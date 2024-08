Jiří Ochetz z J&T Real Estate: U neziskových projektů máme stejná pravidla jako u investic

Na Rohanském ostrově vzniká celá nová čtvrť. Jedním z developerů, který zde staví byty i komerční prostory je J&T Real Estate. Ten přitom pomohl také iniciativě Zvon #9801, jejímž cílem je vracet chybějící zvony na jejich místo. „Zvon je součástí naší kultury od raného středověku a zvonařství jako staré umělecké řemeslo už je téměř zapomenuté. Skupina J&T se dlouhodobě věnuje umění. Iniciativa Zvon #9801 tak zapadá do aktivit skupiny napříč různými oblastmi, které si vybírá v duchu motta ‚noblesse oblige‘ neboli postavení zavazuje,“ říká Jiří Ochetz z J&T Real Estate.

J&T Real Estate je úspěšným developerem. Jak ale hodnotíte neziskové projekty, které případně podpoříte?

Uplatňujeme tady stejná pravidla jako u našich investic. To znamená, že investujeme tam, kde se dobře orientujeme, a do produktů, které známe. U projektů s neziskovým sektorem je důležité najít společné pojítko, aby spolupráce přinášela smysl a užitek oběma stranám. Když jsme si mapovali území Rohanského ostrova, tak jsme narazili na pohnutou minulost z období druhé světové války, kdy odtud odplouvaly do Hamburku zvony zabavené v Protektorátu Čechy a Morava, aby se pak v německých továrnách přetavily ve zbraně. Od poznání historie místa už vedla cesta ke spolku Sanctus Castulus, který sdružuje příznivce a obdivovatele zvonů, zvonařského i zvonického řemesla a který stál u zrodu iniciativy Zvon #9801. Jejím cílem je vracet chybějící zvony na jejich místo.

Proč jste se do tohoto projektu pustili? Jak souvisí s J&T?

Zvon je součástí naší kultury od raného středověku a zvonařství jako staré umělecké řemeslo už je téměř zapomenuté. Skupina J&T se dlouhodobě věnuje umění. J&T Banka už desítky let buduje uměleckou sbírku Magnus Art, jejíž díla představuje ve své stejnojmenné galerii. Iniciativa Zvon #9801 tak zapadá do aktivit skupiny napříč různými oblastmi, které si vybírá v duchu motta „noblesse oblige“ neboli postavení zavazuje. Podle této myšlenky jsou bohatství a svoboda především věcí osobní a společenské zodpovědnosti.

Co iniciativa chystá v následujících měsících?

Pamětní zvon #9801, umístěný nyní na Smíchovské náplavce, bude mít své trvalé místo v budoucím metropolitním parku Maniny v sousedství našeho projektu Nový Rohan. Sbírka na obnovu a návrat zvonů ovšem stále pokračuje. Díky tomu, že jsme jako jeden ze dvou hlavních donátorů přispěli vysokou částkou, tak se iniciativa rozjela a dosud se zapojilo přes 3000 dárců a vybraná suma už dnes přesahuje 12,6 milionu korun. Od milionových darů až po příspěvky v řádu desítek korun.

Jak vnímáte celou ESG agendu a zejména její společenský i investiční rozměr?

Výzva spočívá v nalezení cesty, jak naplňovat předepsanou agendu Evropského parlamentu, a přitom mít stále na paměti, že náklady musí někdo zaplatit a celé to musí dávat smysl. A to rozhodně i z jiného pohledu než toho, že se jen splní požadavky vytyčené v příslušné evropské směrnici.

Good Company Circle se blíží

Good Company Circle 2024 je největší konferencí o sociální udržitelnosti. Dává si za cíl vyvolávat celospolečenský dialog o budoucnosti naší společnosti, v níž hraje propojení byznysu, neziskového a veřejného sektoru klíčovou roli. Konference se uskuteční 10. října za účasti ministra financí Zbyňka Stanjury a řady řečníků z byznysové i neziskové sféry. Mediálním partnerem je byznysový a lifestylový portál newstream.cz. Hlasovat pro jednotlivé projekty můžete zde.

