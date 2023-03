Umělá inteligence vymaže stamiliony pracovních míst. Bát by se měli úředníci, umělci a novináři

Umělá inteligence by mohla ve světě nahradit člověka na 300 milionech pracovních míst. Vyplývá to podle serveru BBC ze zprávy americké investiční banky Goldman Sachs. Ve Spojených státech a Evropě by umělá inteligence podle zprávy mohla zastat zhruba čtvrtinu pracovních úkolů, mohla by však rovněž vést k tvorbě nových pracovní míst a k růstu produktivity.

Reklama

Zpráva upozorňuje, že možnosti využití umělé inteligence se v jednotlivých odvětvích výrazně liší. Například v administrativě lze podle zprávy zautomatizovat 46 procent pracovních úkolů, zatímco ve stavebnictví je to pouze šest procent, píše BBC.

Rozruch kolem ChatGPT

Umělá inteligence se v poslední době dostala do centra pozornosti díky chatovacímu systému ChatGPT, který vyvinula společnost OpenAI podporovaná Microsoftem.

Umělá inteligence je stejně zásadní jako počítače, internet a mobily, prohlásil Bill Gates Leaders Sedmašedesátiletý průkopník osobních počítačů, zakladatel Microsoftu, miliardář a filantrop Bill Gates vysekl poklonu před nepřehlédnutelným trendem a fenoménem v technologiích, umělou inteligencí (AI). „Je to nejrevolučnější technologie, jakou jsem za poslední desetiletí viděl. Vývoj umělé inteligence je stejně zásadní jako vytvoření mikroprocesoru, osobního počítače, internetu a mobilního telefonu,“ napsal v úterý na svém blogu. Dušan Kütner Přečíst článek

ChatGPT patří do kategorie generativní umělé inteligence a dokáže na základě jednoduchých dotazů generovat články, eseje, vtipy, ale i poezii. Na základě obrovského množství dat se podobně jako člověk učí, jak odpovídat na podněty uživatelů.

Generální ředitel německé mediální skupiny Axel Springer Mathias Döpfner nedávno uvedl, že systémy jako ChatGPT by mohly nahradit novináře. Podle BBC obavy o své pracovní vyhlídky v souvislosti s umělou inteligencí vyjadřují také někteří umělci.

Reklama

Buzz kolem ChatGPT nechápeme, říká miliardář Hlavenka i třiadvacetiletý podnikatel Money Brno a nadšení pro fajn lidi a nápady svedly dohromady dva investory dvou generací, kteří skrze Jinej fond podporují nadějné projekty. Spoluzakladatelé fondu, zkušený investiční matador a miliardář Jiří Hlavenka a ve své době vůbec nejmladší český podnikatel Jan Sláma, společně investovali do startupů v jejich nejranější fázi rozvoje desítky milionů korun. Jak dobře šlape tato synergie zkušeností a mladého elánu? Kde vidí investiční příležitosti? A proč se čeští startupisté oproti těm ze Západu drží víc při zemi, prozrazuje investorské duo v dalším díle seriálu Young Money Patrika Borýska. Patrik Borýsek Přečíst článek

"Jsem si jistý pouze tím, že nemůžeme vědět, kolik pracovních míst generativní umělá inteligence nahradí," řekl BBC ekonom Carl Benedikt Frey působící na Oxfordské univerzitě.

"ChatGPT například umožňuje lidem s průměrným písemným projevem vytvářet eseje a články. Novináři tak budou čelit větší konkurenci," dodal.

Bard vs. ChatGPT. Souboj inteligentních chatbotů začíná, Google zpřístupnil projekt konkurující Microsoftu Zprávy z firem Americká internetová společnost Google v úterý zpřístupnila veřejnosti konverzačního robota Bard. Konkurovat bude službě ChatGPT vytvořené společností OpenAI, kterou podporuje Microsoft. Přístup k Bardovi je možný zatím jen ze Spojených států a Británie, uvedla agentura AFP. ČTK Přečíst článek