František Ježek z Raiffeisenbank: Udržitelnost je součástí naší strategie a dostává se i do digitalizace

Udržitelnost a ESG principy jsou zaklínadlem moderní doby. Co to ale v praxi znamená pro banky a jejich klienty? Detaily popisuje ředitel korporátního bankovnictví a člen představenstva Raiffeisenbank František Ježek. Upozorňuje ale také na to, že klienti, kteří nepodnikají žádné kroky k dosažení CO2 neutrality, budou zařazováni do vyšší rizikové kategorie s vyšším rizikem refinancování a tomu budou do budoucna odpovídat i podmínky financování.

Digitalizace se nyní řeší už na všech úrovních podnikání. Jak se digitalizace týká klientů a jejich potřeb?

Zaměřujeme se především na ty produkty a služby, kde je velké množství transakcí, respektive opakování. Podmínkou úspěšné digitalizace je standardizace, což znamená, že to, co jsme doteď dělali deseti způsoby, chceme dělat ideálně právě jedním. Klientům i bance to přináší zrychlení, pohodlí, flexibilitu ve správě financí odkudkoliv, bezpečnost a v neposlední řadě i úsporu času, a tedy i peněz. Zároveň je nyní zásadní také kvalitní podpora klientů – uživatelů digitálních řešení, a to jak při zavádění nových řešení, tak i při jakýchkoliv provozních problémech. Digitalizace snižuje papírování a náklady a umožňuje rychlé zavádění inovací. Při vývoji digitálních řešení je klíčová práce s „Personami“. To jsou klientské archetypy, kdy se specificky zaměřujeme na jejich uživatelské potřeby. Manažer má jiné úkoly než účetní a tomu je potřeba se přizpůsobit.

Téměř všechny procesy se tedy už digitalizují. V souvislosti s klienty se ale často hovoří o nutnosti zachovat takzvané „human driven“ poradenství a prodej. Co to v praxi znamená?

V korporátním bankovnictví v Raiffeisenbank se řídíme mottem „Poradenství a prodej je byznys lidí s lidmi, vše ostatní digitalizujeme“. V praxi to znamená, že složitější finanční otázky a rozhodnutí řešíme osobně s klienty, aby měli jistotu a důvěru ve správnost svých kroků. Vše ostatní potom digitalizujeme. Například žádost o úvěr vyřídíme osobně na firemním centru, ale dílčí čerpání pak probíhá čistě digitálně. Klienti tak mohou pohodlně a efektivně spravovat své finance přes mobilní a internetové bankovnictví, což přináší výše zmíněné benefity klientům i bance. Tento přístup kombinuje to nejlepší z obou světů – osobní poradenství a digitální pohodlí.

Jakým způsobem tak v digitalizaci uplatňujete i dnes tolik prosazované principy ESG?

Udržitelnost je součástí naší celobankovní strategie a stejně tak se dostává i do digitalizace. Vedle jasného dopadu na snížení uhlíkové stopy nám digitalizace pomáhá dělat naše procesy dostupnější, efektivnější a stabilnější. Dochází tak k synergiím mezi uživatelským komfortem, snižováním nákladů a ESG cíli.

ESG ale výrazně mění i další bankovní segment, a to úvěry. Jakým způsobem tyto principy ovlivňují úvěrování, a to především to korporátní?

Banky ESG postupně integrují do vyhodnocování rizik klienta. Aktuálně dochází k postupnému přechodu od kvalitativního vyhodnocení ke kvantitativnímu. Celková situace klienta v oblasti ESG, relevantnost jeho strategie a to, jak se klientovi daří tuto strategii naplňovat, se postupně stávají integrální součástí kreditního vyhodnocení klienta. Není to ale nic nového. Schopnost firmy vypořádat se s ESG a s povinnostmi, které nám všem na všech úrovních (jednotlivci, firmy, stát) přináší, bude také důležitým faktorem pro udržení konkurenceschopnosti firem i ekonomik. Proto na tyto povinnosti klienty upozorňujeme a pomáháme jim související výzvy pochopit. Principy ESG významně ovlivní i současné korporátní úvěrování.

To znamená, že klienti s vysokými emisemi budou mít smůlu?

Ne, banky nebudou přímo vylučovat klienty s vysokými emisemi CO2, ale budou hodnotit jejich schopnost přejít na řešení s nižšími emisemi. A to bude vyžadovat investice a financování. Banky budou od roku 2025 povinny reportovat financované emise CO2 za rok 2024, což ovlivní jejich obchodní aktivity. Snižování financovaných emisí bude probíhat postupně. Od roku 2025 budou mít všechny velké podniky povinnost reportovat své emisní údaje a cíle, což bude mít postupně kaskádovitý efekt na střední a malé firmy v dodavatelsko-odběratelských řetězcích. Banky budou při poskytování úvěrů rovněž zvažovat riziko ztráty zakázek a potřebu investic na snížení emisí, což může ovlivnit generování budoucího cash flow firmy potřebného na splácení jejích závazků. Klienti budou muset být schopni vyhodnotit dopady těchto změn do svých obchodních modelů a plánů, jinak by mohli být považováni za rizikové. Naše banka je ale na novou ESG regulatoriku už připravena a společně s klienty budeme spolupracovat na udržitelnosti financování.

A jak se projevuje integrace ESG do procesu poskytování samotných úvěrů, úrokových sazeb a podmínek pro klienty?

Banka má stanoveny sektorové politiky pro odvětví s vysokými emisemi CO2, jako je ropný a plynárenský průmysl, ocelářství, nemovitosti, stavebnictví a uhelná energie, a pro sociálně citlivé oblasti jako tabák, obrana, hazard a jaderná energie. A „Policy“ stanovují i specifické požadavky. Tyto politiky se postupně rozšiřují i na další ESG citlivé sektory. Vždy záleží na kombinaci mnoha faktorů, vedle odvětví a celkové situace klienta hodnotíme konkrétní projekt a jeho přínos pro přechod klienta k udržitelnějšímu podnikání. Například v oblasti financování nemovitostí se zaměřujeme na objekty s přechodem na nízkou energetickou náročnost. V budoucnu, aby banka splnila cíle snižování financovaných emisí CO2, bude muset podporovat financovaní u budov s energetickou třídou A a B.

Pro korporátní klienty vyhodnocujeme i takzvané ESG skóre a financované emise jako součást procesu schvalování úvěrů. Kvantitativní a kvalitativní údaje jsou získávány na základě informací od klienta. Pokud tyto informace nejsou dodány, stanoví se skóre aproximací na základě průmyslového průměru. Cílem je získat co nejpřesnější data od klientů. Klienti, kteří nepodnikají žádné kroky k dosažení CO2 neutrality, jsou zařazeni do vyšší rizikové kategorie s vyšším rizikem refinancování, čemuž do budoucna budou odpovídat i podmínky financování.

To znamená, že kvůli tomu de facto vznikají takzvané černé listiny zakázaných oborů, tedy „blacklisty“ na obory, které ESG nesplňují? Jakých oborů se toto týká, a kdo a jak tedy bude v budoucnu financovat třeba těžbu uhlí nebo výrobu zbraní?

Obecně neevidujeme zásadní změny v přístupu ve srovnání s minulými lety. Pokud mluvíme o zákazu některých odvětví v rámci ESG regulatoriky, naše banka tyto oblasti v minulosti nefinancovala a ani financovat nebude. U energetického uhlí můžeme poskytovat financování pouze v případech, kdy klient na něm nemá přímou závislost, což reflektuje i vládní plán ukončit těžbu do roku 2033 a přechod k udržitelným zdrojům. Co se týče sektoru obrany, máme definovány země, kam je povoleno podporovat dodávky zboží v souladu s principy OSN, každé financování v tomto ohledu podléhá pečlivému posouzení. Pokud jde o jaderný sektor, obchodování s obohaceným uranem či jeho používání podléhají přísné analýze dopadů na životní prostředí včetně potenciálních bezpečnostních rizik, neboť jde o citlivý průmyslový sektor.

Samozřejmě v tuto chvíli banky již některá odvětví nebo projekty nefinancují, protože mají čistě negativní vliv na prostředí a zároveň existuje alternativa, anebo prostě nevěří v rozvoj daného sektoru, popřípadě je ohrožena návratnost takové investice. Naše role je ale pomáhat transformovat ekonomiku na udržitelnou, nejen financovat to, co už teď je udržitelné, proto máme i v oblastech, které mohou být emisně náročné, vytipované společnosti, kterým s transformačními plány pomáháme.

Dosud jsme se bavili jen o dílčím vlivu ESG na jednotlivé obory bankovnictví. Jak ale jako banka dokážete tento koncept implementovat do svého obchodního modelu?

Jedním z řešení je vlastní dedikovaný ESG tým zaměřený na podporu firem poskytováním finančních produktů a poradenství pro udržitelné, transformační a nízkouhlíkové projekty. Kromě toho banka aktivně přistupuje ke vzdělávání klientů, poskytuje jim informace a nástroje, které jim pomohou lépe porozumět možnostem a výhodám spojeným s nízkouhlíkovými investicemi. Další cestou je pak přenos know-how a znalostí trhu na regionální úrovni, to znamená, že i díky naší mateřské bance a sesterským bankám umíme nahlédnout, jak se obdobná témata řeší v okolních zemích. Umožňuje to lépe porozumět místním potřebám a příležitostem v rámci zelené tranzice. Celkově se snažíme zejména aktivně přispívat ke zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, udržitelnému rozvoji regionu a podporovat naše klienty v dosahování jejich udržitelných cílů.

A co banka například dělá pro podporu udržitelného rozvoje a pro životní prostředí?

Jako banka se snažíme aktivně rozvíjet a podporovat všechny tři pilíře udržitelnosti – environmentální i sociální odpovědnost a udržitelnou správu. Snižujeme například vlastní energetickou náročnost, rostoucí část spotřeby energií pokrýváme z OZE (Obnovitelné zdroje energie – pozn. red.), nové platební karty vyrábíme z recyklovaného plastu, optimalizovali jsme provoz chladicí techniky, využíváme jen ekologické mycí a hygienické prostředky, snižujeme vlastní uhlíkovou stopu, zlepšili jsme separaci odpadů na centrále, digitalizujeme interní procesy, rozvíjíme „paperless“ přístup. Díky těmto opatřením jsme získali certifikaci ISO 14001 – Systém environmentálního managementu. Rozvíjíme rovněž společenskou odpovědnost vůči našim zaměstnancům. Samozřejmostí je férové odměňování, flexibilní práce s využitím home office jako standard, podpora částečných úvazků a návratu rodičů z mateřské dovolené s automatickou valorizací jejich platu za dobu, kdy byli mimo banku, a mnoho dalšího. Banka se dlouhodobě zapojuje do charitativních programů (Dobrý anděl, pomoc Ukrajině), vzdělávání (projekt Zlatka.in, Bankéři do škol) a kulturních projektů (generální partner Národního divadla). V průběhu září navíc plánujeme spustit nový projekt výuky finanční gramotnosti a kybernetické bezpečnosti v prostředí hry Minecraft Education pro děti ve věku 8–15 let.

Znamená to, že podporujete také nízkouhlíkové projekty a celou zelenou tranzici?

Svoji roli vidíme zejména ve vztahu k našim klientům a produktům udržitelného financování, protože právě zde vidíme svůj největší potenciální dopad v oblasti udržitelnosti. Zároveň jim ale chceme jít příkladem, takže náš největší závazek, dluhopisy v celkové výši 1350 milionů eur, je emitovaný v takzvaném udržitelném formátu. Prostředky získané emisí těchto dluhopisů jsme se zavázali investovat do udržitelných projektů a tím máme možnost být aktivním spolutvůrcem změn směrem k udržitelnosti. Dopad těchto projektů pak měříme a zveřejňujeme v Impact reportu.

Raiffeisenbank postupně a systematicky rozšiřuje i nabídku udržitelných produktů a služeb, abychom mohli nabídnout všem našim klientům napříč segmenty ESG řešení. V retailu například nabízíme Odpovědnou hypotéku a ESG investice, firemní klienti mají možnost využít zvýhodněné financování pro své energetické projekty nebo instalaci FVE (včetně pojištění).

Jak vidíte banky a celý bankovní sektor v budoucnosti, kdy se budou muset dodržovat pravidla udržitelnosti a ESG v mnoha rovinách?

Udržitelnost se postupně stane přirozenou součástí byznysu, tedy jedním z aspektů v rozhodovacím procesu. Banky společně se svými klienty se budou zaměřovat na „jak“ dosáhnout udržitelných cílů, nikoli pouze na „proč“. Proběhne také posun k větší transparentnosti a přesnosti v hodnocení udržitelnosti, tedy k vyhodnocení dopadu projektů na životní prostředí a společnost. Digitalizace a umělá inteligence (AI) budou klíčovými faktory, které umožní zjednodušení a implementaci udržitelnosti do procesů. Díky povinnosti regulátora kontrolovat implementaci řízení ESG rizik bude touto agendou dotčen také celkový kapitálový požadavek banky. Poroste velmi výrazně tlak na kvalitní ESG data. Doufáme, že regulátoři a politici data a nabyté zkušenosti využijí k tomu, aby cíle a pravidla upravovali, abychom se všichni učili, co dává smysl a co ne, a nejen „slepě tlačili“ vpřed ke strategickým cílům.

Co v reálu tedy znamená udržitelné financování?

Spíše než o udržitelném financování přemýšlíme o financování udržitelnosti – tedy budování konkurenceschopné ekonomiky, která bude stabilní a poroste na změnách, které jednotlivé aspekty ESG obnášejí. Tedy nejen na měnící se klima a s ním související přechod na bezemisní ekonomiku, ale také na měnící se oblast sociální a řízení.

František Ježek

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Členem představenstva Raiffeisenbank se stal v roce 2012. Od roku 2018 řídí korporátní bankovnictví, v letech 2012 až 2018 odpovídal z pozice člena představenstva za řízení rizik. Současně je i předsedou dozorčí rady společnosti Raiffeisen Leasing a členem dozorčí rady společnosti Bankovní identita.

