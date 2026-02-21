Ukrajinci zasáhli ruský závod na výrobu raket Orešnik
Ukrajinská armáda uvedla, že střelami domácí výroby Flamingo zasáhla v ruském Udmurtsku závod na výrobu raket Iskander či Orešnik. Zasažen byl podle ní také plynárenský podnik v Samarské oblasti, na místě vznikl požár.
Místní obyvatelé dříve zveřejnili na sociálních sítích fotografie a videa ukazující požár a škody ve městě Votkinsk. Podle těchto zpráv byl cílem útoku závod na výrobu raketových motorů. Úřady v Udmurtsku po ukrajinském vzdušném útoku hlásily nejméně 11 zraněných.
Maďarský premiér Viktor Orbán před dubnovými volbami zesiluje kampaň založenou na obavách z války a vykresluje opozici jako hrozbu, která by mohla zemi zatáhnout do konfliktu na Ukrajině. Vyplývá to z reportáže agentury Bloomberg, která popisuje stále ostřejší tón vládní kampaně.
Orbánovi teče v Maďarsku do bot. Proti opozici vytáhl AI videa a strašení válkou
Politika
