Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Leaders Microsoft má nově dva šéfy. Nadella se soustředí na AI, Althoff na obchod

Microsoft má nově dva šéfy. Nadella se soustředí na AI, Althoff na obchod

Microsoft má nově dva šéfy. Nadella se soustředí na AI, Althoff na obchod
Profimedia
ČTK
ČTK

Microsoft představil organizační změnu, která má podpořit jeho ambice v oblasti umělé inteligence (AI). Společnost se rozhodla, že bude mít dva generální ředitele – jeden se zaměří na obchod a druhý na technické věci. Novým generálním ředitelem obchodního segmentu se stane současný obchodní ředitel Judson Althoff a nynější generální ředitel Satya Nadella se bude více soustředit na technickou část podnikání. Uvedl to Nadella v příspěvku na blogu Microsoftu.

Althoff povede novou organizaci, která bude kombinovat prodej, marketing a provoz, a zároveň se stane šéfem nového obchodního týmu zahrnujícího vedoucí pracovníky z oblasti inženýrství, prodeje, marketingu, provozu i financí.

Nadella uvedl, že reorganizace umožní jemu i ostatním inženýrským vedoucím pracovníkům plně se soustředit na nejambicióznější technickou práci – výstavbu datových center, systémovou architekturu, vědu o AI a inovace produktů. „Nacházíme se uprostřed zásadní změny v oblasti AI platforem, která od nás vyžaduje, abychom současně řídili a rozvíjeli náš stávající rozsáhlý obchodní byznys, a zároveň budovali nové možnosti a bezchybně fungovali v obou oblastech,“ uvedl Nadella.

V roce 2021 Microsoft spojil svou globální prodejní a marketingovou část s globálním komerčním byznysem do jediné jednotné struktury, kterou vede Althoff. Ten do společnosti nastoupil v roce 2013 jako prezident Microsoftu pro Severní Ameriku.

Technologický ředitel Microsoftu Kevin Scott ve středu na akci nazvané Italian Tech Week uvedl, že Microsoft plánuje do budoucna využívat ve svých datových centrech hlavně své vlastní čipy. Cílem je snížit závislost na velkých výrobcích, jako jsou Nvidia a AMD, které doposud dominují trhu čipů pro servery a vývoj AI aplikací. Microsoft si podobně jako další velcí hráči v cloud computingu již navrhl vlastní specializované čipy pro datová centra, upozornil server zpravodajské televize CNBC.

Microsoft v současnosti používá primárně čipy od firem Nvidia a AMD. Scott dodal, že společnost ale již v současné době používá „hodně čipů Microsoftu“ a jejím dlouhodobým plánem je mít ve vlastních datových centrech hlavně čipy Microsoftu. Zaměření na čipy je součástí strategie, která má v konečném důsledku vést k návrhu celého systému určeného pro datová centra, dodal Scott.

Strnadova CSG má ode dneška dvě nové členky představenstva a nového šéfa marketingu

Zprávy z firem

Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada posiluje nejvyšší vedení. Do představenstva nově vstupují dvě zkušené manažerky – Michaela Katolická (na úvodním snímku) a Alena Kozáková. Zároveň se ředitelem marketingu a komunikace stává Tomáš Kotera, který po 25 letech odchází z automobilky Škoda Auto.

nst

Přečíst článek

Karel Pučelík: Nesnášíte vládu, migranty a Ukrajince? Poslechněte si můj návrh

Názory

Politika je rozbitá. Lidé mají právo být naštvaní a bagatelizovat jejich hněv je cesta do pekla. Na druhé straně ale neexistuje žádná „ekonomie selského rozumu“ ani političtí spasitelé, kteří by nás jednoduchým způsobem zachránili. Zachránit se musíme sami. Jak? Chcete-li tedy změnu, zaměřte se na ekonomickou nerovnost. Migrace, nenávist k Ukrajincům nebo brojení proti EU, to vše je jen divadlo na odlákání pozornosti.

Karel Pučelík

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Kreativní marketing vstupuje do nové éry. Slovo si bere umělá inteligence. V Publicis Groupe budou připraveni

Zprávy z firem

Newstream & Partner Advertorial

Přečíst článek

Architekt růstu Colt CZ Jan Drahota mění roli. Přesouvá se do čela dozorčí rady

Útočná puška CZ BREN 3
ČTK
nst
nst

Dosavadní předseda představenstva výrobce ručních palných zbraní a munice Colt CZ Jan Drahota ke konci září odstoupil z funkce. Nově stojí v čele dozorčí rady podniku.

Zbrojařský holding Colt CZ Group SE oznámil významné změny ve svých statutárních orgánech. Dosavadní předseda představenstva Jan Drahota odstoupil k 30. září 2025 z funkce člena i předsedy představenstva a s účinností od 1. října se přesunul do dozorčí rady. Ta jej obratem zvolila svým předsedou. Společnost o tom informovala v tiskové zprávě. 

Podle vedení skupiny jde o logický krok. Drahota, který působil v Colt CZ od roku 2014 a v letech 2021 až 2024 zastával funkci CEO, se podle slov managementu zásadně zasloužil o přeměnu skupiny v globálního hráče. „Jan Drahota se zasloužil o proměnu Colt CZ Group v globální společnost s významným postavením v segmentu ozbrojených složek a sehrál klíčovou roli při vstupu firmy na pražskou burzu v roce 2020. Jsem rád, že bude jako předseda dozorčí rady dál podporovat náš růst,“ uvedl CEO Colt CZ Group Radek Musil.

Jan Drahota se v Colt CZ posunul z vedení představenstva do čela dozorčí rady. 

Jan Drahota Colt CZ, užito se svolením

Drahota k nové roli dodal, že jeho cílem je nadále dohlížet na rozvoj skupiny a naplňování dlouhodobé strategie. Pod jeho vedením tržní kapitalizace Colt CZ vzrostla z 9,5 miliardy korun při IPO v roce 2020 na současných 43 miliard korun, počet akcionářů se téměř zpětinásobil a cena akcií stoupla z 290 korun na 772 korun. Výnosy skupiny se za stejné období zvýšily z 6,8 miliardy korun na odhadovaných 25 miliard korun v roce 2025.

Drahota byl také hlavním architektem akviziční strategie – podílel se na nákupu amerického Coltu (2021), výrobce munice Sellier & Bellot (2024) i Synthesia Nitrocellulose (2025). K jeho dalším přínosům patří zavedení principů mezinárodního corporate governance, vytvoření ESG strategie a realizace emisí dluhopisů i syndikovaného úvěru.

Současně s jeho jmenováním do čela dozorčí rady došlo i k dalším změnám. Dosavadní předseda dozorčí rady David Aguilar se stal jejím místopředsedou, René Holeček zůstává členem. Nový předseda představenstva bude zvolen z řad stávajících členů představenstva na jeho nadcházejícím zasedání.

Colt CZ Group patří k předním světovým výrobcům ručních palných zbraní a munice. Své produkty prodává pod značkami Colt, Česká zbrojovka, Colt Canada, Sellier & Bellot či Dan Wesson. Holding zaměstnává téměř 4000 lidí a své výrobní závody provozuje v Česku, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku.

Synthesia
Aktualizováno

Colt CZ kupuje od Pražáka firmu Synthesia Nitrocellulose a energetickou divizi Synthesie

Zprávy z firem

Celková cena transakce bude činit 22 miliard korun. Kaprain se tak po dokončení stane třetím největším akcionářem Colt CZ.

ČTK

Přečíst článek

Výroba v Liberty Ostrava

Ostravská Nová Huť plánuje miliardové investice

Zprávy z firem

Ocelářský podnik Liberty Ostrava ve středu oficiálně změnil vlastníka a zároveň i název. Insolvenční správce jej předal společnosti Nová Huť, kterou vlastní bývalý ministr Martin Pecina. Generálním ředitelem podniku se stal Radek Strouhal, jenž novinářům představil investiční plány včetně možné výstavby nové elektrické pece za desítky miliard korun.

ČTK

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Ostravská Nová Huť plánuje miliardové investice

Výroba v Liberty Ostrava
ČTK
ČTK
ČTK

Ocelářský podnik Liberty Ostrava ve středu oficiálně změnil vlastníka a zároveň i název. Insolvenční správce jej předal společnosti Nová Huť, kterou vlastní bývalý ministr Martin Pecina. Generálním ředitelem podniku se stal Radek Strouhal, jenž novinářům představil investiční plány včetně možné výstavby nové elektrické pece za desítky miliard korun.

Investice do ostravské huti by mohly jít i do desítek miliard korun. Nový vlastník zvažuje i možnost vybudování nové elektrické pece, řekl Radek Strouhal, generální ředitel společnosti Nová Huť, která ve středu podnik převzala od insolvenčního správce Šimona Petáka. Podnik, který se dosud jmenoval Liberty Ostrava, působí ode dneška pod novým názvem Nová Huť.

Strouhal předtím působil v další ostravské hutní firmě Vítkovice Steel. „V podstatě hlavní důvod, proč jsem sem přišel z Vítkovic, je to, že vidím budoucnost dobře. Myslím si, že ten model fungování, byť bez prvotní výroby oceli, ale převálcování, dává smysl. Věřím, že je to dlouhodobě udržitelné schéma,“ řekl Strouhal.

Liberty Ostrava připravuje k prodeji 200 uměleckých děl

Liberty Ostrava se zbavuje uměleckých děl. K prodeji je i busta Gottwalda

Enjoy

Zkrachovalá huť Liberty Ostrava připravuje k prodeji na 200 uměleckých děl. Převažují mezi nimi obrazy, některé v hodnotě i desítek tisíc korun, nejdražším nabízeným dílem bude ale busta komunistického prezidenta Klementa Gottwalda, jež byla i s podstavcem oceněna na 189 tisíc korun. Zájemci si díla mohou od pondělí do počátku května prohlédnout v hotelovém domě Kovák u ředitelství podniku, uvedla ředitelka firmy pro komunikaci a vnější vztahy Kateřina Zajíčková.

ČTK

Přečíst článek

Investice je podle něj možné rozdělit do dvou skupin. „Jedna věc je taková ta vize, a to je ta elektrická pec, kdy se bavíme o desítkách miliard, řádově o skoro 20 miliardách korun. Menší investice bychom chtěli zahájit hned a ty počítáme, že se budou ‚samosplácet‘,“ řekl Strouhal.

Liberty Ostrava se dostala do dluhů, které nedokázala splácet, skončila v insolvenci a později v konkurzu. V něm ji jako jediný zájemce za více než tři miliardy korun získala společnost bývalého ministra Martina Peciny.

Většina provozů slezské huti se zastavila na konci roku 2023. Prvovýrobu, tedy výrobu oceli, Liberty Ostrava ukončila, když předloni odstavila vysokou pec a loni koksovnu. Proto musí polotovary dovážet. V druhovýrobě se nyní v podniku ze surového materiálu dělají další výrobky.

„Kupujeme ocelové bramy z celého světa. Využíváme i výjimku na dovoz ruských bram. Vozíme je z Asie, vozíme i z Blízkého východu, hledáme další možné zdroje, abychom se připravili na to, až postupně klesající kvóta na dovoz ruských bram úplně vymizí, tak abychom byli připraveni fungovat. No a samozřejmě bavíme se i o alternativě, jestli tady nevybudovat elektrickou pec,“ řekl Strouhal. Nová pec by sloužila k lití bram a sochorů.

Odstavené vysoké pece podle Strouhala půjdou k zemi. „Ta jedna vysoká pec, která by se teoreticky restartovat dala, tak je zatížena pokutami od Evropské unie. Její restart by vyšel dráž, než kdyby se stavěla zcela nová,“ řekl ředitel. Zbourána bude i původní ocelárna.

Bbiš na snímku z roku 2019, když chtěl na pozemcích u metra v Letňanech stavět vládní čtvrť.

Konec Babišova snu o vládní čtvrti. V Letňanech vznikne bydlení pro až 50 tisíc lidí a nemocnice

Reality

Po letech sporů se vláda a Praha dohodly. V Letňanech vznikne nová čtvrť pro 50 tisíc obyvatel. Město zde vybuduje novou čtvrť s tisíce byty a občanskou vybaveností. A stát získá pozemek pro nemocnici.

ČTK

Přečíst článek

„Bavíme se řádově o nějakých čtyřech letech, to se nedá udělat moc rychleji. I výrobci elektrických pecí jsou relativně plní. Musíme hledat,“ řekl ředitel. Zdůraznil, že podobná investice se navíc nedá udělat bez dotací.

Nějaké zdroje podle ředitele firma na start k dispozici má a nové investice by současně měly velmi rychlou ekonomickou návratnost. „Jeden příklad za všechny je předělání pecí, které byly v minulosti dělané na vysokopecní plyn a předělávaly se na zemní plyn. Díky tomu se ušetří zhruba třetina spotřeby,“ řekl ředitel.

Podnik je podle něj schopný aktivně využívat přibližně polovinu svého areálu, tedy asi 250 hektarů. Druhá polovina je buď čistá, nebo ji firma chce vyčistit, což se týká třeba právě vysokých pecí. „Nová průmyslová zóna, která by tady díky tomu vznikla, bude jedna z největších v České republice. Je dobře zásobovaná energiemi, má velmi dobrou dopravní dostupnost, je tady vlečka, takže je to v podstatě území, které je ideální pro nějaký budoucí rozvoj,“ řekl Strouhal. Blízkost silnice I/11 podle něj nahrává například i možnosti vzniku nákupního centra.

Ředitelka pro komunikaci a vnější vztahy Kateřina Zajíčková řekla, že předáním novému vlastníkovi začíná nová etapa společnosti. „Nová Huť je značka, která vyjadřuje kontinuitu i proměnu, navazuje na hrdou historii ostravského ocelářství a otevírá kapitolu rozvoje, stability a odpovědnosti. Od dnešního dne už nejsme pouze symbolem žhavé oceli, ale také oceli pro život. Oceli, která má své pevné místo ve stavebnictví, infrastruktuře i každodenním životě. Oceli, která kombinuje tradici s moderními požadavky na udržitelnost a rozvoj,“ řekla Zajíčková.

Související

Doporučujeme