Je to vyvrhel a terorista, řekla Zacharovová o Petru Pavlovi

Petr Pavel je „nehorázný ubožák“, obula se mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová do českého prezidenta Petra Pavla. Reagovala tak na prezidentova slova, kdy Pavel uvedl, že plynovod Nord Stream mohl být pro Ukrajince legitimním cílem, pokud jej ničili s úmyslem přerušení dodávek plynu a ropy do Evropy.

Zacharovová ve čtvrtek přirovnala Pavla k „teroristovi“ poté, co tento týden prohlásil, že Ukrajina - pokud skutečně byla viníkem - mohla být oprávněna zaútočit na plynovody Nord Stream v roce 2022.

„Přečetla jsem si tuto spekulaci a pomyslela jsem si, že i na takového nehorázného ubožáka je to příliš. Dříve s takovými myšlenkami navíc přicházeli pouze představitelé zakázaných mezinárodních teroristických buněk,“ uvedla Zacharovová v příspěvku na síti Telegramu.

Nové zprávy z posledních týdnů naznačují, že za útokem v Baltském moři v září 2022, při němž došlo k přerušení několika úseků kontroverzního plynovodu z Ruska do Německa, mohli stát ukrajinští agenti.

„Když se vede ozbrojený konflikt, vede se nejen proti vojenským cílům, ale také proti cílům strategické povahy. A ropovody jsou strategickým cílem,“ řekl Pavel ve středu v podcastu PoliTalk na serveru Novinky.cz.

Zdůraznil, že nemá žádné „usvědčující jasné informace o tom, že za útokem stojí skutečně Ukrajina“, ale v teoretické rovině uvedl, že „pokud byl útok zaměřen na to, jak přerušit dodávky plynu a ropy do Evropy a zpětně peněz Rusku, pak by – a kondicionál říkám schválně - to byl legitimní cíl,“ uvedl prezident s tím, že on sám ovšem nemá usvědčující informace o tom, že by za výbuchem stála Ukrajina.

Plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2 byly poškozené při sérii explozí v září 2022, tedy sedm měsíců poté, co Rusko vojensky napadlo sousední Ukrajinu. Výbuchy zničily tři ze čtyř potrubí plynovodů, které se staly symbolem závislosti Německa na ruském plynu. Ze sabotáže se vzájemně obviňují Rusko a Západ. Všichni svou účast popírají, k zodpovědnosti se dosud nikdo nepřihlásil.

Vyšetřování, které vedly švédské úřady, našlo stopy výbušnin na několika předmětech získaných z místa výbuchu. Tím se potvrdilo, že exploze byly úmyslné. Dánsko a Švédsko letos v únoru svá vyšetřování ukončily, aniž identifikovaly jakéhokoliv podezřelého.

Německo nedávno podle anonymních zdrojů několika německých médií v rámci svého vyšetřování poškození plynovodů vydalo evropský zatykač na ukrajinského instruktora potápění jako předpokládaného člena týmu, který potrubí poškodil.

Němečtí vyšetřovatelé se domnívají, že muž, o němž je známo, že naposledy žil v Polsku, byl jedním z potápěčů, kteří nainstalovali výbušná zařízení na plynová potrubí vedoucí z Ruska do Německa po dně Baltského moře. Berlín podle nich v červnu požádal polské úřady, aby podezřelého zadržely. Polská prokuratura později uvedla, že takový zatykač obdržela, ale Ukrajinec už odjel zpět do vlasti.

Kyjev zapojení do explozí popřel.

