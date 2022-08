Český kuchař v Thajsku: Odstěhovat se sem bylo nejlepší rozhodnutí mé kariéry

Vůně chilli, česneku, citronové trávy a grilovaného masa se už dávno neomezuje jen na ulice v Bangkoku. Thajská kuchyně si podmanila svět a stále patří mezi největší turistická lákadla jihovýchodní Asie. Za jídlem do Thajska vycestoval i český kuchař Jakub Mareš. Barvy, chutě a vůně místní kuchyně už tam objevuje 13 let. Odchod do Asie hodnotí jako své nejlepší kariérní rozhodnutí. Gastronomická scéna je tu podle něj velmi dynamická a kariérní postup nezvykle rychlý a přímočarý. „Neměnil bych, možná za opravdu lukrativní nabídku z New Yorku nebo Londýna, ale ne déle než na dva tři roky, pak bych se určitě vrátil,“ říká executive chef v hotelu Renaissance Phuket.

Reklama

Jak se kuchař z Česka dostane do Asie? Musí vládnout thajskou kuchyní anebo je spíše poptávka po západním stylu vaření?

Český kuchař, který vaří thajské jídlo, by tady asi moc důvěry nezískal. Moje první angažmá bylo v italské restauraci na ostrově Phuket. Plánoval jsem se zdržet tak dva roky, ale věci vzaly velmi rychlý spád. Během pár měsíců už jsem měl na starost sedm restaurací na Phuketu a v Bangkoku. A ze dvou let je rázem 13.

Nebylo tedy těžké se prosadit?

Kariérně je to asi nejlepší místo, kam můžete vyrazit. Dynamika v pohostinství je taková, že pokud víte, kam míříte, vaše kariéra dostane pořádný boost. Executive pozice tu nebývají zabrány více jak pět let. Takže s trochou štěstí se brzy dostanete za vašim cílem. Ale začátky nebyly úplně růžové. To víte, jiná kultura, jiný přístup. Netrvalo dlouho a měl jsem potyčku s jedním zaměstnancem, který mi vyhrožoval pistolí. To je ale spíše jižanský styl (ostrov Phuket leží na jihu Thajska – pozn. aut.), to se vám v Bangkoku nestane. Nicméně si musíte uvědomit, že jste v Thajsku, věci se mají jinak.

REPORTÁŽ: V Thajsku vrcholí turistická sezona. Hoteliéři optimismem zrovna nehýří Enjoy Thajská ekonomika je závislá na příjmech z turismu, ale zároveň se snaží vyhnout nekontrolovatelnému nárůstu nových případů nemoci covid-19. Hlavní sezóna tam právě vrcholí, a ačkoliv thajská vláda turisty za přísných podmínek do země pouští, hoteliéři radostí zrovna nesrší. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Reklama

Uvažujete po 13 letech v Tahjsku o změně? V Emirátech je velká sháňka po mezinárodních kuchařích...

Prozatím plánuji zůstat v jihovýchodní Asii. Takže Thajsko, Malajsie, Vietnam, Hong Kong, Macao, Singapore by připadaly v úvahu. Emiráty či Blízký východ mě nezaujaly, to by bylo poslední místo, kam bych se dobrovolně vydal. Kultura, podnebí a styl života mi zde v Asii velmi vyhovují. Pokud bych dostal dobrou nabídku, tak Londýnem či New Yorkem bych nepohrdl. Tak na dva až tři roky a pak zase zpátky do Asie.

Jak jsou na tom Thajci s životosprávou? Je trendy stravovat se zdravě?

Trendy jsou podobné jako u nás či ve světě. Vegani či vegetariáni jsou stále častější. V Thajsku se vše točí kolem jídla, čím častěji jedí, tím lépe. Potrpí si hodně na hovězí či mořské plody, mají také rádi sýr. Se zdravou výživou si hlavu příliš nelámou, hodně jídel je smažených, hlavně když je to ostré. Nadváha je viditelný problém.

Jak Thajci vnímají cizince?

Milují je, neboť je to důležitý zdroj peněz ale i kulturní přínos. Už král Rama V. byl prozápadní. Vždy se ale najdou výjimky. Občas narazím na někoho s rasistickými předsudky a nenávistí k Evropanům. To si myslím souvisí s koloniální historií. A když vás Thajec nemá rád, nemá problém vám to dát najevo.

Jaký mají vztah k Čechům? Nebo vůbec povědomí o tom, že Česko existuje?

Milují Prahu, Praha se objevila v několika thajských sitkomech a většina lidí ji zná.

Dubajská realitní bublina se dál nafukuje. Byty tam skupují Rusové i Češi Reality Když jde v Dubaji do prodeje nový projekt, před kancelářemi developerů stojí lidé od půlnoci frontu, aby na ně vůbec něco zbylo. „Ten zájem je obrovský. Lidé kupují všechno, co je na trhu,“ říká Jakub Chmelař z dubajské společnosti Inspire Real Estate. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Znají třeba české pivo?

Bohužel české pivo na thajském trhu poněkud pokulhává s marketingem. Takže Thajci neví, jak dobře na tom s pivem jsme. Za světovou špičku považují belgické, německé a holandské pivo, a to pouze díky výbornému marketingu tamních pivovarů.

Na thajské trhu by tedy podle Vás české pivo bez problému uplatnilo?

Samozřejmě. Nebylo by to lehké, ale české pivo se uplatní úplně všude. Cenově by to vyšlo podobně, jako když si koupíte thajské pivo Singh.

Setkáváte se často s nepochopením místní kultury ze strany západních turistů?

Většina turistů respektuje místní zvyky. Vždy se ale najdou lidé, kteří si myslí, že si mohou dovolit vše, co je normální doma. Toho bych se vyvaroval. Vždy je potřeba si uvědomit, že jsme tady na návštěvě. Pokud u nás doma vidíme turisty, kteří se neumějí chovat, také se nám to nelíbí. Byli byste občas překvapeni, že i ten malý Thajec je třeba šampionem v thajském boxu. Není tedy dobrý nápad pouštět se na ulici s někým do potyčky. Několikrát jsem byl svědkem toho, jak se neurvalí a věkem nezkušení turisté nestačí divit.

Jak byrokraticky složité je v Thajsku začít podnikat, zařídit si život?

Raději bych o tom ani nemluvil, byrokracie je všude stejná. Zbytečná a složitá. Vše, co se dá vyřídit online, více či méně nefunguje. Překvapivě, soukromé nemocnice, doktoři a zubaři tu jsou na vysoké úrovni. Bez rezervace máte s trochou štěstí doktora do 15 minut.

Je soukromá zdravotní péče dostupná?

Pokud chcete to nejlepší, tak za příplatek je vše dostupné. V přepočtu za 20 až 47 tisíc ročně můžete mít soukromé pojištění, které kryje téměř vše. Základní pojištění máte od zaměstnavatele, což bude přibližný ekvivalent toho, co máme v Česku. Většinou je lepší si doplatit a mít jistotu, že pokud budete potřebovat pomoc, tak ji dostanete v těch nejlepších zařízeních.

Dubajsk. Ruské tažení do Dubaje nebere konce, mají tam už svoje první lázně Politika Po 24. únoru, kdy Evropa začala uzavírat svůj vzdušný prostor ruským letadlům, začali bohatí Rusové létat jinam: především do Střední Asie a na Blízký východ. Do května se formovala nová geografie ruské elity, ukazují údaje o téměř 2000 letech analyzované deníkem The New York Times. Tento svět má jedno jasné centrum: Dubaj. Dušan Kütner Přečíst článek

Když se novinářka rozhodně otevřít bistro: Každý má přece právo na výhled Enjoy Bistro Topinka má za sebou první měsíc fungování pod mým vedením. Jsme v černých číslech. Hurá! Sama sobě jsem ovšem vyplatila nejmenší odměnu ze všech. Pro jistotu. Zatím s čísly žongluju nepříliš obratně. Jsem unavená. Hodně unavená. Ale mám, co jsem chtěla. A navzdory únavě, jsem za ten měsíc ani vteřinu svého rozhodnutí pustit se do gastronomického dobrodružství nelitovala. Darina Křivánková Přečíst článek