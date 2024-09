Vychází podzimní Newstream CLUB. S Radimem Paříkem, Christinou Meinl nebo Lubomírem Typltem

Jak zůstat relevantní i v nadcházejících letech? Jak se udržet v kondici a jak vytvářet dlouhodobou hodnotu? Nejdůležitější témata současnosti pohledem řady významných osobností českého byznysu, veřejného dění i umění nabízí podzimní magazín Newstream CLUB. Radim Pařík vysvětluje, proč je vyjednávání novou dovedností pro 21. století a Christina Meinl, dědička slavného kávového impéria připomíná, jak je v byznysu důležité neustále se adaptovat.

Na jedné straně dramatické změny v geopolitice, na straně druhé překotný technologický vývoj. Tyto události tvoří rámec pro podnikání v současném světě, který se mění velmi rychle a podnikatelé na to musejí reagovat, nebo jim hrozí rychlý krach. Právě snaha udržovat se v souladu s nároky doby je hlavní téma aktuálního magazínu Newstream CLUB, který nyní vychází.

„Na obálce je profesionální vyjednavač Radim Pařík, který vysvětluje, proč se právě vyjednávání stává jednou z hlavních dovedností pro budoucí úspěch,“ říká šéfredaktor magazínu Newstream CLUB Stanislav Šulc. „A na otázku ‚Jak zůstat relevantní i v dalších letech?‘ odpovídají i další osobnosti byznysu, showbyznysu, ale také medicíny. Například vyhlášená pohybová lékařka Karolína Velebová, která se stará o řadu vrcholových sportovců včetně olympioniků. Dědička kávového impéria Christina Meinl ukazuje na historii legendární firmy, jak důležité bylo pro její přežití a dlouhodobý úspěch ochota radikálně se změnit a začít znovu téměř od nuly. Partner Penta Investments Václav Jirků popisuje, jak důležitou roli bude hrát soukromý sektor ve zdravotní péči a sociálních službách,“ dodává Šulc.

Zdraví na všechny způsoby

Právě téma zdraví na všechny možné způsoby se line podzimním magazínem. Nejde ale jen o klasické fyzické zdraví. Ostatně právě Karolína Velebová doporučuje v nadcházejících měsících spíše zvolnit. A naopak trochu víc myslet i na duševní pohodu.

O duševním zdraví, wellbeingu a o tom, jak jich dosahovat pomocí moderních technologií, jsme mluvili s Jiřím Diblíkem, spolutvůrcem globálně úspěšné wellbeingové a mental health aplikace VOS Health, kterou celosvětové používá více než 3,5 milionu lidí. Jak se on sám udržuje v duševní pohodě? I na to odpovídá kdysi nejmladší český podnikatel a v současnosti jeden z nejúspěšnějších startupistů u nás.

REPORTÁŽ z kurzu Radima Paříka, nejtvrdšího vyjednavače v zemi. Hodně emocí, jde se až na dřeň Enjoy I ti nejlepší vyjednávači světa musí na sobě celý život pracovat. Vyrazila jsem proto na trénink jednoho z nich, Radima Paříka, který patří nejen k české, ale právě i ke světové vyjednávací špičce. Chtěla jsem na vlastní oči vidět to, jak se mu zlepšují už zkušení vyjednavači přímo pod rukama podle metody hlavního vyjednavače FBI Chrise Vosse. Takhle vypadá Diamantový trénink z první řady. Věra Tůmová Přečíst článek

„A věnujeme se také finančnímu zdraví, jehož základem jsou vždy investice. A jak ukazují odborníci z finančních institucí, platí to pro jednotlivce, tak také pro státní finance,“ připomíná šéfredaktor.

Newstream CLUB popáté

Na stánky nyní přichází již páté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB. Jedná se o tištěný magazín, který vydává byznysový portál newstream.cz a jehož zaměření je propojení byznysu a lifestylu.

Vedle stánků lze tištěný magazín zakoupit také v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze koupit přímo na stránkách newstream.cz.

Newstream.cz je byznysový web, který vznikl v červenci 2021. Zaměřuje se na ekonomické zpravodajství, zprávy z firem, financí, realit a chytrého lifestylu včetně rozhovorů, komentářů, reportáží, videí, podcastů a videorozhovorů.

Pořádá odborné a společenské eventy. Vedle magazínu Newstream CLUB vydává dále tištěný magazín zaměřený na nemovitosti s názvem Realitní Club a úspěšný stejnojmenný podcast.

Další magazín Newstream CLUB vyjde v polovině prosince.

William Rudolf Lobkowicz a Milan Šemelák: Rod Lobkowiczů má historii 700 let. Taková perspektiva má co nabídnout i byznysu Leaders Co může současné společnosti nabídnou šlechtický rod se sedmisetletou historií? Možná mnohem více než by se mohlo na první pohled zdát. Jde především o perspektivu, kterou nezná naše země, natož místní byznys. O této perspektivě a jejím vlivu jsme se bavili s Williamem Rudolfem Lobkowiczem, který ve slavném šlechtickém rodu má na starosti mimo jiné digitální aktivity. Právě on byl první z rodiny, kdo se sešel s Milanem Šemelákem, který řadu let trávil v dynamickém prostředí globálních startupů. Jeho přístup radikálního zjednodušování nyní pomáhá rodině redefinovat fungování v souladu s dnešním světem, ale při zachování staletých hodnot rodu. Dva světy? Ale vůbec ne. Jeden velmi barvitý svět, který se neustále tvoří. Stejně jako třeba po třicetileté válce. Stanislav Šulc Přečíst článek

Jozef Karika: Slovensko se ocitlo v iracionální antistruktuře. Jako kdysi Německo Leaders S 600 tisíc prodanými knihami patří k nejúspěšnějším polistopadovým spisovatelům. Jozef Karika přitom slaví úspěchy doma na Slovensku i u českých čtenářů. Jeho thrillery Trhlina, Na Smrti či Černá hra se staly doslova kultovními. Poslední jmenovaná kniha je první díl trilogie Černý kruh, v níž Karika popisuje vývoj Slovenska od konce komunismu. Letos v češtině vyjde druhý díl nazvaný Černý rok. „Této trilogii říkám Černý kruh, protože v ní zachycuji kruh, do něhož se zamotala slovenská společnost a z něhož je velmi složité se dostat. Ostatně aktuální vývoj událostí na Slovensku to dokazuje,“ říká úspěšný spisovatel v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB 4. Stanislav Šulc Přečíst článek

Karel Vágner: Jsem mediální žoldák Leaders Karel Vágner je široké veřejnosti známý hlavně jako manžel topmodelky Simony Krainové. Ale Karel Vágner je především obchodník, podnikatel, také dlouholetý manažer v médiích, v marketingu, reklamních agenturách, stál u zrodu mnoha projektů jako ekonomický deník E15, Média Bohemia, přeprodal Profimedii, ve vydavatelství Vltava Labe Press poskládal veleúspěšný set televizích magazínů TV Mini, TV Star. „Částečně jsme se přesunuli do Dominikánské republiky a naladili se na ostrovní způsob života. Říkáme si, že když ne teď, tak kdy bude čas se věnovat všem těm bláznivostem i našim krásným dětem.“ Dalibor Martínek, Tereza Zavadilová Přečíst článek