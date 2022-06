Ani vyhlášené Nomě se nedařilo. Nejlepší restaurace na světě se dostala do milionové ztráty

Ani legendární kodaňské Nomě, nejlepší restauraci na světě, se byznysově moc nevede. Navzdory covidové podpoře dánské vlády se podnik dostal do milionových ztrát, upozornila agentura Bloomberg.

Podnik, v němž obědové menu s vínem vyjde na 700 dolarů, se v roce 2021 dostal do ztráty 240 tisíc dolarů, v přepočtu kolem pěti milionů korun.

„Za současné situace jsou ekonomické výsledky více než uspokojivé. Očekáváme, že příští rok budou výsledky mnohem lepší,“ uvedlo vedení restaurace v tiskové zprávě.

Naposledy se restaurace dostala do ztráty v roce 2017 kvůli roční rekonstrukci. Uzavírku plánuje restaurace i na tento rok, chce ji využít k expanzi do zahraničí.

Noma posledních pět let vévodí prestižnímu gastronomickému žebříčku The Best 50. Podnik pod vedením šéfkuchaře Reného Redzepiho rovněž získal tři michelinské hvězdy.

