Musk má problém. Jeho tajný realitní Projekt 42 za miliony od Tesly začal zajímat i federální žalobce

Společnost Tesla utratila miliony dolarů za utajovaný Projekt 42, který podle interních informací z firmy měl sloužit jako soukromé obydlí pro spoluzakladatele Tesly Elona Muska. Výdaje na projekt zkoumá nejen vedení automobilky, ale začali se o něj zajímat i federální žalobci a Komise pro cenné papíry a burzy (SEC). Důvodem je podezření, že by Musk mohl zneužít peníze firmy pro soukromé účely, uvedl deník The Wall Street Journal.

Federální žalobci a Komise pro cenné papíry a burzy v New Yorku vyšetřují použití finančních prostředků Tesly na tajný Projekt 42, který byl interně popsán jako dům pro generálního ředitele Elona Muska, uvedl The Wall Street Journal s odkazem na své zdroje.

Úřad amerického prokurátora pro jižní obvod New Yorku zkoumá informace o osobních benefitech vyplácených Muskovi jako generálnímu řediteli a o tom, kolik Tesla za Projekt 42 – který byl veřejně dosud prezentován jako stavba blíže neurčené prostorné skleněné budovy v oblasti Austinu v Texasu, kde Musk soustředí své firmy včetně Tesly a SpaceX – utratila a co to znamená. Jinými slovy, zda Musk nezneužil peníze Tesly pro své soukromé účely.

O projekt se již začalo zajímat i vedení Tesly

O projekt se začali v červenci zajímat i ostatní členové vedení automobilky, kteří rovněž zkoumají, zda nebyly zdroje společnosti zneužity a zda byl Musk osobně do projektu zapojen. Mimo jiné se snaží zjistit, na co byly určeny tuny speciálního velkoformátového skla, které si firma objednala za miliony dolarů. Jednou z hypotéz je, že měly tvořit fasádu nového obřího domu, který měl vzniknout nedaleko Austinu právě pro Muska. Výsledek interního vyšetřování Tesly se zatím deníku WSJ nepodařilo zjistit.

Pravidla komise pro akcie a burzy vyžadují, aby veřejně obchodované společnosti zveřejňovaly transakce přesahující 120 tisíc dolarů, na kterých má podstatný podíl s firmou spřízněná strana, například právě výkonný ředitel. Předpisy také vyžadují, aby veškeré osobní benefity v hodnotě vyšší než 10 tisíc dolarů vyplácené nejvyšším vedoucím manažerům byly oznamovány investorům, podotkl WSJ.

Vyšetřování žalobců a SEC je v rané fázi a nemusí vést k formálním obviněním z protiprávního jednání, podotkl WSJ. Tesla ani Musk nereagovali na žádosti o komentář k vyšetřování firmy.

Plány projektu, na kterém zaměstnanci Tesly diskrétně pracovali minulý rok, se postupem času měnily, řekli již dříve deníku lidé obeznámení s věcí. Jeden koncept ukazoval strukturu ve tvaru zkrouceného šestiúhelníku s továrnou Tesly v pozadí. Jiné vizualizace ukazovaly rozlehlou prosklenou budovu ve tvaru kvádru, která vypadala, že její součástí jsou i obytné prostory.

Musk přestěhoval do Texasu sebe i sídlo Tesly

Musk začal v posledních letech masivně investovat v Texasu, přičemž se sám coby soukromá osoba přestěhoval do „státu osamělé hvězdy“ z Kalifornie. Do Austinu v Texasu přesunul předloni na podzim i sídlo Tesly. Stěžoval si totiž na kalifornské zákony a nazval Kalifornii zemí „nadměrné regulace, nadměrných soudních sporů a nadměrného zdanění“.

Texas naopak nabízí daňové výhody pro nejbohatšího člověka na světě – na rozdíl od Kalifornie stát nezdaňuje individuální příjmy, ani kapitálové zisky fyzických osob. Podle dřívějších propočtů agentury Bloomberg mohl Musk přesunem z Palo Alta v Sillicon Valley do 2800 kilometrů vzdáleného Austinu na daních ušetřit až dvě miliardy dolarů.

