským bankovním účtům pro mladé lidi.

Reklama

Bankovní účty pro studenty má v nabídce většina tuzemských bank a některé z nich je začínají nabízet už i bez potvrzení o studiu. Takový účet má například ve svém produktovém portfoliu Airbank, Česká spořitelna nebo Komerční banka. Chtějí tím zjednodušovat sjednání účtu a neodrazovat potencionální klienty komplikovanou administrativou. Kdo ale může třeba v Komerční bance předložit i aktuální studentský průkaz ISIC, získá bonusově 350 korun.

Standardní nabídka benefitů pro mladé klienty je nicméně podobná jako pro ostatní nové klienty, bývá ovšem zvýhodňována tím, že je poskytována mladým lidem bezplatně nebo s nějakým dalším benefitem. Na rozdíl od klasických účtů ale ne u všech účtů pro mladé lidi najdeme možnost mít kupříkladu benefit i v podobě kontokorentu, který mohou ocenit při nečekaných výdajích zvláště studenti či brigádníci v cizině. Kontokorent najdou studenti například u účtu v Moneta Money Bank.

Aktuální sazby letních spořicích účtů. Víme, kde vám dají nejlepší sazbu Money Sazby spořicích účtů v tuzemských bankách se v roce 2023 zatím hýbou jen mírně. Zatím stále tu je několik bank nabízejících šestiprocentní zhodnocení. Banky si ale postupně začínají hrát s podmínkami pro úročení. S nástupem léta se tak stále častěji objevují hry s termínem garance úrokové sazby. Podívejte se, které banky aktuálně nabízejí na spořicích účtech nejvyšší úrok. Věra Tůmová Přečíst článek

Založení účtu je čím dál jednoduší a s benefity

Za svůj nově otevřený bankovní účet získávají mladí lidé obvykle vedení účtu zdarma, bezplatné výběry z bankomatů po celé zemi a někdy i v cizině, internetové a smartbankingové bankovnictví (bankovnictví s využitím chytrého telefonu) a jednu až dvě platební karty. Účet si přitom mohou založit nejen na pobočce, ale i vzdáleně prostřednictvím aplikace smartbankingu nebo bankovní identity, kterou mají u jiné banky anebo jen účtem odjinud a s využitím dvou dokladů s fotografií. „Mladí lidé, kteří nedisponují ničím z uvedeného, ale pochopitelně mohou zajít i na pobočku, využít telefonického bankéře nebo po vyplnění online formuláře čekat na kurýra,“ uvádí specialisté ČSOB.

Na založení účtu od 18 let ve většině bank postačí předložit jen občanský či jiný průkaz totožnosti nebo povolení k pobytu na území České republiky. U mladších studentů musí být při uzavření smlouvy s bankou přítomný někdo z rodičů či jiný zákonný zástupce.

Na co banky lákají své nejmladší klienty

Banky se snaží lákat studenty především na dostupnost či bezplatnost využívání bankomatů, slevové akce u partnerů banky či přívětivou aplikací pro smartbanking nebo jednoduchostí placení nositelnou elektronikou, tedy hodinkami či mobilem. Zajímavé pak jsou nabídky na vedení účtu i v jiné měně než jen v korunách nebo v podobě takzvaného víceměnového účtu (například Česká spořitelna, Komerční banka nebo Raiffeisenbank), které cílí na studující mimo Českou republiku či stážisty v zahraničí.

Prohlédněte a pročtěte, jak si stojí netradiční investice v dnešní době v této fotogalerii:

Samostatnou kapitolou je lákadlo pro mladé zaměřující se na ty, kterým leží na srdci ekologický životní styl. Ti mohou například v Komerční bance získat k účtu i ekologickou platební kartu a paradoxně zvýhodněně i zlatou kartu (za 100 korun měsíčně), která usnadňuje život častým cestovatelům díky zajímavému prémiovému cestovnímu pojištění či bezplatným výběrům z bankomatů v cizině. O ekologii v tomto druhém případě tedy zrovna moc nejde.

První velká banka snižuje sazbu spořicího účtu. Při nesplnění podmínek úročí jen za půlku Money Spořicí účty jsou v létě v ospalém módu a většinou se s nimi nic moc zajímavého neděje. Změny sazeb a podmínek tuzemské banky obvykle oznamují ještě před letními prázdninami, pokud nějaké změny na léto vůbec plánují. Oznámení ČSOB, jedné z největších tuzemských bank, o snížení sazeb spořicího účtu krátce po prázdninách, je tak první vlaštovkou, která už možná avizuje podzimní trendy. Ten hlavní trend je pro většinu bank ale stále stejný. Je jím lov na nové klienty, což přiznávají mezi řádky mluvčí většiny bank. Věra Tůmová Přečíst článek

ČSOB chce mladé lidi od 18 do 30 let letos na podzim navnadit na 1500 korun, které jim dá při splnění tří podmínek. Za každou, kterou splní, dostanou vždy od banky pětistovku. Musí si však na svůj nový účet Plus konto v ČSOB poslat 500 korun, zaplatit mobilem prostřednictvím karty Mastercard a přihlásit se do aplikace mobilního bankovnictví. Když splní všechny podmínky, jsou automaticky ve slosování o ikonický nejnovější chytrý telefon iPhone 15. Mezi bonusy v ČSOB je ale i pojištění internetových rizik zdarma a okamžité vydání virtuální platební karty.

Na pětistovky lákají mladé lidi také v Raiffeisenbank. Nabídka na Aktivní účet je cílená od 18 let pro ty, kteří si v bance založí osobní běžný účet a budou aktivně platit svou debetní kartou k tomuto účtu. Jestliže kartou zaplatí vždy třikrát za měsíc, získají za to měsíčně pětistovku po dobu půl roku. Mohou mít přitom sjednaný jakýkoliv z pěti nabízených běžných účtů. Akce nicméně platí jen pro ty, kdo neměli v posledním půl roce otevřený v Raiffeisenbank či Equa bank běžný účet, zdůrazňuje banka na svém webu.

Komerční banka (KB) se zaměřuje samostatným účtem G2 jednak na mladší studenty od 15 do 18 let, kterým nabízí k účtu vedeném zdarma již zmiňovanou eko - debetní kartu z recyklovaných materiálů, vedení druhého účtu v eurech nebo amerických dolarech i povolený debet ve výši pěti tisíc korun. Současně se KB snaží oslovit i ostatní mladé lidi od 18 do 26 let bez ohledu na to, zda studují či nikoliv. Při založení vlastního konta si mohou přitom zařídit jak vlastní pojmenování účtu, tak dokonce i vlastní číslo účtu a mohou účet využívat ve více měnách. Ve variantě Standard bankovních služeb mají účet zdarma. Za poloviční měsíční poplatek ve výši 44,5 korun si ovšem mohou zvolit tarif služeb Komfort, který má ještě více služeb a neomezených výběrů a vkladů přes bankomaty. Zvýhodněný účet slibuje KB klientům zdarma až do 30 let.

Pro stejné věkové rozpětí, tedy 15 až 18 let nabízí účet pro studenty také Fio banka či mBank. Od 15 let věku totiž mohou děti využívat internetové bankovnictví téměř identicky jako dospělí. „Stačí, aby se zákonný zástupce zastavil na kterékoliv pobočce a podepsal protokol o nastavení autorizace pokynů pro své dítě,“ upozorňuje Fio banka na svém webu s tím, že rodiče mohou nastavit limity pro platby podle svého uvážení a jejich děti mohou pak provádět v internetovém bankovnictví většinu úkonů, které vyžadují dodatečnou autorizaci, protože vlastníkem účtu je už mladistvý. Speciální akci s tisícikorunovým finančním bonusem, která končí s poslední zářijovým dnem, najdeme nyní v mBank. Jediné, co by ji mohlo stopnout je, pokud by tuto nabídku chtělo více než tři tisíce lidí.

Podmínka pro studentský účet u České spořitelny je také hranice 18 let. I tato banka avizuje, že není třeba dokládat potvrzení o studiu, že svým klientům věří. Sjednání slibuje také do čtvrt hodiny a na výběr mají klienti dva účty – Plus účet, který nabízí více benefitů včetně multiměny - možnosti platby z cizoměnového účtu bez přepočtu kurzu. Dalším zvýhodněním má být třeba i o něco lepší zhodnocení. Aktuálně to je čtyřprocentní sazba na spořicím účtu při vkladu do 200 tisíc korun, což je o dost více než má druhý účet Standard se sazbou 0,2. Jedná se o jednoduchý účet, který je ale rovnou zdarma a bez podmínek a do zmiňovaných 15 minut, slibuje banka.

Zdarma účet s asi nejvyšším úročením najdou studenti v produktovém portfoliu Airbank. Aplikace pro jeho správu má podle banky pětihvězdičkové hodnocení a také pětiprocentní úrokové zhodnocení na spořicím účtu. Ani v této bance nepožadují potvrzení o studiu po 18. narozeninách a za platby kartou u vybraných obchodníků či v cizině posílají finanční odměny.

Še(s)tři, še(s)tři je heslo i kód nové české banky. Borkovec dotáhl bankovní licenci Money Na český bankovní trh vstupuje nová banka s kódem 6363. Je to Partners Banka, která po dvou letech čekání konečně nyní získala bankovní licenci. Rozhodnutí o bankovní licenci k výkonu činnosti od České národní banky (ČNB) z 25. srpna 2023 má redakce newstream.cz k dispozici. Nová banka svůj kód 6363 shrnuje heslem "Šetři šetři", kterým chce připomínat, že základem finančního bohatství klienta je vždy pravidelné šetření a správné zhodnocování. Přečtěte si, jak bude nová banka vypadat podle šéfa finanční skupiny Partners Petra Borkovce. Věra Tůmová Přečíst článek

Češi platí hotovostí více než před rokem. Roste počet obchodníků, kteří neberou karty Money Hotovost je v Česku při placení stále potřeba. Lidé dokonce nyní platí hotově více než před rokem. Chtějí si takto více hlídat vlastní finance a mít kontrolu nad útratou. Současně se objevuje více obchodníků, kteří neberou karty, a tak je nutné mít kvůli mít u sebe mince a bankovky. Také proto by Češi uvítali i další rozšíření bankomatové sítě v Česku, jak vyplývá z červnového průzkumu společnosti Euronet, který letos znovu po roce zopakovala s agenturou STEM/MARK na vzorku 509 obyvatel. Věra Tůmová Přečíst článek