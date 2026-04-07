Pale Fire Capital posiluje, do vedení míří Jan Černý a plánuje miliardové investice
Investiční skupina Pale Fire Capital (PFC) posiluje své vedení. Novým managing partnerem a významným podílníkem se stal Jan Černý, který má vést budování a rozvoj private equity portfolia skupiny. Firma zároveň plánuje v následujících pěti letech investovat až 10 miliard korun do evropských společností s globálními ambicemi.
Podle PFC se otevírá významná investiční příležitost na průsečíku technologií, umělé inteligence a tradičních průmyslových odvětví. Skupina chce tohoto trendu využít a zrychlit své investice do firem, které mohou růst i díky kombinaci technologického know-how, provozního zlepšení a mezinárodní expanze.
„Vždycky jsme chtěli stavět firmy světové úrovně. Dnes víme, jak na to, máme kapitál i infrastrukturu na to, abychom mohli pracovat ve větším měřítku a ještě rychleji,“ uvedl partner Pale Fire Capital Dušan Šenkypl. „Jan Černý je ta správná investorská osobnost, se kterou budeme moci pracovat v druhé dekádě ještě rychleji a v mnohem širším záběru.“
Pale Fire Capital se v rámci private equity zaměří na společnosti se silnou tržní pozicí, jejichž další růst může zásadně ovlivnit využití moderních technologií včetně umělé inteligence. Důležitým tématem mají být také generační obměny ve firmách a řešení nástupnictví.
„Významným investičním tématem budou také generační obměny a řešení nástupnictví ve firmách, kde nabídneme dlouhodobé zázemí majitelům,“ uvedl Jan Černý, který do skupiny přichází s dlouholetou manažerskou zkušeností a zaměřením na výzkum, vývoj, export a budování dlouhodobé hodnoty firem.
Rozšíření investičního záběru
Skupina zároveň rozšiřuje svůj investiční záběr. Vedle digitálních projektů se chce více zaměřit i na tradiční odvětví, kde se propojují s moderními technologiemi. „Nechceme se už dívat jen na čistě digitální společnosti. Zajímá nás průsečík technologií a tradičních odvětví,“ uvedl partner PFC Jan Barta.
Podle vedení zůstane skupina aktivním investorem, který firmám pomáhá s růstem a expanzí na nové trhy. „Rozšiřujeme sice svůj záběr, ale dál zůstáváme aktivními hands-on investory,“ doplnil partner David Holý.
Vedení průmyslového konglomerátu MTX Group posílí Jakub Dusílek, dosavadní šéf UniCredit Bank v ČR a na Slovensku, bude provozním šéfem skupiny.
Vedle Barty, Šenkypla, Holého a Černého zůstávají partnery skupiny také Petr Krajíček a Jiří Ponrt.
Černý zdůraznil, že cílem je budovat dlouhodobě silné evropské firmy. „Nechceme stavět výnos na finančním engineeringu ani na krátkodobé optimalizaci. Chceme budovat silné evropské společnosti s ambicí stát se lídry svých oborů,“ uvedl.
V souvislosti s rozvojem private equity segmentu plánuje PFC také rozšířit svůj investiční tým o nové profesionály. Podle Černého jde o příležitost zapojit se do budování mezinárodních projektů s českým zázemím.
