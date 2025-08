Dalibor Martínek: Dva měsíce do voleb. Babiš vede o vagón. Ale vůbec nemá vše ve svých rukách

Audio verze článku

Za dva měsíce budou v Česku volby, které otočí kormidlem této země. Jasným favoritem voleb je Andrej Babiš. Otázkou ovšem je, s kým seskládá vládu. Jak jsou nyní karty rozdány?

Mnoho měsíců je jasné, že Andrej Babiš svou populistickou rétorikou válcuje předvolební preference. Ty mu dávají přes třicet procent, bude to vítěz voleb. O tom není pochyb. Všechny ostatní politické strany jsou o vagon vzadu. Na svých shromážděních s občany pomlouvá současnou vládu a slibuje všem více peněz. Že prý zařídí prosperitu země. Bude Česko řídit jako firmu.

Tak jedno je jasné. Přidá důchodcům, své klíčové voličské základně, která ho miluje. A těch je dva a půl milionu. Možná ho nemilují všichni, ale obří kus si tady uříznul. Takže tito lidé rozhodnou volby. Už je vlastně rozhodnuto. Babiš je lídrem svého politického uskupení na Ostravsku. Skvěle tam funguje rétorika o Pražácích, zhýčkaných lidech, kteří se nad všechny povyšují. Tomu se na vsi dobře naslouchá, těch třicet procent to jistě bude.

Ale co dál. S třiceti procenty hlasů se nedá poskládat vláda. To Babiš samozřejmě dobře ví, a taktizuje. Za prvé chce urvat co největší kus voličů. Zatím to ovšem nevypadá na lepší výsledek než osmdesát poslanců. Takže bude potřebovat koaličního partnera. Nebo aspoň podporu. Kde ji získá?

Motoristé, kteří by mohli být tou alternativou, se plácají dva měsíce před volbami ve svých porodních bolestech. Uspořádali „krizový“ sněm, z kterého ovšem nic nevzniklo. Mají prostě jenom toho Turka. A pořád se topí pod pěti procenty preferencí. Babiš na ně může zapomenout.

Přísaha Róberta Šlachty je podobný příběh. Šlachta sice představil několik politických veteránů ze své kandidátky, například exministra Antonína Staňka, kterého nikdo nezná, nebo bývalého jihočeského hejtmana Jiřího Zimolu. Průzkumy Šlachtovi nedávají velké šance na vstup do sněmovny, spíš to připomíná takový sběr všude možně. Pro Babiše opět nic zajímavého.

Babišovi se může líbit, že propadnou hlasy voličů těchto novostran. Až ony ve volbách neuspějí, on sesbírá jejich procenta voličů a získá. Ale pořád to nebude stačit na vládu. Takže kdo tedy Babišovi s tím vládnutím v Česku pomůže? Bude to komunistka Kateřina Konečná, která chce nátěr svého Stačilo! vylepšit spojením se sociality, se socialistkou Janou Maláčovou? Babiš již má zkušenosti s vládnutím se socialisty. Bohuslava Sobotku, bývalého šéfa této strany, si často rád mazal na chleba. A Konečná vypadá, že by se mohla dostat.

Piráti se Zelenými, to je oříšek. Jsou to sice levicové strany, to by Babišovi s jeho rozhazovačným přístupem k veřejným financím mohlo vyhovovat. Ale jsou to takové divné osiny. S premiérem Fialou se Ivan Bartoš nenašel, nový šéf Pirátů Zdeněk Hřib je také těžko kousatelný patron.

Takže kdo zbývá. Oči Andreje Babiše by jistě mohly zamířit k Vítu Rakušanovi. Jeho Starostové a nezávislí nevypadají tolik toxicky, jako ostře hovořící Petr Fiala. Našel by se tady nějaký průsečík? Babiš sice nosí máslo na hlavě, ale už se za více než deset let profiloval jako politik. Populista, ale na veřejnosti oblíbený. To by mohlo Starosty zaujmout.

No a potom je tu poslední, snad nejhorší varianta. Tomio Okamura. Ten fičák populismu ve spojení ANO a SPD by si nikdo nechtěl ani představit. Naštěstí, patrně ani Andrej Babiš. Takže svou hlavu dá na talíř „nerad“ Rakušan. Nebo že by se Spolu vzchopilo, jak celou dobu vlády neoblomně propagoval premiér Fiala? Tak to už jsme se ocitli v říši snů.