Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Pale Fire Capital posiluje, do vedení míří Jan Černý a plánuje miliardové investice

Investiční skupina Pale Fire Capital (PFC) posiluje své vedení. Novým managing partnerem a významným podílníkem se stal Jan Černý, který má vést budování a rozvoj private equity portfolia skupiny. Firma zároveň plánuje v následujících pěti letech investovat až 10 miliard korun do evropských společností s globálními ambicemi.

Podle PFC se otevírá významná investiční příležitost na průsečíku technologií, umělé inteligence a tradičních průmyslových odvětví. Skupina chce tohoto trendu využít a zrychlit své investice do firem, které mohou růst i díky kombinaci technologického know-how, provozního zlepšení a mezinárodní expanze.

„Vždycky jsme chtěli stavět firmy světové úrovně. Dnes víme, jak na to, máme kapitál i infrastrukturu na to, abychom mohli pracovat ve větším měřítku a ještě rychleji,“ uvedl partner Pale Fire Capital Dušan Šenkypl. „Jan Černý je ta správná investorská osobnost, se kterou budeme moci pracovat v druhé dekádě ještě rychleji a v mnohem širším záběru.“

Pale Fire Capital se v rámci private equity zaměří na společnosti se silnou tržní pozicí, jejichž další růst může zásadně ovlivnit využití moderních technologií včetně umělé inteligence. Důležitým tématem mají být také generační obměny ve firmách a řešení nástupnictví.

„Významným investičním tématem budou také generační obměny a řešení nástupnictví ve firmách, kde nabídneme dlouhodobé zázemí majitelům,“ uvedl Jan Černý, který do skupiny přichází s dlouholetou manažerskou zkušeností a zaměřením na výzkum, vývoj, export a budování dlouhodobé hodnoty firem.

Rozšíření investičního záběru

Skupina zároveň rozšiřuje svůj investiční záběr. Vedle digitálních projektů se chce více zaměřit i na tradiční odvětví, kde se propojují s moderními technologiemi. „Nechceme se už dívat jen na čistě digitální společnosti. Zajímá nás průsečík technologií a tradičních odvětví,“ uvedl partner PFC Jan Barta.

Podle vedení zůstane skupina aktivním investorem, který firmám pomáhá s růstem a expanzí na nové trhy. „Rozšiřujeme sice svůj záběr, ale dál zůstáváme aktivními hands-on investory,“ doplnil partner David Holý.

Vedle Barty, Šenkypla, Holého a Černého zůstávají partnery skupiny také Petr Krajíček a Jiří Ponrt.

Černý zdůraznil, že cílem je budovat dlouhodobě silné evropské firmy. „Nechceme stavět výnos na finančním engineeringu ani na krátkodobé optimalizaci. Chceme budovat silné evropské společnosti s ambicí stát se lídry svých oborů,“ uvedl.

V souvislosti s rozvojem private equity segmentu plánuje PFC také rozšířit svůj investiční tým o nové profesionály. Podle Černého jde o příležitost zapojit se do budování mezinárodních projektů s českým zázemím.

Související

Česká CSG dobývá Asii, získala rekordní zakázky na protivzdušnou obranu

Skupina CSG českého podnikatele Michala Strnada uzavřela prostřednictvím společnosti Excalibur International kontrakty na dodávky systémů protivzdušné obrany pro zákazníky v jihovýchodní Asii v hodnotě téměř 2,5 miliardy dolarů. Podle firmy jde o jeden z největších mimoevropských obchodních úspěchů v její historii i v novodobé historii Česka.

Zakázky zahrnují dodávky kompletních baterií vícevrstvých systémů protivzdušné obrany různého dosahu, které budou využívat podvozky Tatra. Součástí kontraktů je také široký balík doprovodných služeb, včetně výcviku personálu, logistické podpory, dodávek náhradních dílů i budování infrastruktury. Excalibur International zajistí rovněž exportní financování, čímž zákazníkům nabídne komplexní řešení na klíč. Realizace projektů je plánována v horizontu čtyř až pěti let.

Úspěch pro český obranný průmysl

Podle společnosti představují nové kontrakty nejen obchodní úspěch, ale také potvrzení rostoucího významu českého obranného průmyslu na globálním trhu. „Excalibur International vystupuje v rámci skupiny CSG mimo jiné jako společnost zaměřená na komplexní systémy PVO. Tyto nové zakázky v regionu Asie potvrzují důvěru našich partnerů a navazují na aktuálně probíhající dodávky těchto systémů,“ uvedl CEO Excalibur International Miloš Šivara.

Na aktuální úspěch navazují i dřívější kontrakty skupiny v regionu. CSG v minulých letech realizovala například projekt MRAD na dodávky systému protivzdušné obrany středního doletu pro zákazníka v jihovýchodní Asii. Letos skupina uzavřela také kontrakty na dodávky obrněných vozidel Patriot prostřednictvím společnosti Excalibur Army a koncem loňského roku získala zakázku na dodávky malorážové munice, kterou zajistí podniky divize CSG Ammo+.

CSG zároveň v posledních letech výrazně rozšiřuje aktivity v oblasti systémů protivzdušné obrany a radarových technologií. Součástí portfolia jsou i řešení zaměřená na detekci bezpilotních prostředků, která reagují na měnící se charakter současných konfliktů. Tento trend se promítá i do aktuálních zakázek na vícevrstvé systémy protivzdušné obrany pro zákazníky v jihovýchodní Asii.

Související

Berlín se hádá o auta v centru, návrh na omezení dopravy rozděluje město

Debata o omezení automobilové dopravy v centru Berlína rozděluje německou metropoli a stává se jedním z hlavních témat před zářijovými volbami. Jak uvádí deník Financial Times, kampaň už nyní provázejí tisíce plakátů varujících před údajným zákazem aut.

„Zákaz aut. Zakázáno,“ hlásá plakát křesťanskodemokratické unie kancléře Friedricha Merze, která vede městskou koalici. Opoziční Alternativa pro Německo reaguje sloganem „Žádné auto není ilegální!“.

Jádrem sporu je občanská iniciativa, která chce omezit — nikoli zcela zakázat — automobilovou dopravu v centru města. Návrh se stal silně polarizujícím tématem, které staví proti sobě ekologicky smýšlející obyvatele města a dojíždějící z okrajových částí. Debata zároveň odráží hluboký význam, který automobil v německé společnosti stále má.

Starosta Berlína Kai Wegner z CDU, který usiluje o znovuzvolení, iniciativu odmítá. Označil ji za „dobře míněný sen o městské idyle“, který by se změnil v „noční můru“. Aktivisté, kteří sbírají podpisy pro referendum, ho naopak obviňují, že odvádí pozornost od „špatných výsledků“ v dopravní politice.

Téma je natolik citlivé, že ani Zelení se k iniciativě veřejně nepřihlásili. Levicová Die Linke je rozdělená a aktivní podporu sběru 175 tisíc podpisů poskytuje pouze Strana na ochranu zvířat.

Auto jako symbol

Automobil má v Německu dlouhodobě silnou symbolickou hodnotu. „Německo je automobilová velmoc,“ uvedl politik CDU Peter Mair. „Je to součást identity lidí — nejen samotné auto, ale i to, co symbolizuje: sílu německého průmyslu.“

Tento odkaz je v Berlíně stále patrný. Široké silnice protínají centrum města, okružní komunikace vede těsně kolem obytných domů a mnohá veřejná prostranství jsou dnes ovlivněna hustým provozem.

Mladší generace však podle expertů tento status auta postupně zpochybňuje a častěji využívá veřejnou dopravu či kola. „Politici stále sázejí na auta, ale mnoho Berlíňanů už je opustilo,“ uvedl politolog Andreas Knie.

Navzdory trendům berlínská koalice CDU a sociálních demokratů od roku 2023 přijímá spíše opatření vstřícná k automobilové dopravě. Omezila financování cyklostezek, zmírnila plány na redukci parkovacích míst a v některých oblastech zvýšila rychlostní limity. Město zároveň plánuje další rozšíření okružní komunikace.

Podle organizátora iniciativy Olivera Collmanna čelí návrh silné automobilové lobby. „Je tam prostě obrovské množství peněz,“ uvedl.

Navrhovaná opatření by výrazně omezila provoz aut uvnitř městského okruhu, s výjimkami pro pracovní využití, zdravotně postižené, záchranné složky a policii. Podle zastánců by vedla ke snížení dopravních zácp, znečištění i ke zvýšení bezpečnosti. Odkazují přitom na zkušenosti z jiných evropských měst.

„Na začátku je to vždy kontroverzní, ale po zavedení jsou lidé spokojení,“ uvedl aktivista Gerald Stephani. „Rostou tržby, gastronomie, kvalita života i turistika — profitují všichni.“

„Příliš radikální návrh“

Ani uvnitř CDU však nepanuje shoda. Peter Mair připustil, že automobil není řešením dopravních problémů v hustě obydleném městě, ale návrh označil za „příliš radikální“ a varoval před další polarizací společnosti. Podobný názor sdílí i politolog Knie, podle nějž je iniciativa „příliš byrokratická“.

Rozdělení společnosti se odráží i mezi obyvateli. Někteří návrh podporují, jiní upozorňují na jeho dopady. „To je špatně. Každá ekologická politika je tu rozmetána,“ uvedla důchodkyně Susanne zur Nieden. Naopak manažer Christian Bräuer varoval, že „individuální doprava zůstane zásadní, především pro ekonomiku“.

„Stěžujeme si na nedostatek parkovacích míst, ale problém je, že je tu prostě příliš mnoho aut. Nebude to jednoduché,“ dodal pracovník filmového průmyslu llya Kloppenburg.

Debata o autech tak v Berlíně přerůstá v širší spor o podobu města, jeho budoucnost i hodnoty, které by měly určovat jeho další směřování.

