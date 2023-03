Umělá inteligence je stejně zásadní jako počítače, internet a mobily, prohlásil Bill Gates

Sedmašedesátiletý průkopník osobních počítačů, zakladatel Microsoftu, miliardář a filantrop Bill Gates vysekl poklonu před nepřehlédnutelným trendem a fenoménem v technologiích, umělou inteligencí (AI). „Je to nejrevolučnější technologie, jakou jsem za poslední desetiletí viděl. Vývoj umělé inteligence je stejně zásadní jako vytvoření mikroprocesoru, osobního počítače, internetu a mobilního telefonu,“ napsal v úterý na svém blogu.

„AI změní způsob, jakým lidé pracují, učí se, cestují, dostávají zdravotní péči a komunikují mezi sebou. Celá průmyslová odvětví se přeorientují. Firmy se budou odlišovat tím, jak dobře budou umělou inteligenci využívat,“ uvedl na blogu.

Revoluce? Grafické rozhraní a AI

Za svůj život viděl dvě ukázky technologií, které mu přišly revoluční. Poprvé to bylo v roce 1980, kdy se seznámil s grafickým uživatelským rozhraním – předchůdcem každého moderního operačního systému včetně Windows. Tehdy se setkal s programátorem Charlesem Simonyiem, který mu ukázal demoverzi rozhraní – a nakonec se připojil k Microsoftu, Windows se stal páteří firmy a „způsob myšlení, na který jsme přešli po tomto demu, pomohl nastavit agendu společnosti na dalších 15 let,“ podotkl.

Druhé velké překvapení přišlo teprve loni. S týmem z OpenAI se setkával již od roku 2016 a byl ohromen jejich neustálým pokrokem, ovšem loni přišla zásadní zkouška – Gates zadal vývojářům z OpenAI úkol, aby jejich umělá inteligence složila zkoušku z biologie na úrovni Advanced Placement. „Pokud to dokážete, řekl jsem, udělali jste skutečný průlom. Myslel jsem, že je ta výzva zaměstná na dva nebo tři roky. Dokončili to během několika měsíců,“ podotkl Gates s tím, že chatbot správně odpověděl na 59 otázek ze 60.

Umělá inteligence umí zlepšit životy lidí, software ne

Podle svých slov je nadšený z toho, jak umělá inteligence může zlepšit životy. On a další technologové teoretizovali o různých aplikacích s umělou inteligencí už roky, debata se ale zintenzivnila poté, co loni v listopadu startup OpenAI spustil svůj ChatGPT.

„Vzestup umělé inteligence umožní lidem dělat věci, které software nikdy nedovede – například učit někoho, pečovat o pacienty a podporovat seniory,“ napsal Gates, pro kterého je nyní filantropie – jak tvrdí – v dnešní době práce na plný úvazek. Věří, že umělá inteligence může pomoci vědcům vyvinout vakcíny, naučit studenty matematiku a nahradit zaměstnání v oblastech zaměřených na opakující se úkoly, jako je prodej či účetnictví.

OpenAI odstartovalo závod Big Tech firem

Inženýři pracují na technologii AI po celá desetiletí, ale ChatGPT patří mezi její nejsofistikovanější verze, které byly vydány na veřejnost, podotkl v té souvislosti deník The Wall Street Journal. Chatbot přitahuje pozornost svými lidskými odpověďmi na téměř jakoukoli otázku.

Některé z jeho odpovědí však byly nesprávné nebo zavádějící, což ukazuje na dosavadní omezení ChatGPT. Každopádně OpenAI odstartovalo závod mezi technologickými giganty o vytvoření co nejlepší konkurence, přičemž tím zatím posledním je jen před několika dny představený chatbot Bard od Googlu.

A také Gates nedostatky vidí. „Měli bychom mít na paměti, že jsme teprve na začátku toho, čeho může AI dosáhnout. Pokud má dnes nějaká omezení, budou pryč, než si to uvědomíme,” míní.

Gates také soudí, že využívání AI by mělo být regulováno. Například jiný vizionář a miliardář Elon Musk navrhl vytvoření regulačního orgánu, který by pomohl řídit vývoj AI. Musk se totiž obává, že technologie umělé inteligence bude tak mocná, že by mohla vyvolat válku nebo by mohla být použita k výrobě zbraní.

Obavy z AI Gates uznal. „Měli bychom se pokusit vyvážit obavy z nevýhod AI – které jsou pochopitelné a platné – s její schopností zlepšovat životy lidí.“ Přesto dodal: „Mám to štěstí, že jsem byl zapojen do revoluce osobních PC a internetu. A z tohoto okamžiku (nástupu AI, pozn. red.) jsem nadšený stejně,” uzavřel Gates svůj blogový příspěvek.