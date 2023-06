David Navrátil: Umělá inteligence se může vymknout lidské kontrole a být agresivní. Musíme to ošetřit

Hlavní výhodou umělé inteligence, která se rychle rozvíjí, je, že dokáže z obřího množství dat vyvodit nejlepší možné závěry. Programů s umělou inteligencí se můžete zeptat na cokoliv, a oni vám dodají relevantní odpověď. Dokáží za vás napsat dopis, báseň nebo nakreslit obraz. Využívá všechny znalosti lidstva. Jsou to miliony propojených datových center, která dokáží díky algoritmům pospojovat všechny relevantní informace vedoucí k nejlepšímu výsledku. Je to cesta k prosperitě, nebo hrozba pro lidstvo? „Kdo to nezná, bojí se. Ale kdo to pozná, dokáže ji dobře využít,“ říká David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny.

Reklama

Umělá inteligence je velké mediální téma. Jak si ji máme představit v realitě? Šéf České spořitelny Salomon tvrdí, že ji využíváte ve firmě už několik let. Jak to vypadá v praxi, na co ji používáte?

Umělou inteligenci používá skoro každý, aniž by si to uvědomoval. Například když máte gmail, tak do vaší schránky chodí spousta spamů. Umělá inteligence se stará o to, aby tento spam roztřídila a aby se do složky doručené pošty dostaly pouze relevantní zprávy.

Umělou inteligenci používáme také například na to, abychom se snažili vyhodnocovat různé podvody. Třeba situaci, která se jistě stala spoustě lidí, že chce někdo vybrat z jejich účtu peníze v cizině. Umělá inteligence tuto transakci vyhodnotí na základě obvyklého chování.

Česko obecně není v oblasti umělé inteligence neznámé. V rozvoji kyberbezpečnosti se řadí ve světě na přední příčky. Co se týká koncentrace informací kolem umělé inteligence, je Česko na světovém radaru hodně vidět. Umělá inteligence není jenom o ChatGPT. Tady si ji hodně lidí mohlo oťukat, a zjistit třeba, že si hodně vymýšlí a halucinuje. Ale umělá inteligence má spoustu domén, jednou z nich je právě kyberbezpečnost.

V bankách zavládlo nadšení z umělé inteligence. Vypukly závody ve “zbrojení” Zprávy z firem Největší světové banky začaly využívat umělé inteligence (AI). Revoluce v oblasti AI se na Wall Street rozvíjí spolu s tím, jak roste širší zájem o tuto pokročilou technologii a její možný dopad na podnikání, píše agentura Bloomberg. ČTK Přečíst článek

Je ChatGPT hlavním směrem, kterým se nyní vyvíjí umělá inteligence?

Je to všeobecná technologie, která umožní skok v produktivitě. Přirovnává se k elektřině či parnímu stroji či elektronice. K široce použitelným technologiím, které lze použít v široké škále oblastí. Nejenom v IT nebo v bankách, ale vlastně obecně. V případě ChatGPT je tím posunem možnost vytvoření osobních asistentů, kteří sledují, jak se chovám. A může například přinést obrovskou revoluci ve vzdělávání. Už teď vznikají firmy, hodně ve Spojených státech nebo v Asii, které pro každou individualitu vytvoří výukový plán. A už vznikají start-upy, které se tomu věnují. Ve zdravotnictví nebo ve školství se mohou procesy díky AI velmi rychle posouvat.

Umělá inteligence umožní skok v produktivitě

Kolik platforem umělé inteligence se rozvíjí vedle sebe? A která zvítězí, pokud nějaká?

Každý si může vytvořit svůj vlastní jazykový model, který může trénovat na vlastních datech. A ten trénink je to klíčové. Potřebuji mít velké datové modely, velkou výpočetní kapacitu. Potřebuju k tomu obrovské množství energie, která umí vyprodukovat určitou výpočetní kapacitu. Do nedávné minulosti neplatilo, že čím více dat, tím má model lepší výsledky. To bylo období takzvaných engramů (paměťových stop – pozn. red.). Až nyní je možné pomocí více dat vytvořit lepší výsledky. Zlom nastal před několika lety, nicméně výpočetní kapacita až nyní umožnila tyto modely začít používat.

Velké jazykové modely jsou závislé na vloženém objemu dat. Takže nyní je největší vývoj ve Spojených státech, snaží se o něj Čína, která má několik měsíců zpoždění. Evropa se nyní také snaží vyvinout nějaký svůj jazykový model, aby jí úplně neujel vlak.

Takže tomu lze rozumět tak, že jsme nyní v etapě „plnění“ umělé inteligence potřebným množstvím dat, aby tato technologie byla skutečně inteligentní? Jako když učíte malé dítě mluvit?

Nadupat daty, to je jenom jedna část. Potřebujeme to také trošku „nabušit“, aby to znalo naše normy. Člověk může mít určité množství znalostí, ale to ještě neznamená, že se bude chovat správně z pohledu našich hodnot. Sladění se s lidmi je další výzva pro vědce. Aby nějakým způsobem zregulovali vývoj umělé inteligence. Ale nemusí to být pouze regulace. Už nyní se ChatGPT snaží trošku ohýbat výsledky tak, aby to odpovídalo našim očekáváním.

Hana Součková: Přichází věk umělé inteligence. Práci bude muset změnit miliarda lidí Leaders Co vlastně znamená pro pracovní proces pojem umělá inteligence, si mnoho lidí ještě neumí představit. Ale pozor, jak říká Hana Součková, šéfka české pobočky globálního technologického lídra, společnosti SAP, díky nástupu této éry přijde v příštích letech o svou spokojenou práci v kanceláři asi tak miliarda lidí po celém světě. Je proto dobré se připravit na budoucí, rychle přicházející dobu. Učitelé by měli zapomenout na Marii Terezii. Je tu nová technologická revoluce. Dalibor Martínek Přečíst článek

Agresivní prvek umělé inteligence

Máme tady riziko umělé inteligence pro lidstvo? Aby nebyla zneužita?

Každá technologie může být zneužita. Třeba z hlediska doladění. Co trápí některé vědce je, zda se umělá inteligence nezačne chovat trošku agresivně. Že může mít nějaký vlastní zájem. Její vlastností je, že z ní může vyplynout něco vlastního, aniž víme, proč se tak stalo. Tyto „emergence“ vedou mnoho lidí k myšlenkám, že je potřeba s umělou inteligencí něco provést, sladění s našimi hodnotami.

Mluvíte o možném naplňování představ filmařů ze sci-fi filmů o tom, že se umělá inteligence začne vyvíjet směrem, který nemáme pod kontrolou?

Je to tak. Už se to potvrdilo. Když stvoříte síť, která má miliony a miliony bodů, nechci to přirovnávat k mozku, ale trošku můžeme, tak různá spojení, která jsme dříve nebyli schopni vidět, tak mohou vést ke znalostem a dovednostem systému, které jsme ze začátku ani nebyli schopni domyslet. Vypadá to jako sci-fi, ale to neznamená, že čelíme něčemu, co nás bude chtít zničit. To určitě ne. Ale je dobré si uvědomit, že nějaká regulace nebo kontrola bude užitečná. Protože systém má ze své podstaty vlastnosti, třeba i náhodné, které mohou v něco vyústit.

Zničí umělá inteligence lidstvo, nebo ho naopak posune na kvalitativně novou úroveň? Studie PwC například tvrdí, že umělá inteligence pozvedne ekonomický růst světa o biliony dolarů…

Je to jako s jadernou energií. Umělá inteligence bude velmi skvělým pomocníkem. Může zvýšit produktivitu, může třeba ve zdravotnictví zvyšovat kvalitu diagnóz. Může mnoho činností přesunout od doktora k tomu, aby on se mohl věnovat důležitějším činnostem. Určitě bude větší personalizace dat.

Tržby na trhu s generativní umělou inteligencí porostou o desítky procent ročně Money Zpřístupnění nástrojů umělé inteligence zaměřených na spotřebitele, jako je ChatGPT či Bard, by mohlo vést k silnému růstu, který potrvá deset let. Tržby na trhu s generativní umělou inteligencí (AI) by se tak mohly zvýšit na 1,3 bilionu dolarů, v přepočtu 28,6 bilionu korun, v roce 2032 z loňských 20 miliard dolarů. Uvádí to zpráva analytické společnosti Bloomberg Intelligence, podle níž by odvětví mohlo v následujících deseti letech růst tempem 42 procent ročně. ČTK Přečíst článek

Umělá inteligence usnadňuje orientaci ve složitých tématech

Ve společnosti panuje obava, že umělá inteligence připraví spoustu lidí o práci. Bude to tak? A koho AI připraví o práci?

Je to velký jazykový model. Používám ho například na to, abych si ověřil své hypotézy. Řeknu mu třeba, zkus mi říct, jaké budou dopady zvýšení minimální mzdy na ekonomiku. A řekni mi to z pohledu různých ekonomických škol. Neříkám, že je to stoprocentní, neříkám, že všechno použiji. Ale v rámci rozvoje hypotéz je to velmi nápomocné. Zkuste třeba umělé inteligenci zadat úkol, ať vám řekne argumenty pro nebo proti zvýšení daně na tichá vína. A ona je schopná mi dát velmi dobré argumenty. Potom můžu přemýšlet, zda jsou tyto argumenty validní z hlediska české ekonomiky. Umělá inteligence dokáže pomoci orientovat se ve složitých tématech. Dokáže například upravit z hlediska pochopitelnosti naše analýzy pro různé skupiny klientů. To jsou věci, které aktuálně můžeme používat, a které se budou vyvíjet. Nyní je k dispozici ChatGPT ve verzi 4.0, ale už brzo to bude verze 5.0.

Takže kolik lidí přijde o práci?

Mohou být ohroženy desítky a stovky milionů lidí, v dlouhodobém horizontu. Ale neřekl bych, že to bude ta realita. V minulosti, když se třeba začal robotizovat průmysl, tak robotizace nevedla k poklesu zaměstnanosti. Naopak. Když nebudu trávit tolik času přepisováním analýz chování našich klientů, mohu se více času věnovat přemýšlení, jak našim klientům pomoci. Část práce může převzít umělá inteligence. A zároveň to vede k tomu, že nová pracovní místa vzniknou.

A větší růst produktivity se promítne do větší spotřeby. Umělá inteligence může trochu měnit nerovnost ve společnosti. A to ne ji zvyšovat, ale snižovat. Ukazuje se, že umělá inteligence spíše pomáhá lidem, kteří jsou nováčci nebo mají nižší znalosti v určité oblasti. Protože umělá inteligence je schopná výrazně posunout úroveň produktivity.

Výzkumy také ukazují, že spousta lidí má z umělé inteligence strach. Protože přesně nechápou, co znamená. Po vyzkoušení nějaké alokace se tento strach snižuje. A dává náskok před těmi, kteří to zatím nevyzkoušeli.

Umělá inteligence by mohla vést k vyhynutí lidstva, varovali experti Leaders Umělá inteligence (AI) může vést k zániku lidstva, varovali vedoucí představitelé technologického sektoru, včetně šéfa společnosti OpenAI, která vyvinula chatovacího robota ChatGPT. Apel asi nelze jen tak přejít mávnutím ruky, protože společné prohlášení podepsaly desítky akademiků, expertů a podnikatelů. ČTK, obi Přečíst článek

Vy nemáte strach z umělé inteligence? Nebojíte se, že za pět let kvůli ní přijdete o práci?

To se může stát. Mě baví, že se mohu učit nové věci. Bez toho by mě to nebavilo. Jsem optimista. Díky AI nemusím dělat některé věci, které mě nebaví. A vlastně mi rozšiřuje možnosti.

Díky umělé inteligenci svět zbohatne, tvrdí studie prestižní PwC Money Umělá inteligence (AI) je největší příležitostí světové ekonomiky, do roku 2030 pomůže díky vyšší produktivitě zvýšit světové HDP o 14 procent, uvádí studie poradenské společnosti PwC. nst Přečíst článek