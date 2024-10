Witowski skončil jako ředitel a šéf představenstva DPP

Dozorčí rada pražského dopravního podniku (DPP) v pondělí na mimořádném jednání odvolala z funkce předsedy představenstva Petra Witowského. Automaticky skončil i jako generální ředitel společnosti. Na pozici vypíše podnik konkurz, zatím největší pražskou městskou firmu povede místopředseda představenstva Ladislav Urbánek.

V představenstvu DPP skončili také Marek Kopřiva a Jiří Špička, kteří čelí obvinění z korupce. Místo Witowského rada zvolila Jiřího Pařízka, pětičlenné představenstvo tak zůstává usnášeníschopné.

Vrchní státní zastupitelství v Praze minulé pondělí oznámilo, že obvinilo 13 fyzických a právnických osob za úplatkářské trestné činy související s plněním veřejných zakázek, podle serveru Seznam Zprávy se počet obviněných rozšířil na 14. Případ podle dosavadních informací souvisí s dřívější korupční kauzou Dozimetr, která se rovněž týkala DPP. Dnešní mimořádné jednání dozorčí rady svolal její předseda Zdeněk Hřib (Piráti) v reakci na nová obvinění.

Patnáctičlenná dozorčí je složena z deseti zástupců města a pěti zaměstnanců podniku a má mimo jiné v kompetenci volbu členů pětičlenného představenstva. Pokud by dnes členové rady nezvolili do představenstva ekonomického ředitele podniku Pařízka, nemělo by dost členů k přijímání rozhodnutí. Na místa dvou obviněných vypíše podnik výběrová řízení.

Witowski minulý týden uvedl, že s ohledem na to, že nefiguruje mezi obviněnými, nevidí ke svému konci v podniku důvod. Jeho rezignaci naopak požadoval Hřib.

DPP je největší firmou, kterou hlavní město vlastní. Loni dosáhl obratu 27,27 miliardy korun. Město dává ročně na jeho chod okolo 18 miliard korun. Zakázky DPP řeší policie opakovaně, z poslední doby je nejznámějším případem kauza Dozimetr, ve které čelí obžalobě devět lidí z účasti na organizované zločinecké skupině, úplatkářství a praní špinavých peněz. Obžaloba tvrdí, že skupina obsadila v DPP důležité pozice tak, aby spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky.

