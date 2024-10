Češi věří kryptoměnám. Letos za ně utratili už více než tři miliardy

Češi za tři čtvrtletí nakoupili kryptoměny za 3,08 miliardy korun, což je o osm procent meziročně více. V září se objem obchodů zvýšil o desetinu na 280 milionů korun. Proti srpnu to znamená nárůst zhruba o 30 milionů korun, uvádí společnost Bit.plus.

„V září krypto trh zaznamenal mírné oživení, kdy hlavní měny bitcoin i ethereum zaznamenaly jednociferný růst. Očekáváme, že růst bude pokračovat i v dalších měsících i v souvislosti s uvolňováním měnové politiky v USA,“ uvedl ředitel Bit.plus Martin Stránský.

Bitcoin si v září podle analytika Portu Lukáše Rašky připsal 6,9 procenta a měsíc zakončil na ceně přes 63 tisíc dolarů. Podle analytika bitcoinu pomohlo, když americká centrální banka o 0,5 procentního bodu snížila svou klíčovou úrokovou sazbu. To nahrává rizikovějším investičním aktivům, jako jsou právě kryptoměny. Podobně se dařilo i Ethereu, když jeho cena vzrostla o 5,3 procenta na více než 2600 dolarů. Tržní kapitalizace celého kryptoměnového trhu poté vzrostla z 2,07 bilionu dolarů na 2,24 bilionu dolarů.

Bitcoin „poráží“ i zlato

„Od začátku roku do konce září 2024 zůstává bitcoin navzdory vysoké volatilitě ve výrazném zisku. Od začátku roku si bitcoin připsal přes 43 procent a v pomyslném souboji tak poráží jiná investiční aktiva jako americké akcie nebo zlato,“ uvedl Raška. Bitcoin podle něj vděčí za růst od začátku roku především americkým bitcoinovým ETF, která se těší velkému zájmu. „Ethereum naopak za bitcoinem zaostává, když jeho cena od začátku roku vzrostla o 11 procent. ETF na ethereum totiž zatím přílišný zájem investorů nevzbudila,“ dodal.

Podle investičního analytika Wood & Company Tomáše Kacerovského cena není to, co je potřeba v tento okamžik sledovat. „Je třeba zaměřit se na fundament a fakta. Září totiž přineslo řadu velmi pozitivních zpráv,“ řekl Kacerovský. Například americký stát Louisiana nyní oficiálně za státní služby přijímá platby v kryptoměnách, konkrétně bitcoinu a tokenizovaném dolaru USDC, uvedl.

Dále bylo schváleno opční obchodování na největší bitcoin Spot ETF fond IBIT, který je spravovaný společností BlackRock, a celkový objem nových amerických Bitcoin spot ETF dosáhl rekordního objemu aktiv pod správou, a to bezmála 47 miliard dolarů, sdělil. To podle něj tvoří téměř čtyři procenta celkové zásoby Bitcoinu. „Celkově je vidět, že odvětví blockchainu prochází rapidním pozitivním vývojem, ale tržní ceny na něj zatím spíše nereagují,“ shrnul Kacerovský.

