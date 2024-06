Nákup zaplatíte už i prstenem. Zatím jen od mBank. Víme, s čím přijdou ostatní banky

Na nákup už můžete dnes vyrazit i bez peněženky, mobilu či bez chytrých hodinek, a přesto jej během vteřiny zaplatíte. Stačí k tomu platební prsten. Novinku tento týden představila mBank. Možná ale nebude tato banka letos s prstenem poslední. Zjistili jsme detaily fungování, i které další banky o tom uvažují.

Další kousek nositelné elektroniky s platební funkcí si hledá své místo i v Česku. Po mobilech a chytrých hodinkách přichází také placení prstenem, a to zatím jen pod patronací mBank. Tato digitální banka se kvůli výrobě specializovaného platebního instrumentu spojila s technologickou společností Niceboy a společností Mastercard. Podle dat kartových společností je totiž evidentní, že obliba plateb pomocí digitální kopie platební karty, tedy takzvaného tokenu, neustále narůstá. Jen od roku 2021 dosud se počet takovýchto plateb ztrojnásobil. A to je pochopitelně pro kartové společnosti i technologické firmy motivace, proč takovéto trendy podporovat.

Jak prsten na platby funguje

V principu se jedná o klasické platby na blízkou vzdálenost známé pod zkratkou NFC platby (Near Field Communication). Tyto NFC čipy přitom využívají i ostatní bezkontaktní platební instrumenty. „Prsten využívá pasivní čip, který nepotřebuje ani nabíjení. Platba s ním probíhá jednoduše a je stejně bezpečná, ne – li více než u klasické platební karty. Prsten je také odolný proti vodě, a to třeba i té chlorované v bazénu. Můžete jej tak mít s sebou prakticky kdekoliv včetně sportování, sauny nebo koupaliště. Moře tak úplně doporučit nemůžeme, protože se slanou vodou je časem problém u všech zařízení,“ poznamenává šéf společnosti Niceboy Michal Čarný, podle kterého tento prsten určitě nebude poslední, jež uvádějí na trh.

Jen chytrý prsten vám ale nestačí

Mít chytrý prsten s NFC čipem, který umí platit, ale samo o sobě nestačí. Platby musí podporovat také aplikace vázaná přímo k prstenu a musíte být schopni propojit ji také s platební kartou. A minimálně v Česku je třeba k tomu mít i banku, která takové NFC platby přes prsteny v rámci svých karet umožňuje. Už před pár lety byly totiž platby prstenem představené i v Česku, tehdy to ale nebylo propojené s žádnou tuzemskou bankou a nová platební technologie se proto nemohla tak snadno uchytit jako nyní, kdy už je možné chytrý prsten navázat na kartu u konkrétního účtu v bance.

To v tuto chvíli umí ale jen mBank, která kvůli tomu spouští i marketingovou akci pro zvýhodněné získání platebního prstenu, aby na nový platební zvyk nalákala klienty. Očekává, že si placení prstenem oblíbí nejen nejmladší generace klientů, ale i ti starší. Podle průzkumu Mastercard se až 70 procent klientů s platebním prstenem totiž vyjádřilo, že platí prstenem radši než platební kartou a 64 procent jej upřednostňuje před hotovostí.

Tisícovka stávajících klientů mBank, kteří budou vylosováni, může tak nyní v akci až do září získat platební prsten jen za korunu a stejně tak i první tisícovka nových klientů. „Kdo nebude chtít čekat nebo věřit svému štěstí při losování, bude si moci pořídit prsten rovnou, a to ještě se slevou za 1249 korun. Standardní maloobchodní cena prstenu je 1990 korun,“ popisuje mluvčí mBanky Kristýna Dolejšová. Od 10. června budou k dispozici na výběr zatím jen tři varianty prstenu a to bílý, černý matný a černý lesklý. Je ale pravděpodobné, že při zájmu klientů o platební novinku, přijde výrobce i s dalšími barevnými možnostmi.

Co musíte udělat, abyste mohli platit prstenem

K prstenu si nejprve musíte stáhnout speciální aplikaci Niceboy Pay a nastavit si v ní svůj profil a propojit se s platební kartou od mBank. Připojit k prstenu přitom můžete vždy jen jednu platební kartu. Samotné placení probíhá obdobně jako u jiné nositelné elektroniky akorát v případě prstenu přikládáte k terminálu ruku specifickým gestem, a to sevřenou v pěst. Platba úspěšně proběhne jen po přiložení prstenu k terminálu v určitém úhlu. „Vzdálenost, na kterou platební prsten komunikuje s platebním terminálem, je přitom ještě nižší než u běžné platební karty (2 cm oproti 5 cm u standardní karty). Odpadá tak riziko nechtěného přiložení prstenu k platebnímu terminálu,“ vysvětluje Dolejšová.

Jakmile začne probíhat transakce, objevují se na terminálu čárky nebo tečky, že transakce probíhá. To je také okamžik, kdy byste podle expertů z mBank mohli transakci přerušit oddálením ruky, pokud byste ji nechtěli uskutečnit. Pokud platba proběhne, na displeji terminálu se objeví, že byla v pořádku uhrazena.

Placení prstenem u platebního terminálu. Pro newstream.cz Věra Tůmová

Zneužití je mýtus

Platit prstenem můžete do 500 korun bez zadání PIN, nad 500 korun jsou ale platby chráněny PINem stejným jako je u platební karty, ke které se prsten váže. A to stejné platí i pro několik za sebou jdoucích plateb do 500 korun. V případě ztráty či odcizení prstenu jej pak můžete rychle a jednoduše zablokovat přímo v mobilní aplikaci, a to bez ztráty funkčnosti karty, ke které je prsten přiřazený. Po blokaci prstenem platit nepůjde, kartou ale stále ano.

S uvedením platebního prstenu na český trh se objevily znovu i spekulace o vysokém riziku zneužití a nízkém zabezpečení plateb, což Čarný z Niceboy vylučuje. „Zneužití bezkontaktních plateb přiložením platebního terminálu například v MHD bylo hojně diskutováno už při uvedení bezkontaktních plateb na český trh před více než deseti lety. Jde však o cyklicky se opakující mýtus. V praxi tento typ zneužití neexistuje, protože je technicky obtížně proveditelný a pachatel jakožto vlastník platebního terminálu je snadno dohledatelný. Tento typ podvodu se ve větší míře neprojevil ani u specifických platebních nástrojů, jako jsou bezkontaktní samolepky, dětské bezkontaktní náramky a jiné podobné,“ upozorňuje také Martin Podolák z mBank. Pokud si tak necháte prsten například ve skříňce ve fitku nebo ve škole, můžete si je podle něj dočasně deaktivovat v aplikaci Niceboy Pay nebo v aplikaci mBank dočasně zablokovat celou platební kartu.

Nejnovější varianta placení v Česku ale není žádnou světovou premiérou, v zahraničí jsou platební prsteny známé už delší dobu a postupně se zavádějí v řadě zemích podle toho, jak se daří propojit technologie s jednotlivými bankami. Platby s prsteny fungují už například ve Velké Británii, Švédsku, Německu nebo třeba i v Indii, která se v poslední době v digitalizaci a technologických novinkách posouvá mílovými kroky. Platit prstenem je tak možné všude tam, kde jsou k dispozici bezkontaktní platby.

Kdo další u nás plánuje platební prsteny

Nakolik se ale placení prstenů rozmůže v Česku nebude záviset jen na mBank, ale i na tom, zda se k novému trendu připojí také další banky. Většina z nich to zatím nemá jako prioritu. Možnost zavedení plateb prstenem v nejbližší době nyní nevylučuje jen Air Bank a Česká spořitelna. Letos to ale asi určitě nebude ještě ani u nich. „Jakkoli zájem o bezkontaktní placení mobilem roste tempem zhruba 10 tisíc uživatelů měsíčně a možnost platit mobilem, hodinkami nebo náramkem pravidelně využívá již více než jeden milion našich klientů tedy každý druhý z celkem 2 milionů uživatelů bankovnictví George, většina těchto uživatelů vyžívá právě placení mobilem,“ konstatuje Filip Hrubý z České spořitelny a dodává, že platbu skrze náramek Fitbit nebo hodinky Garmin využívají aktuálně jen stovky, respektive nižší desítky tisíc klientů. O zavedení plateb prstenem tak Česká spořitelna podle něj neuvažuje, ale do budoucna to nevylučuje, pokud dojde k významnému nárustu poptávky po tomto způsobu placení.

Nováček českého bankovního trhu Partners Banka nicméně podle svého ředitele Marka Ditze v oblasti bezkontaktního placení očekává rychlý rozvoj a že se platební čipy mohou stávat součástí různých technických nosičů. V tuto chvíli se ale orientují hlavně na podporu platebních peněženek Apple Pay, Google Wallet a ještě letos chtějí přidat i Garmin Pay. Podobně hovoří pak i mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová, podle které se banka letos plánuje zaměřit spíše na platby na dalších typech chytrých hodinek jako jsou Mi/Xiaomi, Amazfit nebo Swatch.

