Co když umělou inteligenci zneužije Putin? Kmotr AI Geoffrey Hinton opustil Google a teď chce varovat lidstvo

Muž všeobecně považovaný za kmotra umělé inteligence (AI) Geoffrey Hinton opustil v 75 letech svou práci v technologickém gigantu Google a rozhodl se říkat pravdu o rizicích a nebezpečích AI, která v posledních měsících zažívá obrovský boom. Některá nebezpečí AI chatbotů jsou docela děsivá, co když ji zneužije někdo jako Vladimir Putin? řekl Hinton serveru BBC.

Geoffrey Hinton oznámil svou rezignaci z Googlu v prohlášení pro deník The New York Times s tím, že nyní své práce lituje. A rozhodl se varovat před rostoucími nebezpečími vyplývajícími z vývoje v této oblasti. „Právě teď ještě chatboti nejsou inteligentnější než my, pokud mohu soudit. Ale myslím, že brzy budou," řekl BBC.

Špatní lidé mohou po AI chtít špatné věci

Hinton za hlavní nebezpečí považuje, pokud by se AI chopili „špatní hráči pro špatné věci“. „To je jeden z nejhorších scénářů, noční můra,“ podotkl. Lze si podle něj představit, že by se někdo, jako je třeba ruský prezident Vladimir Putin, rozhodl dát robotům možnost vytvářet si vlastní dílčí cíle. „Nakonec by umělá inteligence mohla vytvořit dílčí cíle, jako například ´potřebuji získat více moci‘,“ míní.

„Došel jsem k závěru, že druh inteligence, kterou vyvíjíme, se velmi liší od inteligence, kterou máme. Jsme biologický systém a toto jsou digitální systémy. A velký rozdíl je v tom, že v digitálním systému máte mnoho jednotek stejné úrovně vytvářející model světa,“ říká Hinton.

„Všechny tyto jednotky se mohou odděleně učit, ale okamžitě sdílet své znalosti. Je to, jako byste měli 10 tisíc lidí, a kdykoli by se něco naučil jeden z nich, automaticky by to věděli všichni. A díky tomu mohou chatboti vědět mnohem víc než kterýkoli člověk," dodal.

Hinton byl průkopníkem umělé inteligence a oblasti neuronových sítí. V roce 2012 on a dva jeho postgraduální studenti na University of Toronto vytvořili technologii, která se stala základem pro systémy umělé inteligence typu ChatGPT, o kterých největší společnosti v technologickém průmyslu věří, že jsou klíčem k jejich budoucnosti. Pro Google pracoval posledních více než deset let a za tu dobu se stal uznávaným expertem na oblasti AI.

