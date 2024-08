Dalibor Martínek: Bartoš je vládní štvanec. Může si za to sám. Neví, kdy má skončit

Místo aby si Ivan Bartoš užíval léto se svým malým dítětem, o kterém vypráví v diskusních pořadech televizí, musí neustále dělat jeden rozhovor za druhým. Aby veřejnosti vysvětlil, proč nefunguje stavební řízení. Možná by bylo lepší, kdyby místo rozhovorů zařídil, aby jím vymyšlený systém fungoval.

Bartoš se nyní možná cítí jako oběť štvanice. Politici, když něco zvrzají, rádi mluví o mediální štvanici. Všichni se proti němu spikli, vyčítají mu něco, za co nemůže, co vlastně dobře funguje, a chtějí ho vyštvat z vlády a z čela jeho pirátské partaje.

Bohužel, za celou situaci si může sám. Celý proces digitalizace nového stavebního zákona z pozice vrchního velitele zmatlal, žádné jeho výmluvy na tom nic nemění. Když něco nefunguje, nejde to okecat, že to vlastně funguje. A nemůže za to nikdo jiný než šéf.

Jeho vyprávěnky o tom, jak stavební řád podle zákona dobře naběhl, jak je chyba na straně úředníků, protože se pět set stavebních úřadů nepřihlásilo do nového systému (když spustíte nový systém v červenci, je zvláštní se divit, že někteří úředníci nesedí u počítače), připomíná lhaní prvňáčka.

Pane ministře, zanechte výmluv, je to trapné

Pohádky o tom, jak ajťáci sedí na upgradech systému (to je hodně komické, protože každý, kdo zná zákulisí IT podpory, tak ví, že ajťáci se nikdy nepředřou, zatímco se náležitě nacení).

Je už skutečně nudné poslouchat kdejakou výmluvu ministra Bartoše, který měl dodat občanům funkční systém, když už se rozhodl změnit ten původní. Jak za všechno může Klára Dostálová, která jako Bartošova předchůdkyně prý osm let neudělala v digitalizaci ani ň.

Vidíme Bartoše, jak sedí v televizním studiu, listuje svými papíry a na všechno má odpověď. Jenže, slova nestačí. Chybí činy. Jeden ambiciózní politik ochromil v Česku stavební řízení. Ostatní politici, protože je léto, a jsou to koaliční partneři, ho v tom nechávají topit, zatímco se a odletěli někam koupat.

Takhle stát nemá fungovat. Občané musí platit faktury včas, chodit do práce včas, prostě plnit své povinnosti. Vláda to dělat nemusí? Neměl by ten, kdo požívá největších výhod, jít ostatním příkladem?

Takže kontrolní otázka: K čemu máme vládu? Za A, aby se zasloužilí politici někam upíchli a mohli se za cizí peníze zajistit na stáří a tvářit se přitom důležitě. Za B, aby se lidé, kteří se živí mluvením, mohli zadarmo podívat do cizokrajných zemí pod záminkou rozvoje vzájemných vztahů. Anebo za C, aby se ze všech sil vláda snažila o rozvoj své země, o zvýšení životní úrovně obyvatel země, které vládnou. Nemusíte hádat, C je samozřejmě správně. V době, kdy se nevede válka, neexistuje jiné opodstatnění existence vlády než zvyšování životní úrovně obyvatel.

Správné by bylo odstoupit

Bartoš místo sebereflexe, třeba v duchu „nerozuměl jsem stavebnímu řádu a odstupuji, poškodil jsem zájmy mnoha svých spoluobčanů“, lpí na své funkci a papouškuje pořád dokola, jak je všechno v pořádku. Patrně v duchu rad krizových manažerů, kteří vždy radí zatloukat, zatloukat a zase zatloukat.

Dokonce se ho jeho pirátská strana zastává. Ivan je náš, neberte nám ho, je to férový kluk, nikdy by mouše neublížil. Ublížil, neublížil, fakta mluví za všechno. Stavební řád nefunguje. V Česku se nepovoluje. Žádná slova na tom nic nemění. Není jasné, na co Ivan Bartoš čeká. Měl by rezignovat na ministerský post, posypat si hlavu popelem, a zkusit vymyslet, jak zachránit svoji stranu, aby se za rok dostala do sněmovny. Ale to je jeho boj. Ostatní kvůli němu musejí vést boj se stavebním povolováním.