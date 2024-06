Letní číslo magazínu Newstream CLUB je tu. Tváří je známý Čechoslovák Karel Vágner, tématem Česko-Slovensko

Tématem nového vydání magazínu Newstream CLUB je Česko-Slovensko, s podtitulem dvě země, jeden trh. Hvězdami jsou lidé, co se pohybují v obou světech: marketér a podnikatel Karel Vágner, miliardář Igor Rattaj, mladý William Rudolf Lobkowicz, spisovatel Jozef Karika, šéfkuchař Ihnačák a investorka Andrea Ferancová Bartoňová.

Právě vychází nové, letní, číslo magazínu Newstream CLUB. Hlavním tématem letního čísla je Česko-Slovensko, tedy dvě země, které však z větší části nadále fungují jako jeden trh.

Hlavní rozhovor poskytl jeden z nejznámějších českých marketérů Karel Vágner. Na česko-slovenském mediálním trhu se pohybuje již tři dekády, na kontě má řadu úspěšných projektů, v současnosti se zaměřuje především na rodinný byznys s manželkou a úspěšnou modelkou Simonou Krainovou a příležitosti, které přináší otevřený svět a sociální sítě.

„Pomalu mi bude padesát let. A posledních patnáct let se snažím dělat to, co chci dělat. Chci se budit s tím, že práce dává smysl a že ji chci dělat. Pro nás je teď priorita byznys se Simonou, rozvíjet vlastní značky. Ono se to nezdá, ale jen aby vás pustili do velkých fabrik, které vyrábí pro světové značky, aby spustili tu káď, je strašná práce. To není, že zavolá Karel. Oni dělají pro řadu světových značek, musíte mít dobré vazby a dobré partnery, kteří to umí. Pro nás je teď důležité se vůbec do těch fabrik, které dělají pro celý svět, dostat. Potom samozřejmě nemovitostní byznys a zábavní průmysl,“ říká Karel Vágner.

„Česko je Evropa, Slovensko vesnice“

Osobnosti se pro newstream zamýšlejí nad tím, jak velké jsou rozdíly mezi podnikáním v Česku a na Slovensku. Ačkoli obě země sdílely dlouhé dekády společnou historii, po rozdělení na počátku devadesátých let se vydaly každá trochu jiným směrem. V rozhovoru to shrnuje Igor Rattaj, hlavní investor skupiny TMR, která působí vedle českého a slovenského trhu také v Posku či Rakousku. „Česko i Slovensko jsou na stejné cestě, ale každé jinými kroky. Česko je pod větším vlivem Západu, ale ani Slovensko v žádném případě není proruská země. Z byznysového pohledu je ale Česko Evropa a Slovensko vesnice,“ říká miliardář.

A o společných i rozdílných rysech obou zemí a jejich obyvatel mluví také investorka Andrea Ferancová Bartoňová, slovenský bestsellerista Jozef Karika nebo uznávaný chef Marcel Ihnačák, který s konečnou platností rozhodl, která z obou kuchyní je „lepší“.

Společně jsme větší

Přesto se všichni shodují, že z byznysového hlediska zůstává nejzajímavější to, co mají obě země společné a že nadále mohou pro velké hráče a investory fungovat jako jeden trh.

A platí to i pro jednotlivce, kteří se mohou výrazně inspirovat a obohatit. Dokazuje to fantastický příběh Milana Šemeláka, který léta působil v zahraničí ve startupové scéně, pracoval ve velkých týmech nadnárodních společností a v současnosti pomáhá svou unikátní metodou Stage on Mars přetvářet působení šlechtickému rodu Lobkowiczů v dnešní společnosti.

„Víme, že řada lidí si nás neumí úplně přesně zařadit. Nevědí, jestli jsme pivovar, nebo šlechtický rod, který žije někde na hradě, nebo se staráme o krásné sbírky umění. Milan má dar vše skvěle zjednodušit, najít esenci a tu přetvořit v jasné, úderné sdělení. U nás jde o to přetvořit v jednoduché sdělení naši sedm set let trvající působení v celé Evropě a posun do budoucnosti,“ říká William Rudolf Lobkowicz.

Magazín newstream CLUB vychází čtyřikrát ročně. Tištěná verze je k dostání v síti PNS nebo online i ve formě předplatného na portálu SEND. Elektronickou verzi aktuálního čísla zakoupíte i v našem e-shopu na newstream.cz.

