Karel Havlíček: Cena dvou bloků Dukovan bude sedm set až devět set miliard korun

Kdybychom byli ve vládě, jinak bychom nerozhodli, říká o vyhlášení vítěze soutěže na dostavbu jaderných bloků v Dukovanech, korejské společnosti KHNP, Karel Havlíček, bývalý ministr průmyslu za ANO. Cena celého projektu podle něj ovšem bude jiná, než vláda prezentuje. „Stát bude muset vynaložit sedm set až devět set miliard korun,“ říká Havlíček. Započítává do toho i úroky z financování. A vláda podle něj neřekla, kde tyto peníze vezme.

Vláda schválila výstavbu dvou nových jaderných bloků v Dukovanech. Postaví je korejská KHNP. Jeden blok by podle vlády měl vyjít na přibližně 200 miliard korun. Jak se k tomu stavíte jako bývalý ministr průmyslu?

Není pro mě překvapení, že vyhráli Korejci. Dali skutečně velmi dobrou nabídku. Pokud je to kolem dvou set miliard, jak tvrdí vláda. Už se objevují informace, Korejci vydali tiskovou zprávu, že to bude 220 miliard korun. Musím se na to ještě podívat. Kdyby to bylo 200 miliard, odpovídá to tomu, co jsme čekali my, když jsme v roce 2019 zahájili jaderný program. Dávali jsme indikativní cenu někde kolem 160 miliard. A když připočtu inflaci, tak to odpovídá těm 200, 210 miliardám.

Je důležité si uvědomit, že o tom nerozhoduje vláda, to už je jenom finální akt. O tom rozhoduje společnost ČEZ a bezpečnostní složky. ČEZ se na to dívá z úhlu pohledu energetiky, ekonomiky, technologie. Bezpečnostní skupina se na to podívá z geopolitického úhlu pohledu. Pokud se tyto dvě skupiny sjednotí, a je zjevné, že se sjednotily, tak vláda v podstatě nemůže rozhodnout jinak.

Dává za vás, a tím i za ANO, toto rozhodnutí a korejská nabídka smysl?

Kdybychom tam byli my, tak zřejmě nerozhodneme jinak. Jiná věc je, jestli vláda neměla být odvážnější, a neměla si nechat udělat i třetí a čtvrtý blok v Dukovanech. Mohla to dát do jednoho balíčku.

Vládě vyčítám jinou věc, a sice, že nebyla schopná připravit finanční model. Měla dnes říct, že bloky postaví ten a ten, ale financovat to budeme z toho a z toho. Největší problém je, jak se to odfinancuje. To nemůže financovat ČEZ. Bylo to na hraně, když by to byl jeden blok. Když jsou to dva bloky, už nemá šanci. Není to tak velký subjekt, který by na to byl schopný dát garance. Musí to financovat stát. A musí se říct ten model. Odkoupí společnost Dukovany stát od ČEZu? Nebo vykoupí podíly minoritních akcionářů? A říct, že o tom ještě budeme jednat, to je úplně šílené. Bude to stát 800 miliard korun…

Mluví se o podstatně nižší částce…

V tom je i cena peněz. To je stejné, jako když máte hypotéku na třicet let. To znamená, že stát bude muset vynaložit sedm set až devět set miliard korun na dva bloky. To je investice, která tu nikdy nebyla. A musí se říct, kdo to zaplatí. Z rozpočtu to nejde. Vláda musí říct, jestli se zvýší zadluženost státu, nebo se na to najde nějaký jiný zdroj, třeba přes důchodové pojištění. Nevím. Prostě nějaký jiný způsob financování. To vláda neřekla, a to je pro mě zcela zásadní.

Jak se výstavba nových jaderných bloků projeví v cenách energií?

Pokud bude cena výstavby taková, jak je deklarováno, a nemám důvod jí nevěřit, tak výkupní cena energií bude někde mezi sedmdesáti nebo osmdesáti eur za megawatthodinu, což je méně, než je současná cena. Pokud se do té doby ceny nijak zásadně nesníží, tak je to výhodné. Záleží na tom, jak se bude vyvíjet cena na burze.

Kdyby hnutí ANO mohlo o dostavbě jaderných bloků rozhodovat, nerozhodli byste jinak?

Ve stávající konstelaci bychom ani nemohli rozhodnout jinak. Jediné, co bychom zvažovali, by bylo víc bloků.

Korejci využívají reaktor licencovaný americkou společností Westinghouse, která s nimi vede spor o to, že nemohou tento reaktor využívat například v Evropě. Není to riziko celého tendru, že se Američané postaví proti?

Menší riziko to je, ale nemyslím si, že je to úplně zásadní riziko. Vláda v podstatě neměla jinou možnost, nemohla to dát Francouzům, protože by se okamžitě postavily proti bezpečností složky a minoritní akcionáři. Vláda nemůže rozhodnout neekonomicky a neenergeticky a spekulovat na to, že možná dobře nedopadne nějaký soudní spor. Bez takového rizika se takto velký obchod nedá udělat.

Je reálný časový rámec, který vláda předložila, tedy jeden jaderný blok ve zkušebním provozu v roce 2036?

Kupodivu se dodržuje časový rámec, který jsme nastavili v roce 2019. Hlavně proto, že jsme tenkrát neměli velké oči, byli jsme rozumní v rámci přípravy stavby. Domnívám se, že časový harmonogram je reálný. Když se podíváte na jiné stavby, hlavní problém je v přípravě. My jsme si na přípravu stavby dali deset let. V jiných zemích si dávají čtyři nebo pět let. A potom se to prodlužuje. A druhou věcí je spolehlivost dodavatele. Korejci jsou spolehliví.

Nebude Česko příliš závislé na Korejských dodavatelích, na jejich technicích?

Neviděl jsem definitivní nabídku, ale když jsme tendr připravovali my, tak bylo v dokumentaci podíl českých dodávek 65 procent. Předpokládám, že toto bylo jedno z kritérií pro rozhodování. A chtěl bych vidět i detail, to znamená, že ne že někdo slíbí pětašedesát procent, a pak se práce bude někam přeprodávat. Předpokládám, že zejména stavební část půjde za českými dodavateli. Primární okruh si samozřejmě dodají sami. Když je to dobře uzavřená smlouva, tak mě netrápí, odkud je management. Korejci se zavázali, že tam budou čeští dodavatelé.

Má Česko ještě potenciál dodat jaderné inženýry, kvalifikované pracovníky v této branži? Nebo to bude vysloveně korejský projekt?

Česko je v oblasti energetiky stále poměrně silné. A máme tu desítky kvalitních firem, které jsou dodavatelé do různých světových destinací do jaderných elektráren. Připravují se na tuto zakázku už od roku 2019. Z toho bych strach neměl. A budou mít deset let na přípravu, do kopnutí do země.

