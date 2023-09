Historické jednání amerických miliardářů a politiků o umělé inteligenci. Bylo ale tajné

Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates a 19 dalších miliardářů strávilo s americkými senátory několik hodin na setkání týkající se regulace umělé inteligence (AI). Musk jednání označil za „historické" a za „službu lidstvu", někteří politici naopak kritizovali fakt, že se konalo za zavřenými dveřmi.

Zákonné regulace umělé inteligence (AI) jsou rozhodně potřeba, ale neměly by vznikat ve spěchu, řekl podle agentury Reuters vůdce většiny v americkém Senátu, demokrat Chuck Schumer, po setkání s šéfy největších amerických technologických firem včetně Billa Gatese, Marka Zuckerberga či Elona Muska.

„Tohle je důležitý moment a v mnoha ohledech bezprecedentní. Opravdu si myslím, že potřebujeme, aby se (ve věci umělé inteligence) vláda chopila vedení," řekl novinářům při příchodu do Kapitolu Sam Altman, ředitel OpenAI, mateřské společnosti ChatGPT.

Přínos, nebo hrozba?

Ředitel Mety Zuckerberg s novináři po několikahodinovém jednání s více než 60 senátory nemluvil, na otázky naopak odpovídal Musk, píše web stanice NBC News. Musk zopakoval své obavy, že AI by jednou mohla „zničit civilizaci", a že lidé by podle něj měli být „proaktivní, spíše než reaktivní" v přístupu k umělé inteligenci.

Jednou z obav amerických politiků je podle Reuters potenciální širší využití AI pro ovlivňování voleb, útoků na kritickou infrastrukturu a vyrábění falešných videí, takzvaných deepfakes. Demokratický senátor za New Jersey Cory Boooker řekl, že „všichni účastníci jednání se shodli na tom, že vláda má roli regulátora", ale že sestavení konkrétních opatření bude výzvou.

Jednání kritizovali republikáni i demokraté

Mezi dalšími účastníky na straně hostů byli ředitelé a ředitelky firem Nvidia, Microsoft nebo IBM. Americký Kongres v tomto týdnu pořádá další tři veřejná slyšení na téma umělé inteligence. Dnešní jednání s technologickými giganty si u mnohých politiků vysloužilo kritiku.

„Nevím, proč bychom měli zvát zástupce těch největších monopolů na světě do Kongresu a radit jim, jak mají vydělat víc peněz," řekl republikánský senátor Josh Hawley.

Potřebujeme záchrannou brzdu

Demokratická senátorka Elizabeth Warrenová uvedla, že Kongres „umožňuje technologickým miliardářům lobbovat u senátorů za zavřenými dveřmi o jedné z nejcitlivějších záležitostí americké ekonomiky".

V úterý, při jednom z veřejných jednání, varovali ředitel Microsoftu Brad Smith a přední vývojář Nvidia William Dally senátory, aby zakomponovali „záchrannou brzdu" do systémů umělé inteligence, které pomáhají ovládat kritickou infrastrukturu, jako jsou elektrické sítě nebo rozvody vody.

„AI ovlivní každý aspekt našeho života. Má ohromný potenciál dělat dobré věci - léčit rakovinu, zpřístupnit potraviny, zlepšit národní bezpečnost, pomoci při vzdělávání. Ale stejně tak má potenciál dělat špatné věci," poznamenal šéf senátní většiny Schumer v úterý, den před setkání s řediteli velkých firem.

