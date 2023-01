Pětkrát byla nejlepší restaurací na světě. Teď kodaňská Noma zavírá krám

Jestli bylo v kodaňské luxusní restauraci Noma, pětkrát vyhlášené jako nejlepší na světě, těžké získat rezervaci, od ledna 2025 už to bude zhola nemožné. Vyhlášená restaurace oznámila ke konci příštího roku konec, uvedla agentura Bloomberg.

Reklama

Restaurace Noma v Kodani, jedna z nejslavnějších na světě a špičková destinace pro gastronomii, oznámila, že natrvalo uzavře své brány pravidelného provozu. Zvěsti o tom, že Noma zavře, se šířily po gastrotrhu měsíce. Rene Redzepi, šéfkuchař a majitel Nomy, nyní potvrdil, že není možné, aby matematika dobrého jídla fungovala pro jeho téměř 100 zaměstnanců a jeho samotného, uvedl Bloomberg.

Nejlepší gastro na světě. Pražské Manifesto získalo prestižní realitní ocenění v Cannes Reality Pražské Manifesto zaujalo porotu mezinárodní soutěže MAPIC a z Cannes si odváží prestižní ocenění nejlepšího nového gastro konceptu na světě. Petra Jansová Přečíst článek

„Musíme přehodnotit náš byznys," řekl deníku New York Times. V roce 2021 restaurace – kdy také naposledy zvítězila v anketě World's 50 Best – skončila ve ztrátě, a to i s vládní podporou a obědy za 700 dolarů (asi 16 tisíc korun).

Noma zařadila Dánsko na globální gastronomickou mapu

Noma proměnila Kodaň v kulinářskou destinaci, zařadila severskou kuchyni do světového lexikonu gastronomie a udělala z hledání těch správných jídel tu nejúžasnější zábavu, které se jakýkoli šéfkuchař může věnovat. Po otevření svých dveří v roce 2003 fungovala převážně na základě šeptandy, dokud se nedostala na první místo žebříčku World's 50 Best v roce 2010. Tento titul získala celkem pětkrát.

Dánsku se přitom dařilo i loni, neboť vítězem World's 50 Best, který organizuje a sestavuje britská společnost William Reed Business Media, se stal rovněž kodaňský podnik, restaurace Geranium. Ta se přitom nachází ve zcela neobvyklém prostředí – na fotbalovém stadionu.

Reklama

Český kuchař v Thajsku: Odstěhovat se sem bylo nejlepší rozhodnutí mé kariéry Enjoy Vůně chilli, česneku, citronové trávy a grilovaného masa se už dávno neomezuje jen na ulice v Bangkoku. Thajská kuchyně si podmanila svět a stále patří mezi největší turistická lákadla jihovýchodní Asie. Za jídlem do Thajska vycestoval i český kuchař Jakub Mareš. Barvy, chutě a vůně místní kuchyně už tam objevuje 13 let. Odchod do Asie hodnotí jako své nejlepší kariérní rozhodnutí. Gastronomická scéna je tu podle něj velmi dynamická a kariérní postup nezvykle rychlý a přímočarý. „Neměnil bych, možná za opravdu lukrativní nabídku z New Yorku nebo Londýna, ale ne déle než na dva tři roky, pak bych se určitě vrátil,“ říká executive chef v hotelu Renaissance Phuket. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Nyní se Redzepi zaměří na Noma Projects, vývojové fermentační studio, které začalo prodávat produkty, jako jsou jejich věcně vyprodané uzené houby s garumem. Redzepi a jeho tým nyní rozšiřují výrobu ve studiu.

Soumrak luxusních podniků

Zavření Nomy je dalším špatným znamením pro kvalitní restaurace, kde večeře běžně stojí 500 dolarů nebo více. Na konci roku 2022 zavřel slavný kalifornský šéfkuchař David Kinch dveře své Manresa se třemi hvězdičkami Michelin v Los Gatos v Kalifornii. „Kuchaři, kteří byli zvyklí mít armády lidí, museli přehodnotit svůj návod k obsluze," prohlásil tehdy.

Pokud ale nebude možné dostat stůl v Nomě, existují další příležitosti, jak povečeřet u Redzepiho receptů. Noma Kyoto bude od letošního jara působit v Ace Hotel Kyoto. Redzepi také provozuje Popl, burger bar, který založil během pandemie a který má nyní stálé místo v dánském Christianshavnu.

Čeká tuzemské hospody černý rok? Řada z nich bude muset uzavřít, říká odborník Money Nižší útraty v restauracích kvůli rostoucí inflaci mohou vést k uzavírání podniků, nejvíce v menších městech a vesnicích. Lidé budou kvůli vyšším cenám navštěvovat restaurace méně a vyhledávat a orientovat se více na kvalitu. Uvedl to manažer Asociace kuchařů a cukrářů Tomáš Popp. ČTK Přečíst článek