Microsoft má nově dva šéfy. Nadella se soustředí na AI, Althoff na obchod
Microsoft představil organizační změnu, která má podpořit jeho ambice v oblasti umělé inteligence (AI). Společnost se rozhodla, že bude mít dva generální ředitele – jeden se zaměří na obchod a druhý na technické věci. Novým generálním ředitelem obchodního segmentu se stane současný obchodní ředitel Judson Althoff a nynější generální ředitel Satya Nadella se bude více soustředit na technickou část podnikání. Uvedl to Nadella v příspěvku na blogu Microsoftu.
Althoff povede novou organizaci, která bude kombinovat prodej, marketing a provoz, a zároveň se stane šéfem nového obchodního týmu zahrnujícího vedoucí pracovníky z oblasti inženýrství, prodeje, marketingu, provozu i financí.
Nadella uvedl, že reorganizace umožní jemu i ostatním inženýrským vedoucím pracovníkům plně se soustředit na nejambicióznější technickou práci – výstavbu datových center, systémovou architekturu, vědu o AI a inovace produktů. „Nacházíme se uprostřed zásadní změny v oblasti AI platforem, která od nás vyžaduje, abychom současně řídili a rozvíjeli náš stávající rozsáhlý obchodní byznys, a zároveň budovali nové možnosti a bezchybně fungovali v obou oblastech,“ uvedl Nadella.
V roce 2021 Microsoft spojil svou globální prodejní a marketingovou část s globálním komerčním byznysem do jediné jednotné struktury, kterou vede Althoff. Ten do společnosti nastoupil v roce 2013 jako prezident Microsoftu pro Severní Ameriku.
Technologický ředitel Microsoftu Kevin Scott ve středu na akci nazvané Italian Tech Week uvedl, že Microsoft plánuje do budoucna využívat ve svých datových centrech hlavně své vlastní čipy. Cílem je snížit závislost na velkých výrobcích, jako jsou Nvidia a AMD, které doposud dominují trhu čipů pro servery a vývoj AI aplikací. Microsoft si podobně jako další velcí hráči v cloud computingu již navrhl vlastní specializované čipy pro datová centra, upozornil server zpravodajské televize CNBC.
Microsoft v současnosti používá primárně čipy od firem Nvidia a AMD. Scott dodal, že společnost ale již v současné době používá „hodně čipů Microsoftu“ a jejím dlouhodobým plánem je mít ve vlastních datových centrech hlavně čipy Microsoftu. Zaměření na čipy je součástí strategie, která má v konečném důsledku vést k návrhu celého systému určeného pro datová centra, dodal Scott.
Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada posiluje nejvyšší vedení. Do představenstva nově vstupují dvě zkušené manažerky – Michaela Katolická (na úvodním snímku) a Alena Kozáková. Zároveň se ředitelem marketingu a komunikace stává Tomáš Kotera, který po 25 letech odchází z automobilky Škoda Auto.
Strnadova CSG má ode dneška dvě nové členky představenstva a nového šéfa marketingu
Zprávy z firem
Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada posiluje nejvyšší vedení. Do představenstva nově vstupují dvě zkušené manažerky – Michaela Katolická (na úvodním snímku) a Alena Kozáková. Zároveň se ředitelem marketingu a komunikace stává Tomáš Kotera, který po 25 letech odchází z automobilky Škoda Auto.
Politika je rozbitá. Lidé mají právo být naštvaní a bagatelizovat jejich hněv je cesta do pekla. Na druhé straně ale neexistuje žádná „ekonomie selského rozumu“ ani političtí spasitelé, kteří by nás jednoduchým způsobem zachránili. Zachránit se musíme sami. Jak? Chcete-li tedy změnu, zaměřte se na ekonomickou nerovnost. Migrace, nenávist k Ukrajincům nebo brojení proti EU, to vše je jen divadlo na odlákání pozornosti.
Karel Pučelík: Nesnášíte vládu, migranty a Ukrajince? Poslechněte si můj návrh
Názory
Politika je rozbitá. Lidé mají právo být naštvaní a bagatelizovat jejich hněv je cesta do pekla. Na druhé straně ale neexistuje žádná „ekonomie selského rozumu“ ani političtí spasitelé, kteří by nás jednoduchým způsobem zachránili. Zachránit se musíme sami. Jak? Chcete-li tedy změnu, zaměřte se na ekonomickou nerovnost. Migrace, nenávist k Ukrajincům nebo brojení proti EU, to vše je jen divadlo na odlákání pozornosti.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.